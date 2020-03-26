Как в России лечат больных с коронавирусом

В России пока были зафиксированы всего три случая смерти пациентов, инфицированных коронавирусом. Во многом это заслуга грамотного лечения, подобранного врачами. Минздрав выработал свои рекомендации для медицинских организаций еще в конце января, и пока они успешно работают.