Наступивший год создаст для российской IT-отрасли и интернета новые правила 6 января 2022, 12:30

Фото: Annette Riedl/dpa/

Global Look Press

Текст: Владимир Веретенников

Целая серия изменений, помогающих российскому интернету и IT-отрасли в целом, была принята правительством в 2021 году. О чем именно идет речь, как это должно помочь суверенитету России в цифровом пространстве и пользователям - и какие новые перемены в этом вопросе обсуждаются прямо сейчас? Информационные технологии (ИТ) традиционно считаются в России сложной отраслью. С одной стороны, специалисты активно перебираются на более высокооплачиваемую работу в другие страны. С другой, зарплаты программистов в России стремительно растут, а в ушедшем году правительство утвердило уже второй пакет мер поддержки по созданию благоприятных условий для развития отрасли информационных технологий. И пакет этот принят с прямым участием представителей ведущих российских ИТ-компаний, отраслевых общественных организаций. Но насколько эффективными окажутся эти меры на практике? Опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты смотрят на положение дел с оптимизмом. Оставить таланты в России В течение всех последних лет непрерывно раздавались жалобы: дескать, стоит подготовить в России хорошего «айтишника», как его сманят на работу за рубеж. «Открывшиеся возможности удаленной работы сначала "вымыли" тех программистов, которые владеют английским, имеют весомый опыт и способны работать в англоговорящей команде. А затем крупные российские компании буквально вырвали опытных программистов из регионов. Все это подкрепляется предложением высоких зарплат и комфортных условий труда. Далеко не всегда компания, находящаяся в регионе, способна платить зарплаты, адекватные столичным», – жалуется гендиректор ИТ-компании Omega Алексей Рыбаков. И приводит цифры: по его словам, архитектор программного обеспечения сейчас обойдется компании в среднем в 260 тыс. рублей в месяц, а технический директор по ИТ – в 230 тыс. рублей. Как подтвердил газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Илья Костунов, дефицит специалистов действительно ощутимый. «У нас даже есть по этому поводу шутка: "На рынке IT не хватает низкооплачиваемых высококвалифицированных кадров". На самом деле дефицит кадров связан как с недостаточной скоростью их подготовки и качеством, так и очевидным разрывом в зарплатах. В этой ситуации переезд за международным опытом и большими деньгами для многих выглядит привлекательно», – подчеркивает Костунов. Впрочем, он предположил, что в связи с пандемией Covid-19 и наступлением эпохи массовой «удаленки» количество физических переездов российских «айтишников» за рубеж значительно снизилось. Аналогичное мнение выразил газете ВЗГЛЯД и профессор Артем Никаноров, директор Института искусственного интеллекта Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева. «Тут нужно учитывать, что после начала пандемии Covid-19 отток специалистов из отрасли происходит не столько, так сказать, "физически", сколько "онлайн" – человек территориально в России, но трудится на зарубежного работодателя. Это, конечно, не так болезненно – человек продолжает оставаться жителем и налоговым резидентом РФ... Но тут нужно выделить еще одну проблему – отток перспективных людей осуществляется не только в другие страны, но и из регионов в Москву и Петербург. Необходимо как-то бороться с подобным дисбалансом. В этом плане неплохим примером могут служить Германия и Франция, где за пределами мегаполисов существуют небольшие зеленые университетские городки с комфортной средой обитания – в которых, в частности, концентрируются кадры IT-отрасли. Нам тоже нужно брать курс на всемерное развитие регионов. Кстати, у нас в Самаре в этом плане задан хороший вектор для создания удобной среды для ИТ-специалистов», – свидетельствует Никаноров. Первый и второй пакеты мер поддержки В последнее время эксперты начали фиксировать прогресс, достигнутый Россией в деле удержания своих ИТ-кадров. Например, в 2019 году РФ заняла в рейтинге, составленном компаниями BCG, The Network и HeadHunter 25-е место среди 180 государств – по привлекательности для специалистов по цифровым технологиям. Летом позапрошлого года в России был утверждён первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Он включил в себя бессрочное снижение ставки налога на прибыль ИТ-компаний в 6,7 раз – до 3%, а также дополнительное сокращение страховых взносов: с 14 до 7,6%. «Первый пакет поддержки ИТ отрасли кардинально изменил фискальные условия работы в России, наша налоговая юрисдикция стала одной из самых привлекательных в мире. Изначально говорили, что эти меры сократят налоговую нагрузку и позволят создать новые рабочие места, компании смогут больше инвестировать. Многие, впрочем, предсказывали выпадающие доходы. Но на ноябрьском совещании у президента глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что за девять месяцев отрасль сделала дополнительные отчисления налогов в размере 48 млрд руб. Такие цифры мог дать значительный рост прибыли компаний и фонда оплаты труда, а значит и рост количества рабочих мест. Надо ждать официальной статистики, чтобы точнее понять эффект. Но то что он положительный – без сомнений», – подчеркивает Костунов. «Снижение налогового бремени на отрасль – это, безусловно, очень хорошо, особенно в условиях пандемии. Данной льготой воспользовались и мы, и наши коллеги из других ИТ-компаний», – говорит профессор Никаноров. А прошлом году в