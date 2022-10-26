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26 октября, среда  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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    Украина превратила Запорожье во второй Мариуполь

    В районе завода «АвтоЗАЗ» были замечены тысячи иностранных наемников
    		   26 октября 2022, 22:30
    Фото: @official.zaz
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Украина перебрасывает свежие силы на Запорожский фронт в район Гуляйполя и в направлении Каховского водохранилища. В оккупированном ВСУ Запорожье появились тысячи иностранных наемников. «АвтоЗАЗ» и другие бывшие гиганты советской индустрии Киев превращает в крепости по образцу мариупольской «Азовстали». Как Российской армии взломать оборону противника в Запорожье?

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, выступая в среду в эфире канала «Россия-24», заявил: контролируемый украинскими военными областной центр город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепленным районом наподобие мариупольского завода «Азовсталь». По словам Балицкого, в городе сейчас сосредоточены тысячи наемников из Соединенных Штатов, Германии, Польши и других стран.

    Особенно это заметно в районе завода «АвтоЗАЗ» на левой стороне Днепра. Там, где до 1994 года выпускали «Запорожцы», а до 1998-го – «Таврии», можно наблюдать большое количество военных и техники.

    «На данный момент предприятия «Запорожсталь» и «Запорожкокс» также превращены в опорные пункты боевиков. Там разместились склады техники, боеприпасов и живая сила. Кроме того, аналогичная ситуация складывается на алюминиевом комбинате, куда уже прилетали наши ракеты, откалибровав с полторы сотни наемников. Укрепления и место жительства боевиков находятся и на предприятии «АвтоЗАЗ», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов, так же как и Балицкий, отметил, что украинские военные в городе Запорожье действуют по мариупольской схеме. «Суть тактики заключается в том, что в соседних с административными зданиями, образовательными учреждениями и организациями детского досуга, а также торговыми центрами, где размещены боевики, селят мирных жителей, в основном прозападного мировоззрения, многие из которых уехали с освобожденных территорий. Это делается для того, чтобы в случае нашего удара затем заявить, что Россия целенаправленно бьет по гражданским», – рассказывает Рогов. Общественный деятель пояснил: «Плюс боевики расселяются на вторых и третьих этажах жилых домов Запорожья.

    Там в приказном порядке несколько месяцев ведется учет пустующих квартир. Туда селятся группами от пяти до 20 человек.

    Именно для того, чтобы смешаться с населением и защитить себя от наших ракетных ударов».

    «Нам, вероятно, надо каким-то образом добиться максимального исхода из города мирного населения, потому что сегодня ВСУ применяют так называемую тактику слоеного пирога», – отметил он.

    Напомним, что на данный момент освобождено 73% Запорожской области, входящей в состав России. Но в городе Запорожье и его окрестностях, остающихся под контролем ВСУ, проживает почти половина населения региона.

    Ранее в эфире телеканала «Соловьев Live» Рогов сообщил, что значительные силы ВСУ переброшены на Запорожское направление. Судя по данным из открытых источников, до этого момента с украинской стороны линию фронта удерживали 65-я отдельная мехбригада, около половины 1-й отдельной танковой бригады, части теробороны и полк Нацгвардии МВД. Теперь же, по словам Рогова, происходит перегруппировка соединений с перспективой ударов по двум прифронтовым городам – Васильевке (райцентр на берегу Каховского водохранилища, к востоку от Энергодара и Запорожской АЭС) и Пологам (узловая станция на железной дороге от Запорожья к Волновахе).  

    «Украинские националисты перебрасывают свои подразделения с Харьковского направления на Запорожское. Перегруппировку соединений они производят не только в Херсонской области. На линии соприкосновения происходит позиционное противостояние. На сегодняшний день наиболее горячая ситуация в районе Орехова, Гуляйполя, Васильевки и Пологов», – пояснил Рогов.

    На ваш взгляд

     
    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?




    Обсуждение:  5 комментариев

    Для успешных действий на Запорожском направлении России надо создать ударные группировки, которые могли бы действовать в атаке, не оттягиваясь в оборону, подчеркнул доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. «Оборону же нужно укрепить по всей линии группами мобилизованных бойцов, которые будут сдерживать контрнаступление ВСУ. Потому что сейчас мы вынуждены перебрасывать войска с одного участка на другой и поэтому не проводим масштабное наступление. А в идеале количество войск должно быть таким, чтобы не было необходимости никого никуда перебрасывать», – сказал он.

    Аналитик добавил: при таком раскладе сил ВС РФ, наступая, смогут брать «в клещи» ту или иную группировку украинских войск, заходить в тыл и уничтожать, а оборона продвигаться вперед и закрепляться на новых рубежах.

    «Такую тактику надо использовать на Запорожском и Херсонском направлениях. Мы должны дать наступающим войскам вклиниться в нашу оборону, обойти их с флангов и разбить. А оборона по-прежнему будет держать удар. Это классика, так было, например, в битве при Каннах в 216 году до н. э., когда карфагенская армия полководца Ганнибала нанесла сокрушительное поражение превосходящей ее по численности римской армии под командованием консулов Луция Эмилия Павла и Гая Теренция Варрона», – напомнил он.

    Кроме того, подобная тактика использовалась и во время Куликовской битвы, когда один наш полк принял на себя удар, а полки правой и левой рук стали его обходить. Вдобавок в тыл противнику ударил и русский засадный полк, и мы победили. Эта наша древнерусская тактика показала себя лучшим образом на практике», – добавил Перенджиев.

    «Как нам быть с «АвтоЗАЗом» в случае занятия города? Окружить предприятие, чтоб никто оттуда не вышел, и периодически оказывать огневое воздействие.

    И вот когда у них пойдут первые убитые, тогда начнут приходить мысли о сдаче. Однако для этого нужно провести наступление на Запорожье сухопутными войсками при поддержке авиации», – пояснил Перенджиев.

    «При этом не надо забывать, что подавляющая часть населения Запорожья – наши люди, – в свою очередь отметил Рогов. – Понятно, что они серьезно запуганы, у них нет возможности высказать свою точку зрения. Ну а если они открыто заявят о симпатиях России, то будут подвергнуты расправам со стороны украинского режима».

    Пока же, по оценке Рогова, на линии соприкосновения происходит позиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Похоже, что ВСУ активизируют и диверсионную работу в тылу. В среду полицейские в запорожском городе Токмаке изъяли у местного жителя тротиловые шашки, электронный детонатор и гранату Ф-1 с запалом. Об этом сообщили в областном ГУВД. Как указывал Балицкий, каждую неделю в регионе задерживают одну-две группы украинских диверсантов. В этой связи он не исключил ввода в регионе дополнительных мер безопасности для пресечения деятельности террористических и диверсионных групп.

    Для охраны стратегических объектов в Мелитополе и по всей освобожденной части области привлекают бойцов недавно созданного добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. «Батальон начал контролировать посадки, патрулировать линии электропередачи, газовую трубу, строителей охраняем», – сообщил Балицкий. Указ о создании добровольческих соединений врио губернатора подписал около недели назад. Для жителей Запорожской области создадут три батальона – имени Судоплатова, имени Андрея Первозванного и батальон «Славянская гвардия».   

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