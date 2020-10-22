Как Россия и США проверяют количество ядерных боеголовок друг друга?

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Рубль начал ползучее укрепление к доллару

Американская валюта девальвирует Zuma/ТАСС
Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар и 80 рублям за евро – вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Броненосец «Слава» был одним из главных участников операции общественное достояние
Сто пять лет назад, 22 октября 1915 года, Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение? Подробности...
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Папа Римский опоздал с гей-браками

Подобного заявления от Франциска ждали уже несколько лет, но прежде католикам-консерваторам удавалось сдерживать папу REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Глава Католической церкви призвал узаконить однополые партнерства для геев. Еще недавно было трудно представить, что папа Римский может пойти на подобное, но что сделано, то сделано. Как оправдываются подобные союзы с точки зрения христианской морали, почему с такими «оправданиями» согласны далеко не все и на что рассчитывает Франциск, призывая защитить права секс-меньшинств?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Эрдоган пытается прорубить коридор к Каспийскому морю

Евгений Погребняк, журналист
В разгоревшейся войне на Южном Кавказе Турция принимает непосредственное участие, хотя и отрицает очевидное. Но зачем вообще, имея массу проблем, кроме помощи братскому Азербайджану, Эрдогану нужно ввязываться в новый конфликт? Подробности...

Говорящий о гей-браках Франциск напоминает «доброго полицейского»

Игорь Караулов, поэт, публицист
Не так давно папа римский порадовал грешников, прославив секс как дар Божий. Но в руководимой им структуре от этого ничего не поменялось – целибат так и не был отменён, хотя католические священники не меньше, чем геи и лесбиянки, имеют право на простое человеческое счастье. Подробности...
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Халтура с детства становится нормой

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
«Дай списать?! Ну ты что, не свой что ли?». Начиная со школы списывание, как явление, не то чтобы осуждается. Даже иногда наоборот: мол, списал, молодец, ловкач. Вы думали, какие потери от списывания? Липовые оценки, липовые дипломы, липовые проекты. Как работают дальше люди, привыкшие списывать, привыкшие ловчить? Подробности...
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Папа Римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
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    Как Россия и США проверяют количество ядерных боеголовок друг друга?

    		    22 октября 2020, 21:25
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    СССР (а потом и Россия) и США в рамках договоров СНВ-1, СНВ-2 и СНВ-3 разработали сложнейший механизм взаимных проверок и инспекций, с помощью которых можно удостовериться, соблюдает ли другая сторона свои договоренности в точном соответствии с документом.

    Президент Путин 16 октября предложил США продлить Договор СНВ-3 как минимум на год без дополнительных условий. То есть заморозить его в нынешнем состоянии, с перспективой «провести содержательные переговоры по всем параметрам проблем, которые регулируются договорами подобного рода». Однако похоже на то, что договор, срок действия которого истекает в начале 2021 года, продлен, как предполагалось, на пять лет, вряд ли будет. Притом что Россия и США периодически высказываются за его сохранение, консенсуса, как видно, нет. И основная проблема как раз в том, что обе стороны не доверяют друг другу и не верят в эффективность контроля за разоружением. Особенно на недоверие к России напирают представители США.

    Тема контроля за ограничением ядерных вооружений и их утилизации всегда была основным предметом недоверия между США и СССР, а затем и Россией. Уже самые первые соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-1 и СНВ-2 предусматривали систему контроля по их выполнению. И, как отмечают военные эксперты и сами ракетчики, например бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин, уровень открытости в советские и ближние постсоветские времена был даже несколько выше, чем в последующем.

    В частности, контроль за выполнением договорных обязательств включал проведение инспекций по проверке предоставленных данных, инспекции по проверке уничтожения ракет, пусковых установок и соответствующего оборудования, инспекции по проверкам предприятий, инспекции по визуальному наблюдению платформ разведения для прямого подсчета боеголовок, проверки технических характеристик МБР, БРПЛ и стратегических бомбардировщиков. Соответствующие делегации военных и экспертов допускались на ядерные объекты другой стороны: американские эксперты – на российские, российские – на американские. Речь шла о складах ядерного оружия, местах базирования, а также заводах по его производству. Кроме того, инспекции проверяли процедуру уничтожения как ракет-носителей ядерного оружия, так и боеголовок, которые подлежали сокращению в соответствии с договорами.

