Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

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5 августа, четверг  |  Последнее обновление — 22:07  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Как России заманить на учебу молодежь из бывшего СССР

Образование в России остается престижным у молодежи из Средней Азии Олег Ласточкин/РИА Новости
Несмотря на то, что в России учатся сотни тысяч иностранных студентов, молодежь из стран бывшего СССР зачастую предпочитает ехать за образованием на Запад или в Китай. Известно, что образование – это элемент «мягкой силы», ведь получившие диплом в России специалисты затем станут проводниками идей Москвы в своей стране. Как же повысить престиж российского высшего образования у иностранцев? Подробности...
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Литва побуждает Белоруссию сближаться с Россией

Литва делает все возможное, чтобы белорусские удобрения направились в российские порты Андрей Александров/РИА Новости
Литва грозится перекрыть перевалку белорусских удобрений, но соответствующее решение должен принять Евросоюз. Ранее Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Страны Балтии изобрели новый вид правосудия

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если раньше «хайли лайкли» было аргументом политиков и прочих «псаки», чьи языки без костей, то теперь уже входит в судопроизводство балтийских стран как основное доказательство преступления. Подробности...

Германия идет на войну

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Еще недавно ответ на вопрос о том, пойдут ли немцы и другие европейцы на «китайский» фронт, был не столь очевиден. Но сейчас уже ясно – пойдут. А возможные экономические потери при этом будут не больше, чем от пандемии. Подробности...
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Как «Револьвер» вышиб мозги американской молодежи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вышедший 55 лет назад альбом «Битлз» стал первым, в котором прямо зазвучали песни о наркотиках, и который, по сути, дал старт большой наркореволюции на Западе. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

    2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией    5 августа 2021, 21:30
    Фото: REUTERS/Vladimir Popov
    Текст: Евгений Крутиков

    Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение?

    Группа западных стран, включая США, Великобританию и Францию, в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии (РЮО) и Абхазии. Заявление было распространено в Совете Безопасности ООН. Его подписали шесть стран – членов СБ ООН – Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США – вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая вскоре должна занять место в совете. Группа стран осудила Россию за якобы «незаконное военное присутствие» в республиках.

    Отмечается, что авторы заявления обеспокоены тем, что за последние несколько лет «ни одному международному механизму мониторинга прав человека не был предоставлен неограниченный доступ в регионы Абхазии и Южной Осетии».

    В Москве в целом эту бумагу не заметили – кроме тех официальных лиц, кому по роду деятельности положено подобное читать. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал независимость республик реальностью, которую невозможно игнорировать. А поведение подписантов обращения «фантомными болями». Ему можно только посочувствовать: он вынужден реагировать на так называемую информационную картину дня – идол, которому поклоняется современная журналистика.

    Это далеко не первый случай такого рода «обращений об отзыве». Они регулярно пишутся «к дате» с разным ситуативным набором подписантов и с разной художественной ценностью текста. Также иногда подобные «обращения» делаются «под визит». Например, в январе этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг «призвал Россию отозвать признание» в тот момент, когда в Брюсселе находилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

    Это ритуальное и, как любой отживший ритуал, бессмысленное действие. Примерно так же можно призывать солнце не всходить. Понятно, что никакого «отзыва» признания Россией никогда не будет, по крайней мере при жизни ближайших поколений. А там, может, и Грузии не будет.

    Признание независимости Южной Осетии и Абхазии для России – один из ключевых элементов всей внешней политики. Он демонстрирует нашим друзьям и союзникам, что, во-первых, Москва готова их защищать и поддерживать даже ценой ухудшения отношений с Западом, а во-вторых – что не будет никаких «слияний и поглощений» – Россия ценит и уважает независимость и самодостаточность своих партнеров. Разговоры об «отзыве признания» могут будоражить только совсем уж мятущиеся умы, наподобие бывшего посла Грузии в Москве Зураба Абашидзе, который пару дней назад сказал по одному из грузинских телеканалов, что он «точно знает», что Россия скоро отзовет признание республик.

    В России вслух рассуждать о возможности отзыва признания могут позволить себе только совсем уж маргинальные деятели либерального толка, да и то крайне редко. Последний раз такое звучало в эфире одного «прогрессивного» радио в январе из уст бывшего депутата Госдумы от партии «Яблоко», а ныне очень либерального блогера. Что, кстати, само по себе характеризует партию «Яблоко».

    В этих же кругах циркулирует версия, что все эти ритуальные заявления западных стран и политиков рассчитаны на долгосрочную перспективу. Путин эти стоны даже не заметит. А вот его потенциальному преемнику, якобы, заранее расставляют «красные флажки». Но это тоже типичная конспирология.

