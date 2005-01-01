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21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
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В Германию вернулись методы Штази

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В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии» власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

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Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
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          Что дает почетное звание своему обладателю, кроме чувства удовлетворения?

          		   21 января 2019, 20:00
          Текст: Александр Колпаков,
          Людмила Суркова

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          Накануне своего 65-летия известный актер Леонид Ярмольник заявил, что такие звания, как «заслуженный артист России» и «народный артист России» давно обесценились. Они больше не добавляют уважения тем, кто играет на сцене и в кино, не означают какого-то «знака качества», уверен актер.

          Сам Ярмольник еще 25 лет назад отказался от предложенного ему звания «заслуженный артист России», а 15 лет назад – от звания «народный артист России».

          Он уверен, что по-настоящему народного артиста «должны знать по имени и в лицо», а если этого нет, то тогда такое звание – профанация. Ярмольник добавил, что «сегодня эти звания носит невероятное количество артистов». Он привел в пример московские театры, где каждый второй артист –  народный.

          Кроме того, сегодня в России обладающие таким званием актеры не имеют никаких преимуществ, уверен Ярмольник. «Это не дает тебе право больше сниматься или играть на сцене, тебе не будут уступать место в общественном транспорте, ­– пошутил актер в интервью ТАСС. – При советской власти, когда театр ехал на гастроли, народных артистов выделяли на афишах красным цветом, они летали в бизнес-классе, жили в номерах «люкс». Хоть какой-то прок был от званий».

          Действительно, в те времена обладатели высокого звания получали ряд вполне конкретных привилегий. Например, на свои выступления народные артисты приезжали на черных «Волгах» – тогдашний признак роскоши. Подобно другим привилегиям советского времени, «бонусы» были строго регламентированы: на гастролях народному артисту СССР полагалось место в спальном вагоне и номер «люкс» в гостинице, а заслуженному – только купе и простой одноместный номер.

          Кроме того, прославленные актеры селились в элитных домах, которые в центре Москвы назывались «совминовскими». Довольно много знаменитых артистов жили, например, на Фрунзенской набережной, где по утрам можно было застать за прогулкой во дворах Олега Янковского, Льва Дурова и бывших членов политбюро ЦК КПСС.

          Народный артист СССР получал грамоту от президиума Верховного совета СССР, нагрудный знак, удостоверение. Из материальных льгот: повышенная зарплата, доходившая до 500 рублей в месяц, 50-процентная скидка при оплате ЖКХ, служебный автомобиль, госдача. Народные артисты могли улучшить за счет правительства свою жилплощадь – потребовать новую квартиру площадью больше на 10 метров. Они могли лечиться в кремлевской больнице. Было предусмотрено ежегодное санаторное лечение и компенсация в случае отказа от этого лечения. Кроме того, артистам начислялась «персоналка» – персональная пенсия союзного или республиканского значения. Максимальный размер «персоналки» с 1977 года достигал 250 рублей, республиканской – 160.

          Для сравнения: член политбюро в те времена получал 800 рублей (хотя понятно, что партийные деятели такого ранга денег в руках практически не держали), первый секретарь обкома – 500 рублей.

          В отличие от Ярмольника, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная до сих пор требует сохранить градацию актерского цеха.

          «Я считаю, как в армии должны быть звания солдата, сержанта, офицера, генерала,  – так и среди актеров должен быть обозначен статус человека, отношение людей к нему. – сказала Светличная газете ВЗГЛЯД. – Но я согласна, что очень много незаслуженных народных артистов. По справедливости нужно. Вот Ульянов – народный! Мордюкова – народная-пренародная!».

          Сама процедура получения звания «народного артиста СССР» была очень сложной. Сначала надо было добиться звания «заслуженный артист» на уровне республики (РСФСР, Украина, Грузия и так далее). Потом, не раньше, чем через 10 лет, можно было претендовать на «народного артиста» республики. По негласному правилу, «заслуженными» становились по достижении 40 лет, а «народными артистами СССР» – в 60.

          По словам Светличной, в советское время вопрос со званиями не всегда решался по строгой процедуре. «Если актер снялся в популярной картине, которая завоевала симпатию зрителей, если актер собирает аншлаги, на него «идут», то он мог очень быстро получить звание. Если же он уже «заслуженный», как, например, Олег Янковский ярко сыграл в Ленкоме, то он получал тут же «народного».

          Да, были исключения. Например, без прохождения всех обязательных стадий звание народного артиста Союза сразу получил певец Муслим Магомаев, причем в уже в 31 год. 

          Однако, кроме Магомаева, чей талант был очевиден всем, по чисто идеологическим причинам, звание народного артиста СССР иногда получали и малоизвестные актеры из Средней Азии или отдаленных от столицы автономных республик. Кстати, сетует Светличная, «в те времена некоторые получали звания народных артистов автономных республик, хотя не имели при этом никакого отношения к Дагестанской или Татарской АССР». 

          Сегодня многие звезды советского времени не только забыты, но и попросту бедствуют. По рассказам самой Светличной, в середине 90-х она была вынуждена работать уборщицей у соседей, мыла полы в подъезде в своем доме, -  в типовом панельном доме на окраине Москвы.

          А ведь в 70-е Светличная считалась, как бы сейчас сказали, «секс-символом страны». Звание «заслуженной артистки» она получила после того, как сыграла в «Бриллиантовой руке» и «Семнадцати мгновениях весны».

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе дочь народной артистки России Маргариты Тереховой попросила россиян о финансовой помощи на лечение матери. Некогда всенародно любимая Миледи из «Трех мушкетеров» прикована к постели и ей не хватает денег на уход и лекарства.

          Сегодня от прежних льгот ничего не осталось. Правда, в провинциальных театрах звание часто влияет на величину оклада. Надбавки могут достигать 300%, но это решает индивидуально администрация самого театра. Подавая документы на губернаторский грант и прочие виды материальной поддержки, администрация театра тоже непременно указывает, сколько народных и заслуженных артистов работает в коллективе. Но на этом все.  

          Так что теперь для артиста все решает популярность. Яркого и модного актера зазывают режиссеры – в кино, в сериалы, на сцены театров. Слава приносит и хорошие гонорары. Успех определяется, в том числе, и деньгами, а не распоряжением сверху. Похоже, «заслуженный» или «народный» актер теперь уже и впрямь не имеет большого значения.


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