    Можно вспомнить в этой связи случай с поездкой в Пермский край 28 августа 2005 года тогда еще сенатора из Иллинойса Барака Обамы – в составе комиссии по контролю за уничтожением ядерного оружия для инспекции на завод им. С. М. Кирова, где утилизировались ядерные боезаряды. Тогда, 15 лет назад, сенатор Обама хотел лично убедиться в масштабности русского ядерного вооружения и посмотреть, как распиливают боевые блоки ракет. Посмотреть-то их пустили (русское гостеприимство, открытость и все такое), но не дальше полигона, где выжигали порох из стартовых двигателей. Потом Обаму еще и напоили водкой в аэропорту, чем окончательно отбили память об увиденном.

    Инспекционная деятельность, помимо обмена телеметрическими данными, полученными в ходе проведения испытательных пусков ракет (в год не более пяти раз), считается главным инструментом взаимного контроля за соблюдением договора СНВ-3. Каждая из сторон старается использовать для участия в инспекциях максимальное количество специалистов, которое оговорено в 300 человек.

    Представляемые данные и визуальная «картинка» ограничивают возможности для наблюдения. Инспекторы могут, например, проверить достоверность сведений о заявленных количествах развернутых стратегических наступательных вооружений. Образно говоря, посчитать на пальцах, но только на расстоянии.

    Представляется также возможность подтвердить достоверность данных о неразвернутых, переоборудованных или ликвидированных вооружениях. Есть возможность поприсутствовать в местах загрузки баллистических ракет, их складирования и ремонта, а также на испытательных полигонах и в местах обучения ракетных расчетов.

    Полный контрольный механизм представляется сложной и дорогостоящей системой. Каждая из сторон использует собственные технические средства и сбор разведывательной информации для проверки выполнения соглашений. Опытный специалист в ходе таких инспекций может почерпнуть много, но далеко не все. Лишь из оговоренного списка, который не дает гарантированных стопроцентных данных. И именно на основании этих данных составляются отчеты как о количестве ракет и прочих стратегических наступательных вооружений, так и об их боевом потенциале. Но тайны в любом случае остаются.

    Проблема заключается и в учете ядерных зарядов на баллистических ракетах. Их количество разнилось – на испытаниях было одно количество, при заступлении на боевое дежурство количество боевых блоков увеличивалось. Существовала также проблема так называемых боеголовок возвратного потенциала. Запланированная для ликвидации ракета уничтожалась, а боевые блоки ставились уже на новый носитель и под учет вроде как не попадали.

    Вспомним, что договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-1), подписанный в 1991 году, снизил количество боеголовок с 10–11 тыс. до 5–6 тыс. Подписанный в 1993 году договор СНВ-2, который так и не вступил в силу, должен был опустошить ядерные арсеналы до 3,5 тыс. боеголовок у каждой стороны. Позже, в 2002 году, США вышли из договора 1972 года (еще подписанного Леонидом Брежневым) по ПРО, в ответ на что Россия отказалась от СНВ-2. Сокращения происходили, но не в намеченном объеме. Нынешнее продление СНВ-3 предполагало сокращение до 1550 ядерных боезарядов у каждой из сторон.

    Как известно, Соединенные Штаты отказались продлевать СНВ-3 без всяких условий, как предлагал Путин. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли объяснил это тем, что ракетный договор затрагивает более 90% всего американского арсенала, а российского затрагивает лишь 45%.

    Формально это действительно так, но по сути американский представитель передергивает. СНВ-3 – это договор о стратегических наступательных вооружениях, как следует из самого его названия. Биллингсли же имеет в виду все ядерные боезаряды, в том числе тактические, а они под данный договор не подпадают. Поставить под контроль тактическое ядерное оружие (ТЯО) России – давняя мечта США, но вряд ли Вашингтон получит возможность подсчитать точное количество наших тактических ядерных боеговолок.


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