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    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    14 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    19 комментариев
    20 октября 2023, 12:20 • Видео

    США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

    Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

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    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

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    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

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    «Казаки воюют за будущее»

    «Мы видим большой приток людей, которые сегодня хотят стать казаками. Особенно ярко это выражено в ходе спецоперации». Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов рассказал газете ВЗГЛЯД, как и за что сражаются современные казаки на фронтах СВО, можно ли стать казаком по желанию и как устроено российское казачество. Подробности

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    Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении

    Армянский премьер Пашинян, похоже, осознал, до какого предела довел свое государство. Пашинян требует от Азербайджана признать армянскую территорию в советских границах, включая так называемые анклавы. Однако у Еревана и Баку на этот счет принципиально разный подход, и устроенные Пашиняном политические проблемы Армении далеко не закончились. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

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