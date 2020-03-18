Почему при коронавирусе так необходим аппарат ИВЛ?

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18 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
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Как создать новую теорию успеха России

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Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

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Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину. При этом туристы фактически остались на улице: их отказываются заселять в отели, а у некоторых из них заканчиваются жизненно важные лекарства. Для вылета российских туристов на родину местные власти выдвинули одно встречное условие. Подробности...
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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

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Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...

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              Почему при коронавирусе так необходим аппарат ИВЛ?

              		   18 марта 2020, 18:00
              Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

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              Потому что большая часть тяжелых и смертельных случаев заболевания сопровождается или вызвана пневмонией, при которой затрудняется попадание кислорода в организм. Без него иммунная система начинает сбоить, кровяное давление падает, возникает сепсис – органы отказывают, и человек умирает. А аппарат ИВЛ, восстановив кислородный баланс, дает врачам время на лечение. 

              Если посмотреть руководство Всемирной организации здравоохранения для медицинских организаций по уходу за инфицированными коронавирусом, то там во второй части жирным шрифтом написано: «Везде, где только доступно и где персонал обучен, следует на ранней стадии начинать лечение пациентов с учащенным дыханием или гипоксемией (пониженным кислородом в крови) с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких».

              Чтобы понять, почему так, следует еще раз разобраться с симптомами инфекции и течением болезни. Для начала стоит напомнить, что вирус не приводит к тяжелым последствиям у 80% зараженных им. То есть максимум, что возникает у 8 из 10 заболевших – температура и сухой кашель, не более того. Но вот у 20% оставшихся все может быть сложнее.      

              Как вирус поражает тело

              Допустим, вы подхватили коронавирус, он называется SARS-CoV-2. Неважно как – через рукопожатие, взявшись за поручень в метро или поцеловавшись с кем-то. На тот момент он еще не в вашем организме – вы занесете его туда, скорее всего, сами, протерев глаза, коснувшись носа или рта.

              Попав внутрь, вирус вызывает инфекцию (ее назвали COVID-19). Поскольку в нашем случае это коронавирус, он, как и все его собратья, является респираторным, то есть поражает прежде всего легкие, дыхательные пути и горло. Через них он заражает все большее число клеток организма. Инфекция проявляется на пятый-шестой день – это срок инкубационного периода. Даже самый здоровый организм может не выдержать, иммунная система, заметившая «вредителя», в любом случае начнет реагировать. Прежде всего температурой и кашлем. Газета ВЗГЛЯД уже писала об основных симптомах, выявленных ВОЗ. Там также присутствуют мышечные боли и одышка, например. Но все эти симптомы лишь первичные и лечатся постельным режимом, большим количеством жидкости и жаропонижающими. Медицинское вмешательство здесь не требуется. Собственно, поэтому российские врачи и не рекомендуют всем пациентам самолично бежать в больницы – достаточно вызвать доктора на дом. Такой режим держится около недели – обычно за это время организм способен перебороть вирус. 

              Если этого не происходит – пациент, к сожалению, переходит в число оставшихся 20% с тяжелыми симптомами. Это значит, что по каким-то причинам его иммунная система не смогла справиться с инфекцией. Вирус достигает нижних дыхательных путей и провоцирует воспаление легких, пневмонию. На первый взгляд обычную, называемую вирусно-бактериальной. Но в случае с новым коронавирусом и она не так проста. 

              При рядовой бактериальной пневмонии воздушные мешочки, альвеолы, из которых состоят легкие, частично заполняются жидкостью и гноем – соответственно, это ограничивает поступление кислорода сначала в них, а как следствие – и в кровь. Все это обычно без проблем лечится антибиотиками. Только вот с новым коронавирусом все не совсем так – жидкостью заполняется пространство между альвеолами, поэтому поражение легких сложнее определить на КТ или рентгене. При этом у человека стремительно развивается дыхательная недостаточность. Если врачи распознали болезнь на этом этапе, то еще могут помочь рядовые для таких ситуаций эпинефрин и альбутерол, стандартные препараты при лечении пневмонии. В США, кстати, врачи уже отмечают их нехватку в больницах. Этот этап длится около пяти дней, примерно с девятого до 14-го дня с момента заражения, и очень важно не дать инфекции развиться именно в этот период. Потому что дальше может быть сильно хуже.

