Страшны ли новейшему российскому самолету МС-21 американские санкции?

США попытались сорвать проект первого российского среднемагистрального лайнера, остановив поставки так называемого композитного крыла.

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь уверен, что проект самолета МС-21 будет в любом случае реализован. Причем самолет сделают с композитным крылом из отечественных, а не из зарубежных, поставляемых американскими и японскими фирмами материалов. «Началось изготовление деталей и узлов первых машин, предназначенных для поставки заказчикам», – цитирует его сайт ОАК.

Новость для авиастроителей революционная. МС-21, можно сказать, веха в развитии постсоветского авиапрома. Это наш первый среднемагистральный самолет, создаваемый со времен распада СССР. Работа над ним ведется более десяти лет. Первый опытный полет МС-21 состоялся в 2017 году.

В четверг появились сообщения о том, что проект под угрозой из-за санкций США. Как написал «Коммерсантъ», включение в американский санкционный список непосредственных производителей самолета – АО «Аэрокомпозит», которое входит в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (часть «Ростеха») – перекрыло поставки запчастей для крыла МС-21. Именно они шли из США и Японии.

А ведь именно удлиненное композитное крыло – одно из главных преимуществ МС-21 по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus, так как увеличивает ширину салона и повышает экономичность машины. Собеседники «Коммерсанта» предположили, что в лучшем случае придется покупать запчасти у Китая.

«Придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее», – сказал изданию источник.

Между тем эксперты опровергли утверждения издания: ситуация вовсе не так трагична. В этом, например, уверен бывший глава ОАК, один из создателей проекта МС-21 Михаил Погосян. «Считаю, что технологический уровень у нас достаточный для того, чтобы находить решение по композитным конструкциям, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Не вижу здесь никакой драматизируемой некоторыми СМИ проблемы». По его словам, иностранные композиты были незаменимы только на начальной стадии проекта, которую миновали много лет назад. «Мы ориентировались на лучшие решения, которые были тогда, – говорит Погосян. – Сейчас у нас есть опыт и знания. Развивается индустрия производства композиционных материалов, поэтому существует решение этого вопроса».

Заслуженный летчик первого класса Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД вообще удивлен тем, что в прессе подняли какой-то шум из-за решения США. «Композитный материал, изготовленный для крыла, для основных деталей, которые заменили металлические конструкции, в основном производился у нас, – сказал он. – Мы сами изготавливали и сами производили детали на заводе «Авиастар» в Ульяновске».

Попов убежден, что каких-то существенных проблем из-за западных запретов не возникнет. «Да, отдельные компоненты поступали из-за рубежа, но это не является камнем преткновения», – признал Попов. Он напомнил, что два года назад президент Путин поставил задачу исключить из продукции, которую мы выпускаем самостоятельно, взятые у Запада технологии и материалы. «Что и делаем, – говорит Попов. – Поэтому большого урона не будет. Наш авиапром пережил даже разрыв кооперации с Украиной, где было много предприятий, работающих с российскими производителями». Теперь, как обратил внимание летчик, никто даже не замечает отсутствие украинских комплектующих и для авиации, и для ракетостроения. «Как работали наши спутники, так и работают без перерыва, – отметил Попов. – Да, зарубежные поставки нужны нам, мы бы сделали с ними шаг вперед чуть побыстрее. Но если нет таких возможностей, мы не страдаем».

И в аппарате зампреда правительства по вопросам ОПК Юрия Борисова также не склонны драматизировать положение. Там считают, что работа над МС-21 будет доведена до конца. «Угроз этому проекту, которые могут заблокировать его реализацию, нет», – цитирует ТАСС источника в аппарате вице-премьера.

При благоприятном стечении обстоятельств не потребуется даже дополнительных денег. Так, в Минпромторге сообщили РИА «Новости», что пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла идет в рамках программы импортозамещения. «Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена как дополнение к сертификату без изменения сроков сертификации», – утверждают в ведомстве. Следовательно, работа над проектом будет завершена в срок. Начало серийного производства «магистрального самолета XXI века», как часто называют МС-21, запланирована на этот год.