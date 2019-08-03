Как связаны чашка Сталина и кольцевая линия метро?

Взгляд
3 августа, суббота  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
Разделы

Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Рассеянное наездничество московских жилетов

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
Обсуждение: 146 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие владения есть у России за рубежом

    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

    США отказали Украине в поддержке

      Перейти а раздел…

      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
      Подробности...

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

          • Каналам в мессенджерах

          • Не доверяю всем

          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
          • Общественным транспортом

          • Личным автомобилем

          • Такси

          • Каршерингом

          • Велосипедом или самокатом

          • Хожу пешком

          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Самолет США провел разведку у берегов Крыма
              США ввели исключения из новых санкций против РоссииГосдеп анонсировал введение санкций против госдолга РоссииРоссия обвинила США в пренебрежении к принципам правового государстваПоявилось видео драки россиян на борту самолета в Турции
              Трамп заявил об исчезновении препятствий для хороших отношений с РоссиейАмериканский аналитик объяснил вред санкций против «Северного потока – 2»Путин повысил предельный возраст службы для полицейскихНа несанкционированной акции в Москве задержали 134 уклониста
              Путин разрешил россиянам использовать луки и арбалетыНа Украине сравнили зарплаты Зеленского и ПорошенкоШвейцарский писатель обосновал невозможность передачи Крыма УкраинеРоссиянам дали совет по выбору спелых арбузов

              Главная тема


              МВФ предложил России рискнуть деньгами

              внешняя политика


              Появились сведения о необъявленной теме разговора президентов России и США

              громкое дело


              Выяснилась судьба миллионов, напрасно собранных на лечение Жанны Фриске

              военная операция


              Появилось видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

              Видео

              «Находится под наблюдением»


              Скрипаль позвонил в Россию

              «Доверия не было»


              Сенатор: США обманули Горбачева с ракетами средней и меньшей дальности

              проблемы у «невидимки»


              C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

              Претензии к Советской армии


              Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Противопожарная оппозиция


              Игорь Мальцев: Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

              Спасительное иго


              Сергей Зацаринный: Взгляд с другого берега Угры

              Активисты СССР-2


              Андрей Бабицкий: Либералы плюс националисты равно новый интернационал

              на ваш взгляд


              Каким источникам информации вы доверяете больше?

              Как связаны чашка Сталина и кольцевая линия метро?

              		   3 августа 2019, 11:24
              Фото: Grigory Dukor/Reuters
              Текст: Алексей Яковлев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Столичные власти на днях объявили, что на кольцевой линии московского метро появится-таки 13-я станция, «Суворовская». Располагаться она будет между «Новослободской» и «Проспектом мира», и с нее можно будет перейти на «Достоевскую». 

              Новая станция мигом заставила отечественные СМИ вспомнить мифы и легенды, годами копившиеся вокруг кольцевой линии. В частности, о «чашке Сталина» и мистике «12 станций». 

              «Чашка»

              Если в двух словах, суть истории такова. Когда шло обсуждение проектов развития московского метро, подуставший Иосиф Виссарионович просто поставил чашку с кофе на план инженеров, лежавший на столе – по одной версии он сделал это случайно, по другой – специально, но суть от этого не меняется, – и заявил: «Так и стройте». И более того – цвет кофе тоже сыграл свою роль. Линия-то «коричневая». А вы думали. На самом деле это, конечно, миф. Выдуманность «чашки» становится очевидной еще и при пристальном взгляде на историю создания кольцевой линии. 

              Первое «кольцо» на бумаге появилось ещё задолго до Сталина. В 1902 году его представили инженеры Балинский и Кнорре – сначала московским властям, а затем и императору. Их проект представлял собой два больших кольца, одно выходило из другого. В перспективе их должны были разрезать несколько радиальных линий.

              «Первый проект был представлен в 1902 году, и там, разумеется, уже были кольцевые линии.

              У Москвы радиально-кольцевая структура, поэтому логично было построить что-то из колец», – заявили ВЗГЛЯДу в Музее московского метро.

              Идея пары инженеров едва не была утверждена, но в итоге пала под натиском лоббистов конки и трамвая. Но когда власти империи поняли, что пассажиров куда больше, чем лошади и трамваи могут осилить, было уже поздно – сначала грянула Первая мировая, а затем и революция.