              Дело в том, что SARS-CoV-2, заражая клетки легких, оставляет на их поверхности антигены – враждебную мишень для последующей атаки иммунной системы. Таким образом, он может ее «обмануть» и заставить вредить организму – в случае чрезмерного иммунного ответа система вырабатывает различные лимфоциты, нейтрофилы и прочие клетки, просто уничтожающие зараженные участки подчистую. В результате легкие еще больше попадают под удар. И тогда возникает ОРДС – и человек переходит в последнюю категорию из 6% зараженных с «критическими» симптомами. 

              ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром, который чреват летальным исходом. Если упрощать – это следующая, куда более тяжелая стадия пневмонии. При возникновении ОРДС капиллярные стенки в легких истончаются и становятся проницаемыми – а это значит, что все легкие заполняются жидкостью и полностью утрачивают способность доставлять кислород в кровь. 

              Параллельно может возникнуть сепсис – по сути, системное воспаление внутренних органов, возникающее как раз из-за чрезмерного иммунного ответа организма. Он может сопровождаться резким снижением артериального давления, падением уровня кровоснабжения отдельных органов. Органы не получают достаточно крови для выполнения своих функций, и человек умирает. В случае с ОРДС это происходит от недостатка кислорода. 

              Искусственная вентиляция легких

              Как правило, аппараты ИВЛ, о достаточном наличии или нехватке которых сейчас вовсю отчитываются власти различных стран, при лечении пневмонии не используют. И даже при острой пневмонии показания к применению ИВЛ бывают примерно в 6% случаев. Исключительность COVID-19 заключается как раз в его природе – действия антигенов и ускоренный процесс заполнения легких жидкостью ведут к быстрому возникновению дыхательной недостаточности. То есть сначала человек чувствует одышку, затем у него возникает пневмония, затем – ОРДС и сепсис. Весь процесс довольно быстрый – он может занять около двух недель с момента заражения. 

              ВОЗ рекомендует применять аппараты ИВЛ уже с того момента, когда заболевание диагностировали в тяжелой стадии. Одышка, которая проявляется у 18% инфицированных, сюда тоже относится. Среди других показаний – частота дыхания менее 30 раз в минуту и уровень инфильтратов в легких более 50%. Прежде всего речь о неинвазивных аппаратах (NIV) – когда «трубку» в трахею человеку не вводят, ограничиваясь обычной накладной маской. Если же есть риск развития ОРДС либо даже при обычной пневмонии NIV не помогает, тогда уже используют трубку – процедура называется интубацией трахеи.   

              При этом ИВЛ, в любом своем виде, тоже не панацея. Иногда остановить развитие ОРДС и сепсиса не помогает и эта процедура. К примеру, во многих случаях смертей от COVID-19 заболевшие, даже находившиеся в группе риска по возрасту (старше 60-ти), поначалу выглядели достаточно здоровыми и никаких симптомов не проявляли. Виной всему оказались хронические заболевания – часть скончавшихся была заядлыми курильщиками с ослабленными легкими, еще часть – «сердечниками», у кого-то был диабет. Больше всего, по статистике ВОЗ, опасаться стоит пожилым людям с неполадками в сердечно-сосудистой системе.

              Там, где становится бессилен даже аппарат искусственной вентиляции легких, обычно врачи пытаются обогатить кровь кислородом напрямую, в нескольких местах подключив к венам и артериям человека так называемый прибор для экстракорпоральной оксигенации (ЭКМО). Он создает в организме искусственную циркуляцию крови, насыщая ее кислородом и удаляя углекислый газ. Но и здесь спасти удается не всех – около 30% пациентов умирают.

              В целом же летальность китайского коронавируса по-прежнему не столь велика – около 4%. И, как показывает опыт Японии, сумевшей защититься без особых запретов, нация может успешно бороться с вирусом, просто соблюдая простые правила гигиены – надевая медицинскую маску, моя руки и не чихая друг на друга.

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