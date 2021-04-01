Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Грузинский эксперт объяснил цели провокации против Познера в Тбилиси

1 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
Разделы

Российские туристы застолбили две курортные монополии

Где ждут российских туристов REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Год назад мало кто предполагал, что авиасообщение с внешним миром будет закрыто так долго. Заграница, за редким исключением, по сути, недоступна массовому туристу. Выбор у россиян по-прежнему невелик. Какой отдых ждет российского массового туриста в этом сезоне? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные элиты боятся победы над коронавирусом

Жесткий разгон антикарантинных протестов стал нормой для стран Европы REUTERS/Henry Nicholls
Состояние европейского общества после нескольких волн пандемии называют «новой нормальностью». Но эта норма далека от привычных представлений жителей Старого Света о свободах и комфорте. В привычку входят комендантский час, отмена базовых прав человека и массовое полицейское насилие на улице. Почему снятие барьеров и запретов станет серьезным вызовом для европейской элиты? Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
Перейти в раздел…

Запад разрушил неписаные традиции работы разведок

Здание российского посольства в Италии instagram.com/ambrussia.italia
Очередной скандал с «российскими шпионами» затронул на этот раз западную страну, которая едва ли не наиболее дружественно относится к России – Италию. Есть основания полагать, что в данном случае речь идет о реальной (хоть и неудачной) попытке работы российской разведки. Почему скандалы подобного рода резко участились и что это означает для разведок всех стран? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

В испанской гражданской войне Франко победил, но проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
1 апреля 1939 года закончилась одна из самых ярких гражданских войн XX века – испанская. Франко объявил о полной военной победе, и был прав. Но в результате сегодняшняя Испания во всем, кроме флага, выглядит так, будто войну выиграли республиканцы. Подробности...

Как рассадить детей мигрантов в школе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В России на самом высоком уровне озаботились проблемами, связанными с ростом числа детей мигрантов в школах. Такая проблема весьма остро стоит и в Европе, и ее решения там не нашли. Для того, чтобы ее решить, недостаточно сосредоточиться только на «приезжих детях». Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

У Украины остался только Тарас Шевченко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украинская культура с трудом вписывается в современные стандарты ненависти и ограничения, которые накладывает на нее необъявленная война с Россией и распространяемая на всю территорию галичанская версия истории. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

В Карабахе нашли «Искандеры»

Сколько мигрантов должно быть в школе

Обсуждение: 10 комментариев

Судьбу Украины обсудят без Украины

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие домашние животные у вас есть?
  • Кошка

  • Собака

  • Кошка и собака

  • Нет домашних животных

  • Другое (указать в комментариях)
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
Вы уже сделали прививку от коронавируса?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет, и не собираюсь

  • Нет, у меня антитела

  • В раздумьях
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Грузинский эксперт объяснил цели провокации против Познера в Тбилиси
    В Совфеде назвали цель протестов в Тбилиси из-за Познера Утечку воздуха на МКС связали с кораблями США и Европы Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира Байден анонсировал гигантские траты США на дороги и интернет
    Газпром приостановил прокачку газа по «Силе Сибири» Боррель назвал агрессией решение России о высылке дипломатов США заявили Чехии о нежелательности сотрудничества с Росатомом Консульский округ посольства США в Москве решили расширен на всю Россию
    Microsoft вооружит солдат США дополненной реальностью за 22 млрд долларов Главного нефролога Петербурга задержали спустя 11 лет после пропажи жены Депутат Рады заявил о безвозвратной потере Донбасса для Украины МИД в День смеха опубликовал пародию на мем с котами

    популярный телеведущий


    МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов

    война в донбассе


    Эксперт предположил ответ Генштаба России на претензии США о войсках на границе с Украиной

    «Прекрасные вещи»


    Байден-младший потратил нажитые на Украине деньги на алкоголь и наркотики

    Видео

    ложные ценности


    Нравоучения Запада сближают Россию с Китаем

    опасный противник


    Норвежские подлодки помогут США при нападении на Россию

    война в донбассе


    Зачем Украина пугает себя «российским вторжением»

    массовый отдых


    Российские туристы застолбили две курортные монополии

    недостойное злорадство


    Сергей Худиев: Два массовых убийства привели к диаметрально разным выводам

    русско-украинский поэт


    Глеб Простаков: У Украины остался только Тарас Шевченко

    приезжие дети


    Вадим Трухачёв: В России надо не допустить появления иммигрантских гетто

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Какие домашние животные у вас есть?

