Какие документы нужны для выезда за границу?

Из новых требований – справка с тестом на коронавирус и подтверждение цели поездки.

К стандартному пакету документов, который всегда требовался для выезда за рубеж, в этом году добавились новые справки. Одна из них – сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус. Это условие относится не ко всем странам, а там, где справки нужны, к ним предъявляются разные требования.

Например, для поездки в Египет нужно иметь результаты теста, сделанного не раньше чем за 72 часа до прибытия в аэропорт. Сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста. Он должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в стране происхождения документа, и иметь печать организации. Также сертификат должен содержать информацию о виде теста: RT-PCR (метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, так называемый ОТ-ПЦР). Справку нужно перевести на арабский или английский язык и сделать копию, которую турист должен сдать при въезде в страну.

Похожие требования и для поездок в Грецию. Но там пассажир еще обязан заполнить специальную форму и получить от правительства некий QR-код. У каждой страны могут быть свои собственные дополнительные требования. Хотя во многих странах в качестве справки принимают фактически любую бумажку с печатью.

Еще одно новшество 2020 года – все россияне, которым разрешен выезд за границу, должны предоставить документы, подтверждающие цель поездки. Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте кабинета министров.

Например, тем, кто выезжает за границу, чтобы ухаживать за живущими там родственниками, надо предоставить документы, подтверждающие степень родства. Если цель поездки – лечение, то надо заполучить в принимающей медицинской организации документы, подтверждающие необходимость такого лечения. Либо эти документы может оформить Минздрав России.

Те, кто собираются поехать на работу за рубеж, обязаны подтвердить «факт осуществления трудовой деятельности», то есть иметь трудовой договор с иностранным работодателем. А те, кто едет учиться – справку из образовательной организации. Раньше этого требовали только в стране назначения, а теперь стали и на нашей границе.

В целом для российских туристов, отправляющихся в ближнее и дальнее зарубежье, действуют как общие правила, так и требования конкретной страны. В первую очередь потребуется базовый пакет документов: загранпаспорт, виза (кроме безвизовых стран) и медицинская страховка.

Загранпаспорт должен быть действующим и иметь свободные страницы для постановки штампов. При въезде в разные страны минимальный оставшийся срок действия паспорта может быть от трех до шести месяцев.

Полис медицинского страхования – обязательный документ при въезде в некоторые страны, в частности в Шенгенскую зону. Там наличие такой страховки – обязательное требование, и без него откажут в визе. В других государствах правила не столь строгие.

Кроме того, от туристов, которые летят самолетом, принимающая сторона, чаще всего, требует документ с точными датами убытия. Это может быть или билет на обратный рейс, или пропуск в другую страну. Если перелет не прямой, а транзитный, то на руках должны быть билеты на все рейсы.

Автотуристам придется подготовить расширенный пакет документов для поездки за границу. Кроме загранпаспорта, визы и медстраховки, потребуются водительское удостоверение, документы на машину и международный страховой полис автогражданской ответственности Green Card («Зеленая карта»).

Для путешествия с домашними животными нужны ветеринарный паспорт международного образца, выданный в государственной ветклинике. В нем должны содержаться сведения о вакцинации. Прививку против бешенства необходимо сделать не ранее чем за год и не позднее чем за месяц до выезда.

Для поездок с детьми надо соблюдать определенные условия. Если ребенок поехал отдыхать без родителей, но с опекуном, то нужно согласие одного из родителей. Достаточно один раз выписать разрешение на многоразовый выезд ребенка за границу, и в нем указать все страны, куда ребенку разрешено ехать. Хотя некоторые страны устанавливают более жесткие требования, которые надо уточнять перед поездкой.

Кроме загранпаспорта, визы и страхового полиса, многие страны требуют подтверждение бронирования отеля, приглашение принимающей стороны. Иногда на таможне смотрят обратные авиабилеты и даже выписку с банковского счета.