    Если вы слышите стук копыт, то сперва думаете о лошади. И только люди со специфическим мышлением представляют себе зебру или, что еще хуже, светящегося единорога. Так что все-таки разумнее предполагать, что это печальный ритуал, порожденный в том числе и чистой бюрократией. У западных структур и дипломатии то же есть технический аппарат: секретари, советники, помощники. И у каждого из них есть календарик, на котором красным фломастером отмечены важные даты. И они получают зарплату за то, что готовят для своих руководителей тексты к каждой отмеченной красным дате. С этой точки зрения, нынешнее заявление мало чем отличается от поздравлений с днем рождения, которые политикам заранее на год вперед оптом изготовляет референтура. Механизм их написания одинаков.

    Есть, однако, другой аспект. Давайте гипотетически на секунду представим, что могло бы быть не будь этого признания. Чистой воды политическая фантазия.

    Во-первых, если бы не было юридически по всем правилам оформленного признания РЮО и Абхазии со стороны России, оказался бы подвешенным самый главный вопрос региона: обеспечение безопасности местного населения. Договоры о российских военных базах на территории республик оформлены юридически с законными властями независимых республик. Это межгосударственные соглашения, которые заключили между собой равноправные субъекты международного права. То есть российские войска, обеспечивающие безопасность, да и просто физическое выживания осетин и абхазов, их будущее, находятся там на законных основаниях. Что бы там ни говорили в Тбилиси про «оккупацию».

    И не американцам запрещать нам ковырять в носу. Их вторая в Европе по размерам военная база (после Рамштайна) – Бондстил – расположена в Косово на основании межгосударственного договора между Вашингтоном и Приштиной. И всем вокруг предлагают с этим смириться как со сложившейся реальностью.

    Западные страны могут сколько угодно долго не признавать РЮО и РА, но вынуждены считаться со сложившейся юридической коллизией. Даже сам тон и факт обращений, подобных нынешнему, показывает, что признание независимости РЮО и РА воспринимается как свершившийся факт. Иначе и не просили бы «отозвать» или «приостановить» признание. А так оно есть, и с этим приходится считаться.

    Во-вторых, признание позволило упорядочить (до известного предела и не сразу) систему взаимоотношений между Россией с одной стороны и РЮО с РА с другой. Даже в 2000-х годах эти контакты носили полуподпольный характер, что сильно сказывалось не только на экономике, но даже на самом стиле жизни в республиках. До признания часто можно было услышать разговоры о том, что «Россия нас бросит». И эти рассуждения порой искусственно раздувались как из Грузии, так и с помощью либеральной российской среды. А люди, долгое время жившие во враждебном окружении, очень чувствительны к такого рода слухам.

    Признание же сняло эту психологическую напряженность, которая, в свою очередь, создавала питательную среду для проникновения различных западных НКО. Кроме того, люди получили официальный и легальный доступ к государственным услугам, например медицинским, которого не знали вообще никогда, включая советское время.

    Единственная сфера деятельности, которая пострадала от признания республик – взаимоотношения России с Грузией. Сегодня в МИД России снова заявили о желании восстановить отношения с Тбилиси. Но кого мы обманываем: это точно такое же ритуальное заявление, как и западные обращения. Восстановление дипломатических отношений невозможно без признания со стороны Тбилиси сложившейся реальности. А там в ответ требуют «прекратить оккупацию». Замкнутый круг.

    Правда, буквально через полгода-год после признания независимости РЮО и РА вдруг выяснилось, что Россия прекрасно обходится не только без дипломатических отношений с Тбилиси, но и вообще без Грузии как явления. Ее как будто с карты стерли, и ничего для России и россиян не изменилось. И куда-то сразу пропали те персонажи, кто в 1990-х годах выпестывали в Москве концепцию «главного союзника России на Кавказе». Очень, кстати, сейчас трогательно перечитывать тексты августа – сентября 2008 года, в которых либеральные комментаторы и журналисты советовали президенту Медведеву «положить в самый дальний ящик» обращения о признании.

    И совершенно не факт, что взаимоотношения между Россией и Западом были бы лучше и прозрачнее, не будь признания РЮО и РА. Структура этих взаимоотношений такова, что они в любом случае стремились к точке замерзания. А сейчас не та историческая эпоха, чтобы ради мифической дружбы с Западом идти на какие-то морально-этические уступки.

    Кстати, примечательна в этом контексте ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Армения десятилетиями не шла на официальное признание НКР, как раз надеясь таким образом заручиться добрым отношением Запада, который был обеспокоен сохранением статус-кво. И что в итоге получилось?

    Иными словами, без признания независимости РЮО и РА ситуация в регионе была бы куда сложнее и опаснее, чем сейчас. У Грузии сохранялись бы иллюзии того, что ей удастся каким-то закулисным образом или же с подачи коллективного Запада договориться с Москвой. А это, в свою очередь, подпитывало бы надежды на возможность военного реванша. И далее по цепочке ситуация вполне могла бы дойти до того, что случилось в прошлом году в Карабахе. Беженцы хлынули бы в Россию, как это было в начале 1990-х годов.

    А дальше уже можно даже не прогнозировать. Ничего хорошего. Сейчас таких мыслей даже нет. И признание – одно из основных гарантий сохранения мира и безопасности. В том числе и стабильности, которой местные жители не видели с 1991 года.


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