Трампу наврали про армию США Советский дефицит вернулся в Туркмению В Туркмении, где прежде уже упразднили ряд мер социальной поддержки, возник острый дефицит продуктов. За товарами первой необходимости вырастают огромные очереди. Почему страна, которую называли «витриной тоталитарного социализма», повторяет экономический путь СССР?