              Между тем проекты строительства метро продолжали появляться. В 1918 году свой план представил архитектор Сакулин, в 1922 году – Бернацкий, и оба они уже предусматривали строительство кольцевых линий. Причем не одной, а сразу двух – по Садовому и Бульварному кольцам. Как видно, никакая чашка не нужна была, чтобы заставить инженеров и архитекторов думать о «кольце».

              В итоге советские власти начали строить метро в начале 30-х годов, первые утвержденные проекты никакой кольцевой линии не предполагали. Однако уже в 1932 году ее очертания все же стали проявляться. Все проекты следующих лет тоже не требовали никакой «чашки» сверху, поскольку инженеры хотели провести линию строго по Садовому кольцу. 

              К 1938-му стало ясно, что «кольцо» все же понадобится. Должна была подоспеть вторая очередь, пассажиров бы хлынул новый поток, и 2-3 пересадочных узла не справились бы с такой нагрузкой. В итоге появляется новый план развития. По нему видно, что либо стакан у Сталина был с кривым и непропорциональным дном, либо кто-то выдумал всю эту историю с чашкой, поскольку она подразумевала, что строить нужно было строго по контурам следа от стакана.

              В конечном итоге в 1943 году проект кольцевой линии утвердили, и он был практически тем же, что мы знаем сейчас. 

              «12 станций – по числу знаков зодиака»

              «Хорошо известно, что внешне атеистическая советская власть совершенно не чуралась мистики. Достаточно взглянуть на масонскую символику советского герба, зиккурат мавзолея или на в чистом виде храмовые комплексы ВДНХ и мемориала на Мамаевом кургане», – говорит писатель, культуролог Андрей Новиков-Ланской. 

              Надо сказать, что число станций в разных проектах кольцевой линии отличалось. Их было то 15, то 17...

              Затем, в 1941 году, когда план строительства окончательно утвердили, осталось 12. Здесь тоже усмотрели мистический момент. Сталин якобы очень интересовался трудами «колдуна с Сухаревой башни» Якова Брюса, сподвижника Петра I. В связи с этим вождь поручил сделать на кольцевой линии именно 12 станций, по числу знаков зодиака. И такая связь действительно возможна, считает Новиков-Ланской.

              «Кольцевая линия метро действительно выстроена в соответствии с зодиакальным циклом: связь Сталина с Яковом Брюсом здесь скорее мифологична, что не отменяет астрологического принципа, лежащего в основе этой линии», – заметил писатель.

              На самом деле и правда – вскоре после открытия из 12 станций пересадочными были только 5. Остальные 7, соответственно, сделали таковыми позже. Почему же тогда изначально выбрали цифру 12? 

              В Музее метро же высказали прозаичную версию, объяснив все средней длиной перегонов между станциями, которая в нашем метрополитене составляет около 2 километров. Таким образом, рассчитав суммарный километраж ветки, инженеры вывели и необходимое число станций – 12. «Трассы проложили через основные узлы. Изначально хотели строить вдоль Садового кольца – в южной части так в итоге и сделали, – а потом проект переработали и решили подтянуть линию к вокзалам, поскольку на севере они чуть в стороне от Садового. Савеловский и Рижский вокзалы всегда были второстепенными, поэтому к ним просто решили не тянуть. Так что никакой мистики тут нет, как и в случае с чашкой кофе», – рассказывают в Музее.

              К версии насчет длины перегонов, правда, тоже могут возникнуть вопросы, если посмотреть на трассировку на отдельных линиях в наше время. Где-то между станциями всего 380 метров, как между «Выставочной» и «Международной», где-то – и вовсе 6,6 км, как между «Крылатским» и «Строгино». Но средняя действительно до сих пор около 2 км. Однако в 50-е годы, когда строилось большинство станций «кольца», средняя длина перегонов между ними составляла 1,5 км. В общем, есть о чем подумать. 

              В целом же мифов о кольцевой линии достаточно, даже если не считать «чашку» и роковое число станций. Одна только история о поезде-призраке, курсирующем по ней по ночам, чего стоит. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............