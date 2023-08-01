Как один российский танк смог разгромить колонну ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка Т-80, проявивший в июне этого года мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Экипаж остановил атаку колонны ВСУ. По информации РИА «Новости», бой шел на Времевском направлении – на стыке ДНР и Запорожской области.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подвиг экипажа героическим и отметил, что бойцов с большой вероятностью отметят госнаградами. «Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать», – заявил Песков.

В конце прошлой недели врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал запись, на которой запечатлен этот бой. Пушилин поручил наградить экипаж боевой машины. «С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами ДНР», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

На видеозаписи видно, как танк и техника противника постепенно сближаются, а военные наблюдают за боем через камеру дрона. Один из них сообщает сослуживцам, что на поле «один наш», а другие военные отмечают, что там же находятся восемь единиц техники. Затем начинается стрельба, на кадрах виден дым от взрывов, после чего российский танк отъезжает с поля боя, на котором осталась разбитая украинская техника.

Всего экипажу противостояло два вражеских танка и восемь бронемашин. Командир танка с позывным Ласка рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», что эта «восьмидесятка» все понимает «как живая», и когда надо, может поднапрячься из последних сил. В подчинении Ласки был наводчик-оператор с позывным Леха и механик-водитель с позывным Монолит.

По словам командира, бой произошел 4 июня, «противник пошел в наступление, и нашим бойцам необходимо было дать ему отпор». Экипажу Ласки поступила команда прикрыть дружественное подразделение в соседней лесополосе, где неподалеку находился ранее разбитый украинский блокпост. Рядом с ним стояло несколько единиц брошенной техники, которую необходимо было уничтожить.

В этот момент было замечено движение в поле, после чего быстро удалось подбить первый украинский танк. «Мы еще немного покрутились, заметили, что движение за лесополосой продолжается. Я дал команду «огонь!» Как позже узнали, подбили второй танк. В общей сложности мы заходили трижды», – рассказал командир танка.

Командир признался, что действовал самостоятельно, полагаясь на свой опыт. Вражеские «глушилки» мешали связи с командным пунктом, но «к счастью, помощь пришла сама», помогла поддержка артиллерии.

Боевой танк Т-80 со 125-мм гладкоствольной пушкой разработан как усовершенствованный танк Т-64А. Отличается встроенной единой газотурбинной силовой установкой мощностью в 1 тыс. лошадиных сил. Также на Т-80 впервые применена встроенная динамическая защита. Экипаж танка составляют три человека.

В ходе СВО танк оказался эффективен в наступательных операциях благодаря технической возможности быстро заводиться, прогреваться в течение двух-трех минут и почти бесшумно подходить к противнику.

«Такое успешное завершение целой операции опирается на несколько факторов. Во-первых, это хорошая подготовка, слаженность экипажа танка. Во-вторых, это надежная боевая техника, в том числе танк Т-80, который использовался нашими военнослужащими в бою», – считает Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

Эксперт особо отметил тесное взаимодействие экипажа танка с разведчиками, связистами. «Это основные факторы победы, которые должны лечь в основу подготовки наших сил и средств, сражающихся на фронте», – уверен Бартош.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко тоже отмечает слаженную работу экипажа, разведки, артиллеристов и других служб, в том числе своевременно установленные минные поля.

«Факт остается фактом – то, что мы видели по данным объективного контроля, свидетельствует о своевременном нанесении артиллерийского удара. И танкисты действовали абсолютно решительно. По крайней мере, выход на прямую наводку – это, конечно, безусловный подвиг, тем более при превосходящих силах противника», – пояснил Онуфриенко.

Эксперт предположил, что противнику не удалось полностью заглушить связь, потому что «российская артиллерия открыла огонь по наводке, а не абы куда». «Всю связь обрубить не могли, только танкистам, но экипаж танка принимал решения самостоятельно. И как видно по результатам боя, решения были правильными», – подчеркнул собеседник.

Однако он выразил сомнение в том, что действия экипажа могут быть взяты за основу подготовки других военных. По его словам, танки в одиночку не работают, есть разработанные наставления для боевых действий в самых разных условиях местности – как в городе, так и в поле.

Обычно танки работают с закрытых позиций и не должны выходить на прямую наводку, чтобы беречь жизни экипажей. Но бывают исключения.

«В нормальных условиях экипажи не должны проявлять героизм. Но это в нормальных условиях, а на поле боя всякое случается. Выход танка против нескольких единиц бронетехники, двух, если не больше, взводов пехоты – это безусловный героизм. Потому что против таких сил шансов у одного танка нет», – пояснил Онуфриенко.

«Бросание на амбразуру – это стопроцентное выполнение боевой задачи путем гибели. А здесь экипаж не просто успешно поразил противника, но и сохранил технику, себя. Значит, у экипажа был очень четкий расчет плюс дерзость и высокий боевой дух», – уверен Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

По его словам, экипаж Т-80 проявил высокий профессиональный уровень, правильно оценил обстановку и выбрал наиболее оптимальный характер ведения боевых действий. «Это очень показательный пример. Нужно отметить экипаж высшими наградами. Этих героев должна знать страна. Все это требовало очень быстрых, точных и нестандартных решений в сжатый промежуток времени», – подчеркнул Коротченко.

Он отметил, что получившаяся комбинация взаимодействия была ситуативной, но экипаж отработал ее. «Ситуация может повториться в самых разных вариантах. Но сочетание факторов, в том числе высокий профессионализм, выбор оптимального решения и его реализация – все это слагаемые боевого мастерства конкретного экипажа. Чем больше будет таких экипажей и боевых расчетов на всех видах коллективного оружия, тем более эффективной будет специальная военная операция», – указал собеседник.