    Западные элиты боятся победы над коронавирусом

    Жесткий разгон антикарантинных протестов стал нормой для стран Европы    1 апреля 2021, 11:18
    Фото: REUTERS/Henry Nicholls
    Текст: Михаил Мошкин

    Состояние европейского общества после нескольких волн пандемии называют «новой нормальностью». Но эта норма далека от привычных представлений жителей Старого Света о свободах и комфорте. В привычку входят комендантский час, отмена базовых прав человека и массовое полицейское насилие на улице. Почему снятие барьеров и запретов станет серьезным вызовом для европейской элиты?

    Европа стремительно входит в третью волну пандемии COVID-19. В среду президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении по всей стране карантина из-за распространения британского штамма коронавируса. В этот же день власти Гамбурга установили комендантский час. До этого аналогичную меру ввели местные власти в нескольких землях ФРГ – от Бранденбурга до Баварии.

    После 4 апреля, в католическую пасхальную неделю, в Италии будет объявлен локдаун – запрет на передвижения и закрытие разного рода учреждений. Словения с начала апреля также возвращается в режим жесткого карантина, тотальный локдаун ввела и Польша

    В минувшие выходные акции против ограничений из-за COVID-19 прошли по всей Европе. В странах Евросоюза был введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

    За разрозненными сообщениями об ужесточении коронавирусных запретов и о введении новых эксперты видят общую тенденцию – в «странах развитой демократии» власти используют карантин не только и не столько из-за заботы о здоровье сограждан, но для закручивания гаек. Такой вывод содержится в докладе, озаглавленном «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции», который в четверг представил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

    «Новой нормальностью» принято называть состояние экономики и политики в обществе, пережившем тяжелый кризис – и оно свидетельствует о том, что возвращение к докризисным нормам уже невозможно. Сам термин впервые прозвучал на одном из саммитов G20 после глобального финансового обвала 2008 года. Коронакризис 2020-го привел западный мир в состояние еще более выраженной «новой нормальности», полагают авторы доклада ЭИСИ.

    Аналитики приводят вывод, который сделали сами же западные эксперты из организации Freedom House:   

    «Пандемия COVID-19 подбросила дров в кризис демократии во всем мире.

    С начала эпидемии состояние демократии и прав человека ухудшилось в 80 странах. Правительства реагируют на кризис, злоупотребляя властью, заставляя замолчать своих критиков и ослабляя или закрывая важные институты, зачастую подрывая сами системы подотчетности власти, необходимые для защиты здоровья населения».

    Но радикальное ухудшение ситуации с правами и свободами происходит не в странах третьего мира, а в Европе – основоположнице демократии и концепции прав человека, подчеркивают авторы доклада. «При этом «закручивание гаек» не осталось в прошлом, в период весенней волны, когда правительства могли быть еще растеряны. Сегодня понятна и угроза, и методы противостояния ей. Однако правительства продолжают наступление на принципы и права», – отмечается в докладе.

    «В лоялистской прессе выходят публикации о том, что пандемические ограничения нужно закрепить навсегда, что каждый штамм, например, британский – новая болезнь, и это никогда не прекратится. Правительствам европейских стран стало удобно так управлять своими народами», – сказал газете ВЗГЛЯД один из соавторов исследования, глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

    «Безусловно, эта «новая нормальность» корректирует такое фундаментальное для Европы понятие, как права человека. Нам интересно было посмотреть на то, как изменяется весь спектр социальных отношений, социальная и политическая жизнь в этих новых условиях», – отметила второй соавтор, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

    Так, в норму вошел круглосуточный комендантский час для всего населения ряда стран Евросоюза, чего не было во время мировых войн, закрытие границ внутри шенгенской зоны и с другими странами. Помимо права на свободу передвижения, пострадало еще одно священное и неприкосновенное право – на свободу слова. «Во время пандемии коронавируса был возбужден ряд уголовных дел или начато полицейское расследование в отношении журналистов и других лиц, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительства», – отмечается в докладе.

    Под шумок правительства дотянулись и до «священной коровы» Европы – трудового законодательства. Работодатели в некоторых странах ЕС получили право отменять выходные, увеличивать рабочую неделю до 60 часов, не выплачивать компенсации по увольнению и сокращению сотрудников, принудительно отправлять сотрудников в отпуск и уменьшать заработную плату без соглашения, отмечается в докладе.

