США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности Перейти в раздел

Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности Перейти в раздел

«Казаки воюют за будущее» «Мы видим большой приток людей, которые сегодня хотят стать казаками. Особенно ярко это выражено в ходе спецоперации». Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов рассказал газете ВЗГЛЯД, как и за что сражаются современные казаки на фронтах СВО, можно ли стать казаком по желанию и как устроено российское казачество. Подробности Перейти в раздел

Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении Армянский премьер Пашинян, похоже, осознал, до какого предела довел свое государство. Пашинян требует от Азербайджана признать армянскую территорию в советских границах, включая так называемые анклавы. Однако у Еревана и Баку на этот счет принципиально разный подход, и устроенные Пашиняном политические проблемы Армении далеко не закончились. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел