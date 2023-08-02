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    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Правда и победа
    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными?

    Российская Арктика – это пять миллионов квадратных километров, почти 20 тыс. км морской границы. На всей протяженности есть стратегически важные объекты и оборонного, и экономического характера. В 250 населенных пунктах за полярным кругом проживает почти 2,5 млн человек. В ходе недавнего визита в Мурманскую область президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) и провел совещание по развитию населенных пунктов в Арктике. Решено уделить особенное внимание развитию тех городов и поселков Арктики, в которых будут реализовываться проекты, обеспечивающие ключевые задачи в области безопасности и экономики.

    Для развития арктических поселений планируется воспользоваться опытом, зарекомендовавшим себя в проектах развития Дальнего Востока. В частности, предложено распространить на Арктическую зону программу «Дальневосточная ипотека». Это позволит привлечь новых застройщиков в Арктику и в то же время сдержать рост цен на жилье. В рамках этой программы льготная ипотека под 2% будет предоставляться только на новое жилье на первичном рынке и по цене Минстроя.

    Но планы по развитию Арктики состоят не только из градостроительных аспектов. Обустройство мест проживания жителей Российской Арктики должно быть подчинено логике решения стратегических задач, стоящих перед Россией на ее северных рубежах. Таких задач – четыре.

    Северный морской путь  не только для внутренних нужд

    Во-первых, это развитие Северного морского пути (СМП) как международного транспортного коридора. Для этого мало ледокольного флота (который строится ускоренными темпами и уже многократно превосходит по своим возможностям все остальные ледокольные флоты вместе взятые). Необходимо, чтобы на всем протяжении Севморпути были опорные пункты, обеспечивающие возможность ледовой разведки, снабжения проходящих судов, экстренной помощи. Так СМП станет привлекательным маршрутом для международных транспортных компаний и за счет этого начнет приносить существенные средства в российский бюджет.

    Проход по Северному морскому пути должен быть не опасной экспедицией в необжитые места, а рутинным мероприятием, не сложнее прохода Суэцким каналом и Средиземным морем.

    Для этого необходимо провести огромную подготовительную работу. Пока рост грузооборота по Северному морскому пути происходит в основном за счет роста вывоза добытых в Арктической зоне ресурсов и роста завоза оборудования и материалов, предназначенных для развития добычи, создания инфраструктуры и обустройства населенных пунктов. Но и значение транзита должно возрасти.

    В ближайшей перспективе планируется перенаправление отгрузки нефти из портов Балтики и, возможно, Новороссийска на Северный транспортный коридор. Новые возможности для перевалки нефти по СМП откроет порт в ненецком поселке Индига на берегу Баренцева моря. Федеральный проект включает строительство не только порта, но и железной дороги Индига – Сосногорск.

    Освоение арктической кладовой

    Во-вторых, это комплексное освоение природных богатств региона. В Арктике располагаются перспективные нефтеносные и газоносные провинции. А кроме того, огромные месторождения угля, которые получают особое значение, если появится возможность транспортировки угля морем.

    Наконец, в Арктике находятся богатые месторождения руд различных металлов.

    И Норильск, где добываются (и выплавляются) 85% от российского производства никеля и кобальта, 70% меди, более 95% металлов платиновой группы. На месторождениях Норильского рудного района добываются серебро, селен и теллур.

    Но это не единственная кладовая. Сейчас идет проектирование горнодобывающего комплекса по добыче свинца на Новой Земле. Планируется разработка Пижемского месторождения титановых руд и кварцевых песков в Республике Коми. Есть ряд других проектов.

    Производство и промышленность

    В-третьих, промышленное развитие. Речь идет не только о расширении традиционных судостроительных и кораблестроительных мощностей в Мурманской области.

    Пример того, во что может превратиться небольшой населенный пункт — поселок Белокаменка, где расположен Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Это предприятие, строящее фактически плавучие заводы, которые по воде отправляются к месту своей работы и уже там стационарно устанавливаются на мелководье. Возможности нового производства шире, чем собственные потребности построившей его компании.

    Всего в Арктической зоне в последние годы начата реализация 715 новых инвестиционных проектов (и сырьевой, и производственной, и инфраструктурной направленности), общим объемом 1,6 трлн рублей. 

    Оборона и безопасность

    А в-четвертых, Арктика — важнейший рубеж обороны России. Во времена холодной войны возможность массированного ракетно-авиационного удара США через Арктику заставляла СССР развивать военную инфраструктуру от Мурманска до Чукотки. Сегодня рост напряженности во взаимоотношениях с США и НАТО заставляет вновь обратить внимание на Северное стратегическое направление.

    Более того, с вступлением Финляндии в НАТО стратегическое значение Мурманской области существенно возрастает. Становится необходимым не только усиление Северного флота, систем ПВО и авиационной компоненты, но и наращивание группировки сухопутных войск. Хотя бы по этой причине, как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, «скоро количество жителей указанных городов и поселков существенно увеличится: это моряки, моряки-подводники, морские пехотинцы, мотострелки, танкисты, летчики и многие другие».


    Построить самодостаточную экономику

    Амбициозность планов и сжатые сроки их реализации требуют значительных средств федерального бюджета. Однако на совещании Путин подчеркивал необходимость изыскания и внебюджетных средств. Тем более, что изначально в программу развития Арктической зоны был заложен принцип создания самодостаточной экономики, которая сможет сама поддерживать свое функционирование и обеспечивать развитие территории.

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пояснил, как работает этот подход, на примере ЦСКМС: «Уникальный завод, где статус резидента территории опережающего развития получил не только сам проект по строительству завода, но и подрядные организации... строительные компании прописались в области, и региональный бюджет получил за два года дополнительно более 4 млрд руб. доходов».

    Таким образом, арктическая зона со временем должна стать не только получателем бюджетных инвестиций, но и источником доходов как для арктических регионов, так и для федерального бюджета.

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