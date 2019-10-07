Главные проблемы российской медицины

Взгляд
7 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
Разделы

Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
Перейти а раздел…

Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
Перейти а раздел…

Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
Перейти а раздел…

С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с ТрампомФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
США бросили на произвол судьбы своих давних союзников в сирийской войне – курдов. Президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с Дональдом Трампом объявил о выводе американских войск из Сирийского Курдистана, что позволяет Турции развернуть масштабную «антитеррористическую» операцию. Почему Вашингтон уступил в торге с Анкарой и как России следует реагировать на военную эскалацию в регионе? Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

Глеб Простаков, журналист
В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Ошибка выжившего мертвого не научит

Алексей Алешковский, сценарист
Свобода выживать за счет других – не свобода, а закон джунглей. Древнейший этический закон гласит: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Только она дает гарантии выживания. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Улыбкой на миллион стала улыбка психопата

Дмитрий Дабб, кинокритик
Возможно, это лучший фильм сразу за несколько лет. Наверняка лучший из всех, где брали за основу комиксы. Но «Джокеру» сулят даже более значимую роль − роль токсичного лекарства, которое при передозе отравит всю Америку. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Главные проблемы российской медицины

    Осознанный союз медведя и дракона

    Гамлет против «Северного потока». Таинственный датский интерес

      Перейти а раздел…

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...

      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

          • Регионами в составе России

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа дата начала отвода войск с линии соприкосновения в Донбассе
              Трамп назвал многолетнее пребывание военных США в Сирии «бесцельным»Будущий глава дипломатии ЕС заявил о важности санкций против РоссииВ Цхинвале появилась улица ПутинаДНР заявила о резком обострении ситуации по всей линии фронта
              Президент Кипра пообещал приехать на 75-летие Победы в МосквуШтайнмайер объяснил суть названной в честь него формулыВласти Москвы потребовали от дома моды Вячеслава Зайцева 58 млн рублейРасшифровано содержание проклятия возрастом 1500 лет
              Зеленский поручил облегчить переход через линию разграничения в ДонбассеНанесенный братом совладельца «Теремка» ущерб оценили в миллиарды рублейВидео похищения 16-летней невесты в Киргизии шокировало пользователей СетиТысячи Lada Granta отзывают из-за проблем с тормозами

              Главная тема


              Украина становится жертвой американской политики

              смертоносное оружие


              National Interest назвал лучшие российские танки

              скандал с наркотиками


              Появились подробности о пропаже актрисы Натальи Бочкаревой

              «западный перенос»


              В «Гисметео» назвали сроки возвращения тепла в Москву

              Видео

              дипломатический скандал


              Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

              указания из Вашингтона


              Как американские «баскаки» говорят с «бесхребетным» Зеленским

              поиски лучшей жизни


              Как организовать массовое бегство украинцев в Россию

              форматирование сознания


              Запад вычеркивает из употребления целые группы слов и смыслов

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Городские проекты


              Игорь Мальцев: В Москве вещает призрак Греты Тунберг

              Цифровые технологии


              Максим Алексеев: Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

              Пороки глобализации


              Валерий Коровин: Как бороться за ценности, которых нет

              на ваш взгляд


              Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?

              Главные проблемы российской медицины

              От качества медицины напрямую зависит продолжительность жизни людей, показатели демографии и здоровье нации. Проблемы отечественного здравоохранения стали темой отдельного заседания Госсовета – нехватка врачей и поликлиник, их плохая оснащенность, а также качество медицинских услуг.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............