России был введен второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Это результат упорного труда – над ним работали более 200 экспертов из 150 компаний. Он направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации разных отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России. На эту тему Всего «дорожная карта» включает в себя 62 мероприятия – двадцать из них носят общесистемный характер. Они предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и российских ИТ-компаний, стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских ИТ-решений на зарубежных рынках. Ещё 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах. Это, в частности, решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, «больших данных» и «интернета вещей», производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности. Для отдельных сегментов ИТ-рынка в плане предусмотрены меры по снятию законодательных ограничений и барьеров для использования современных цифровых решений. Также речь идет о введении отраслевых цифровых стандартов, определяющих необходимый уровень цифровизации тех или иных процессов и устанавливающих преимущественное использование для них российских программных продуктов и оборудования. Продуманы решения по финансированию создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций. Кроме того, большое внимание будет уделено подготовке кадров для отдельных отраслей экономики, необходимых для внедрения современных цифровых решений. Расслабляться рано Ожидается, что реализация «дорожной карты» даст дополнительный импульс развитию ИТ-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы. Илья Костунов характеризует второй пакет мер поддержки как очень системный и проработанный план по повышению комфортности ведения бизнеса, ускорению цифровой трансформации, созданию спроса на отечественные решения. По словам эксперта, время, в течение которого может сказаться положительный эффект от второго пакета, зависит от реализации конкретных мероприятий. «Очевидно, что второй пакет требует слаженной работы не только правительства (Минцифры, Минэкономики, Минпрома и налоговой службы), но и ведомств, напрямую подчиненных президенту России. Это Генпрокуратура, МВД, ФСБ, Минюст, СКР, Министерство иностранных дел и т.д. Потребуются изменения в уголовное и процессуальное законодательство, тщательный анализ судебной практики, практики налоговых проверок. Все это очень масштабно и не просто. Но уже в 2022-м году должен быть эффект. Многое зависит от работы ассоциаций ИТ-отрасли, от адекватности иностранных партнеров», – говорит специалист. Артем Никаноров обращает особое внимание на ту часть второго пакета мер поддержки, где речь идет об импортозамещении на рынке программного обеспечения – как в сфере софта, так и в области базы электронных компонентов. «На мой взгляд, это очень правильная постановка вопроса. Процессоры отечественного производства Baikal, Elbrus, нейропроцессоры НТЦ «Модуль» – это очень крутые разработки! Правда, пока что они обходятся в разы дороже, чем западные аналоги. По понятным причинам – меньше рынок, меньше объемы производства, меньше потребление... Но благодаря тому, что государство продумало механизм спонсирования процесса импортозамещения, эти российские разработки могут выходить на рынок и находить сбыт», – отметил профессор. В то же время он призвал бороться с профанацией процесса импортозамещения – когда, по его словам, бывает, что российские инстанции берут какую-то западную технику и попросту «переклеивают на нее российский ярлычок». Илья Костунов предсказывает, что по мере роста отрасли понадобятся новые изменения в ней. «Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации уже анонсировал разработку третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли в 2022 году. Но сейчас крайне важно реализовать потенциал второго пакета», – говорит эксперт. В свою очередь, Артем Никаноров добавляет, что сейчас особое внимание необходимо уделять повышению уровня образования в регионах. «Если говорить за себя и коллег – мы и сами делаем все возможное, чтобы повысить рейтинги и привлекательность нашего университета в Самаре, даже по сравнению с московскими и европейскими вузами. Укрепление региональных образовательных центров не только обеспечит подготовку кадров, но и даст специалистам стимул для того, чтобы оставаться, работать и развиваться в своем родном регионе. Кроме того, важна поддержка государством региональных ИТ-компаний и ИТ-инфраструктуры. А учитывая то, что стоимость жизни в регионах меньше, чем в столице – это может послужить дополнительным стимулом не покидать свою малую родину», – отмечает профессор. Вообще, по его мнению, само будущее государства сейчас крайне зависит от того, насколько успешно удастся уменьшить дисбаланс между Москвой и регионами – по уровню зарплат и комфортности жизни. Промежуточный итог в беседе с газетой ВЗГЛЯД подвел заместитель гендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Павел Гудков. «Отток ИТ-специалистов из России снижается. Тем не менее, распространение удаленной работы привело к ситуации, когда, оставаясь резидентом страны, многие работают на глобальные корпорации. Пакеты мер поддержки ИТ-отрасли, принятые правительством, были направлены на создание дополнительных конкурентных преимуществ у российских компаний перед иностранными на снижение налоговой нагрузки. Конечная цель – чтобы наши разработчики сумели перераспределить средства на создание новых продуктов, повышение