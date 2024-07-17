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    17 июля 2024, 19:25 • Политика

    Илон Маск разрушает миф о самом богатом штате США

    Илон Маск разрушает миф о самом богатом штате США
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американцы, в том числе представители крупного бизнеса, массово бегут из тех регионов США, где восторжествовали крайний американский либерализм и ЛГБТ-повестка. Очередным примером тому стал знаменитый предприниматель Илон Маск. Что происходит и почему их более не устраивает, как принято считать, богатая и цветущая Калифорния?

    Предприниматель Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании SpaceX из Калифорнии в Техас. Об этом он сообщил в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России). По его словам, к данному шагу его подтолкнуло принятие правового акта о «защите прав ЛГБТ-школьников» (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ).

    «Это стало последней каплей. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, направленных против семей и компаний, SpaceX теперь перенесет свою штаб-квартиру на площадку Starbase», – написал он. Кроме того, в город Остин переедет и головной офис X. Маск также добавил, что в Калифорнии ему надоело «прятаться от банд жестоких наркоманов», чтобы войти и выйти из здания. Ранее губернатор региона Гэвин Ньюсом подписал документ, согласно которому школы теряют право информировать родителей о решении их ребенка сменить пол.

    Конфликт бизнесмена с руководством штата длится не первый год. Еще в 2021 году он, выступая против высоких налогов, перенес штаб-квартиру Tesla в Остин, напоминает The Washington Post. Тогда же Маск делился информацией о бытовых трудностях своих работников. По причине крайне высоких цен на недвижимость им непросто купить жилплощадь в Калифорнии, из-за чего приходится ездить в офис издалека.

    При этом владелец SpaceX не одинок в своем желании покинуть данный штат. В период с 2020 по 2023 годы регион потерял представительства более 100 фирм, в совокупности владеющих капиталом на сумму свыше одного трлн долларов, сообщало агентство Bloomberg. Главными направлениями для переезда фирм стали Техас и Флорида.

    В экспертном сообществе считают, что решение Илона Маска о перемещении штаб-квартиры Space X продиктовано идеологическими и экономическими мотивами. С одной стороны, бизнесмену не нравятся либеральные перемены, продвигаемые действующим губернатором Калифорнии, с другой – Техас отличается более выгодными экономическими условиями для владельцев крупного капитала.

    «В заявлениях Илона Маска нет ничего удивительного. Переезд жителей Калифорнии в другие штаты – явление, которое в последние годы стало привычным для Америки. Российскому наблюдателю это может быть непонятно, поскольку для нас данный регион долгое время представлялся практически центром роскошной и счастливой американской жизни», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Казалось, что это действительно так. Калифорния занимает первое место среди штатов США по объему ВВП, и если бы штат обрел независимость в 2018 году – его экономика вышла бы на пятое место в мире. Там же расположена так называемая Кремниевая долина – центр высокотехнологичной промышленности, резидентами которого являются Apple, Google, Intel, Adobe, Nvidia, Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России) и множество других представителей бигтеха.

    «Однако реальная ситуация гораздо сложнее. Правительство Калифорнии стало занимать чрезвычайно либеральные позиции. Реформы и изменения, вводимые на территории штата, заметно осложнили жизнь местных граждан. Высокие налоги, сомнительные с морально-этической точки зрения законы – все это стало раздражать американцев», – отмечает эксперт.

    Отметим, что Калифорния первой в США признала однополые браки – еще в 1999 году. С 2003 года в штате допустимо усыновление однополыми парами детей. В 2015 году Калифорния стала первым штатом, который оплатил операцию по смене пола для заключенных-трансгендеров, и в целом трансгендерный переход в штате разрешен законом.

    «Поэтому многие состоятельные граждане стремятся покинуть Калифорнию.

    Илон Маск всего лишь является наиболее заметной фигурой, открыто объявившей о планах на переезд. Он трепетно относится к своим детям, хочет воспитать их в приемлемом ключе. Поэтому, конечно, переосмысление подходов к подросткам-трансгендерам на уровне штата вызывает в нем тревогу», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Маск все больше ввязывается в американскую политику. Он уже получил репутацию ярого сторонника республиканцев, а открытое противостояние с губернатором штата Калифорнии стороны смотрится как серьезное предвыборное заявление, способное повлиять на мнение рядовых граждан», – уточняет он.

    «Слова о том, что он планирует перевезти свои компании в Техас, также не выглядит чем-то удивительным. Многие состоятельные люди из Сан-Франциско или Лос-Анджелеса перебираются именно сюда. Свою роль играет относительная близость региона к Калифорнии и схожесть климатических условий», – добавляет эксперт.

    «Для Маска Техас интересен и по профессиональным причинам.

    Штат расположен на одной широте с предыдущим местом пребывания его компании Space X, а это принципиально важно для космической отрасли. Кроме того, в республиканских регионах обычно более комфортные системы налогообложения, что также играет немалую роль для крупного бизнеса», – уверен собеседник.

    «Конечно, учитывая теплые чувства Маска к консервативным ценностям, можно было бы предложить ему перевести бизнес и в Россию. Однако темпы глобализации за последние годы значительно снизились. Не думаю, что в ближайшее время уровень свободы перемещения капитала возрастет. Поэтому у данной идеи, к сожалению, перспектив пока немного», – детализирует Дробницкий.

    В то же время политолог Малек Дудаков считает, что на решение Маска «релоцироваться» из Калифорнии в Техас в первую очередь влияют экономические причины, а затем идеологические. «Заниматься бизнесом в Калифорнии стало слишком дорого. Либеральное правительство штата взвинтило налоги до невероятно высокого уровня», – рассказывает он.

    «Это отражается и на жизни среднего класса, многие представители которого также покидают регион в поисках более низких цен на ту же жилплощадь.

    Кроме того, в штате наблюдаются колоссальные финансовые проблемы: ипотечный кризис, экономический пузырь в сфере IT, наличие бюджетной дыры в 50 млрд долларов. Все это не может не сказываться на вере населения в завтрашний день», – добавляет собеседник.

    «К тому же, власти Калифорнии слишком увлеклись развязыванием культурных войн. Разговоры о необходимости выплаты репараций угнетаемым меньшинствам, законы о детях-трансгендерах, все это слишком досаждает жизням простых американских граждан. Кстати, и сам Маск стал жертвой нападок по данному направлению», – уточняет эксперт.

    «Его компанию Space X многократно обвиняли в дискриминации, поскольку он не хотел принимать на работу нелегальных беженцев. Все эти обстоятельства постепенно меняли мироощущение Маска. Если раньше он терпимо относился к демократам, то сейчас стал ярым сторонником Дональда Трампа и даже переводит немалые суммы на его поддержку», – напоминает он.

    «Кстати, Маск долгое время рассматривал возможность открытия завода Tesla в России. Конечно, в краткосрочной перспективе это невозможно из-за конфликта на Украине. Однако в будущем это вполне осуществимо», – резюмирует Дудаков.

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