    «Послабления в отдельных странах только подчеркивают общие огромные изменения, – отметила Соколова. – Германские земли продлили ограничения, например, в Берлине можно пойти за покупками теперь не только в аптеку или супермаркет: по предварительной записи – один клиент на 40 квадратных метров и с отрицательным тестом ПЦР. Постоянно возникают какие-то новые идеи в области регулирования и контроля. Так, к примеру, совсем недавно в Испании ввели масочный режим на пляже».

    Из России даже сложно понять, насколько много ограничений, как они меняют жизнь людей в последний год, заметила собеседница. «К примеру, люди объявляют, что они помолвлены уже давно, но пожениться никак не могут, потому что все закрыто», – указала Соколова.

    В европейских обществах есть ожидание того, что вернуться в доковидный мир поможет массовая вакцинация. «В Европе очень бюрократизированная система вакцинации, – заметила Соколова. – Там нельзя, как у нас, просто зайти и вакцинироваться в любой поликлинике или даже в торговом центре – надо подходить под определенную категорию. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон с гордостью сообщил на своей странице в Facebook о расширении программы вакцинации на людей старше 70 лет и людей старше 55 с сопутствующими заболеваниями». Но расширение такими темпами должно быть очень долгим.

    Но, что куда важнее, зачастую запреты и ограничения не оправдываются никакими цифрами заболеваемости и смертности, состоянием больничной инфраструктуры, заметила Соколова.

    «При этом многие европейские лидеры эти ограничения лично для себя давно уже сняли, одной жизнью со своими гражданами жить не собираются», – в свою очередь подчеркнул Кузнецов.

    По оценке авторов доклада, «новая реальность» характеризуется усилением социального расслоения, возникло вакцинное неравенство с настоящей «номенклатурой», имеющей право на вакцинирование. «Например, в Португалии – это депутаты и чиновники в первую очередь, что в советское время как раз именовалось «номенклатурой», – рассказала Соколова. – Возникает и «черный рынок». Естественно, COVID увеличивает и трудовое, экономическое неравенство. Целые отрасли не могут строить никаких планов даже на ближайшее время. В то же время наиболее защищенными оказываются госслужащие, имеющие и работу, и социальную защиту».

    По мнению Кузнецова, европейские элиты полагают, что снятие барьеров и запретов будет для них серьезным вызовом. «Ведь даже на фоне ограничений протесты против них идут масштабно, фиксируется огромное количество полицейского насилия», – заметил глава Экспертного совета ЭИСИ.

    Авторы доклада приводят в качестве примера жесткие действия правоохранителей при разгоне акций протеста в Берлине, Париже, Брюсселе, Вене и других столицах стран ЕС. «Отказ в разрешениях на проведение протестных мероприятий, жесткий разгон с применением дубинок, водометов и перцового газа, штрафы и уголовные дела за участие в протестах и даже требования задействовать армию для усмирения протестующих», – перечисляется в исследовании ЭИСИ.

    «Элиты опасаются того, что если людей «отпустить на свободу», то народ произведет ревизию всего того, что произошло за этот год. А элиты этого не хотят», – комментирует эти наблюдения Кузнецов. По его мнению, сообщения о том, что Европа снимает ограничения и выходит из коронакризиса явно не соответствуют истине.

    «Для России это истине соответствует.

    Наша страна прошла пандемию достойно, с уважением к нашим традициям, Конституции, фундаментальным правам человека.

    Чего нельзя сказать о тех странах, которые мы привыкли причислять к развитым», – делает вывод эксперт.

    По мнению авторов доклада ЭИСИ, привычка европейских правящих кругов к жесткой «новой нормальности» чревато сползанием Старого Света к диктатуре – в чем Запад привык обвинять в том числе Россию. В исследовании отмечается – о росте тенденций к диктатуре, в частности, свидетельствует «передача исполнительной власти чрезвычайных полномочий фактически на неограниченный срок, даже без связи с динамикой эпидемиологической обстановки, зачастую без указания перечня конкретных полномочий и мер и без необходимости парламентских решений».

    Политологи проводят параллель с историей Древнего Рима, давшего начало европейской цивилизации – временные диктаторы, получавшие неограниченную власть в чрезвычайных обстоятельствах, со временем превращались в тиранов. «Исполнительная власть формально становится тем самым диктатором времен Древнего Рима с поправкой на то, что «война», которую она якобы ведет... идет с невидимым врагом, а критерии победы и поражения в ней формулируются только исходя из мнения правительства», – говорится в докладе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •