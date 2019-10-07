Главные проблемы российской медицины

От качества медицины напрямую зависит продолжительность жизни людей, показатели демографии и здоровье нации. Проблемы отечественного здравоохранения стали темой отдельного заседания Госсовета – нехватка врачей и поликлиник, их плохая оснащенность, а также качество медицинских услуг.