уровня заработных плат и наем дополнительных сотрудников. Благодаря созданным инструментам часть барьеров в развитии рынка была снята, но и для третьего пакета мер потенциал сохранился. Так, например, стоит проработать дополнительные стимулы для развития экспорта российских цифровых решений, снятия таможенных барьеров, развития беззалогового кредитования», – считает Гудков. Ради защиты своего цифрового пространства Борьба с оттоком специалистом и процесс импортозамещения сопровождается и другими мерами, призванными навести порядок в интернет-среде. Так, недавно в России был принят закон, обязывающий распространителей интернет-рекламы публиковать и социальную рекламу. «Этот закон понятен бизнесу – в том числе иностранному. Просто на интернет-рынок рекламы приходят правила из традиционного медиа-рынка. В интернете будет гарантирована социальная реклама, а значит окажется реализовано больше социальных проектов», – комментирует Илья Костунов. Иностранные цифровые компании пока не особенно торопятся исполнять принятый минувшим летом российский закон о «приземлении», вступивший в силу с 1 января. Согласно этому закону, если суточная аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированной за пределами страны организации превышает отметку в 500 тысяч человек, то такая компания обязана открыть в России филиал, представительство или другое уполномоченное юридическое лицо. «Опасность неисполнения реальна. Но сегодня у государства есть все инструменты для давления на иностранных игроков, действующих в российском интернет-пространстве. И нужно приучать иностранные компании, что российские законы нужно выполнять – также, как и европейские или американские. Они привыкли, что правил в России нет; но после 2010 года эти правила начали появляться. Думаю, задача похожа на легализацию торговли в постсоветские 90-е, когда государство не знало: что продается, кто продает, какого качества, кто контролирует торговые потоки... А в это время люди травились некачественными продуктами, дети играли с игрушками из токсичных материалов, налоги не платились, казна была пуста, российский производитель "умирал"... Как ни странно, до сих пор есть люди, тоскующие по тем временам...», – рассуждает Костунов. В октябре прошлого года крупнейшие российские IТ-компании и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками. Илья Костунов видит в принятии этого меморандума большую практическую пользу. «Ведь теперь большие коллективы профессионалов будут больше уделять внимание фактчекингу, скорость проверки и опровержений вырастет. Репутация серьезных компаний, "центров доверия", позволит пользователям отделять достоверную информацию от обмана или заблуждений. Надеюсь сообщество выработает стандарты по борьбе с фейками, проверке информации. И этим стандартам можно будет учить студентов и школьников – наряду с навыками "цифровой гигиены". Такие знания пригодятся каждому современному человеку», – рассуждает эксперт. Явлением из того же ряда он называет и «Альянс по защите детей в цифровой среде», созданный российскими ИТ-компаниями. «Девять крупных компаний с финансовым и человеческим ресурсом взялись за благородное дело – защиту детей. Мне лично нравится, что в Хартии «Цифровая этика детства» подчеркивается роль и важность семьи. Инициатива очень важная и полезная», – говорит Костунов. Недавно стало известно, что Google и Apple вынуждены были под давлением властей России удалить приложение «Навальный» из магазинов Google Play и App Store. «Тогда был поднят вопрос вмешательства иностранных компаний во внутреннюю политику России. Учитывая, что недавно имели место серьезнейшие разбирательства о роли информационных технологий в американских выборах, эта повестка стала определяющей. Возможно, была проведена «красная линия» – и они поняли, что если по поводу налогов, рекламы, модерации контента еще есть простор для переговоров, то вмешательства в процесс выборов, манипулирования политическим пространством им не позволят», – говорит по этому поводу Илья Костунов. В прошлом году власти России обязали иностранных производителей устанавливать 16 видов российских приложений на продаваемые здесь смартфоны. Но далеко не все производители этих устройств изначально выразили готовность выполнить это требование. «Сейчас большинство таких устройств, официально продаваемых в России, уже закону соответствуют. Можно отметить разные технические решения: где-то приложения уже установлены, где-то они автоматически скачиваются при настройке, но в целом закон исполняется. Конечно данную практику нужно совершенствовать. Уверен, это, помимо всего прочего, действенная мера поддержки российских производителей», – считает Костунов. Также он коснулся вопроса оплаты штрафов, ранее наложенных российским судом по различным поводам на иностранные онлайн-платформы. «Это вопрос сложный. Прямых отказов платить нет. Но и в полном объеме штрафы не оплачены. Я сторонник составления конкретных "дорожных карт" по легализации иностранных компаний, которые уже работают на российском рынке. С реалистичными сроками и "красными линиями" – после которых государство начнет создавать им существенные проблемы. Тогда и у пользователей сервисов компаний – "правовых нигилистов" будет время подготовиться и найти альтернативу. В свою очередь иностранные компании, которые полностью исполняют российское законодательство, должны также чувствовать партнерское отношение власти. Пришло время конструктивного диалога», – заключает Костунов.