Западные элиты боятся победы над коронавирусом

Состояние европейского общества после нескольких волн пандемии называют «новой нормальностью». Но эта норма далека от привычных представлений жителей Старого Света о свободах и комфорте. В привычку входят комендантский час, отмена базовых прав человека и массовое полицейское насилие на улице. Почему снятие барьеров и запретов станет серьезным вызовом для европейской элиты?

Европа стремительно входит в третью волну пандемии COVID-19. В среду президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении по всей стране карантина из-за распространения британского штамма коронавируса. В этот же день власти Гамбурга установили комендантский час. До этого аналогичную меру ввели местные власти в нескольких землях ФРГ – от Бранденбурга до Баварии.

После 4 апреля, в католическую пасхальную неделю, в Италии будет объявлен локдаун – запрет на передвижения и закрытие разного рода учреждений. Словения с начала апреля также возвращается в режим жесткого карантина, тотальный локдаун ввела и Польша.

В минувшие выходные акции против ограничений из-за COVID-19 прошли по всей Европе. В странах Евросоюза был введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

За разрозненными сообщениями об ужесточении коронавирусных запретов и о введении новых эксперты видят общую тенденцию – в «странах развитой демократии» власти используют карантин не только и не столько из-за заботы о здоровье сограждан, но для закручивания гаек. Такой вывод содержится в докладе, озаглавленном «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции», который в четверг представил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

«Новой нормальностью» принято называть состояние экономики и политики в обществе, пережившем тяжелый кризис – и оно свидетельствует о том, что возвращение к докризисным нормам уже невозможно. Сам термин впервые прозвучал на одном из саммитов G20 после глобального финансового обвала 2008 года. Коронакризис 2020-го привел западный мир в состояние еще более выраженной «новой нормальности», полагают авторы доклада ЭИСИ.

Аналитики приводят вывод, который сделали сами же западные эксперты из организации Freedom House:

«Пандемия COVID-19 подбросила дров в кризис демократии во всем мире.

С начала эпидемии состояние демократии и прав человека ухудшилось в 80 странах. Правительства реагируют на кризис, злоупотребляя властью, заставляя замолчать своих критиков и ослабляя или закрывая важные институты, зачастую подрывая сами системы подотчетности власти, необходимые для защиты здоровья населения».

Но радикальное ухудшение ситуации с правами и свободами происходит не в странах третьего мира, а в Европе – основоположнице демократии и концепции прав человека, подчеркивают авторы доклада. «При этом «закручивание гаек» не осталось в прошлом, в период весенней волны, когда правительства могли быть еще растеряны. Сегодня понятна и угроза, и методы противостояния ей. Однако правительства продолжают наступление на принципы и права», – отмечается в докладе.

«В лоялистской прессе выходят публикации о том, что пандемические ограничения нужно закрепить навсегда, что каждый штамм, например, британский – новая болезнь, и это никогда не прекратится. Правительствам европейских стран стало удобно так управлять своими народами», – сказал газете ВЗГЛЯД один из соавторов исследования, глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

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«Безусловно, эта «новая нормальность» корректирует такое фундаментальное для Европы понятие, как права человека. Нам интересно было посмотреть на то, как изменяется весь спектр социальных отношений, социальная и политическая жизнь в этих новых условиях», – отметила второй соавтор, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Так, в норму вошел круглосуточный комендантский час для всего населения ряда стран Евросоюза, чего не было во время мировых войн, закрытие границ внутри шенгенской зоны и с другими странами. Помимо права на свободу передвижения, пострадало еще одно священное и неприкосновенное право – на свободу слова. «Во время пандемии коронавируса был возбужден ряд уголовных дел или начато полицейское расследование в отношении журналистов и других лиц, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительства», – отмечается в докладе.

Под шумок правительства дотянулись и до «священной коровы» Европы – трудового законодательства. Работодатели в некоторых странах ЕС получили право отменять выходные, увеличивать рабочую неделю до 60 часов, не выплачивать компенсации по увольнению и сокращению сотрудников, принудительно отправлять сотрудников в отпуск и уменьшать заработную плату без соглашения, отмечается в докладе.

«Послабления в отдельных странах только подчеркивают общие огромные изменения, – отметила Соколова. – Германские земли продлили ограничения, например, в Берлине можно пойти за покупками теперь не только в аптеку или супермаркет: по предварительной записи – один клиент на 40 квадратных метров и с отрицательным тестом ПЦР. Постоянно возникают какие-то новые идеи в области регулирования и контроля. Так, к примеру, совсем недавно в Испании ввели масочный режим на пляже».

Из России даже сложно понять, насколько много ограничений, как они меняют жизнь людей в последний год, заметила собеседница. «К примеру, люди объявляют, что они помолвлены уже давно, но пожениться никак не могут, потому что все закрыто», – указала Соколова.

В европейских обществах есть ожидание того, что вернуться в доковидный мир поможет массовая вакцинация. «В Европе очень бюрократизированная система вакцинации, – заметила Соколова. – Там нельзя, как у нас, просто зайти и вакцинироваться в любой поликлинике или даже в торговом центре – надо подходить под определенную категорию. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон с гордостью сообщил на своей странице в Facebook о расширении программы вакцинации на людей старше 70 лет и людей старше 55 с сопутствующими заболеваниями». Но расширение такими темпами должно быть очень долгим.

Но, что куда важнее, зачастую запреты и ограничения не оправдываются никакими цифрами заболеваемости и смертности, состоянием больничной инфраструктуры, заметила Соколова.

«При этом многие европейские лидеры эти ограничения лично для себя давно уже сняли, одной жизнью со своими гражданами жить не собираются», – в свою очередь подчеркнул Кузнецов.

По оценке авторов доклада, «новая реальность» характеризуется усилением социального расслоения, возникло вакцинное неравенство с настоящей «номенклатурой», имеющей право на вакцинирование. «Например, в Португалии – это депутаты и чиновники в первую очередь, что в советское время как раз именовалось «номенклатурой», – рассказала Соколова. – Возникает и «черный рынок». Естественно, COVID увеличивает и трудовое, экономическое неравенство. Целые отрасли не могут строить никаких планов даже на ближайшее время. В то же время наиболее защищенными оказываются госслужащие, имеющие и работу, и социальную защиту».

По мнению Кузнецова, европейские элиты полагают, что снятие барьеров и запретов будет для них серьезным вызовом. «Ведь даже на фоне ограничений протесты против них идут масштабно, фиксируется огромное количество полицейского насилия», – заметил глава Экспертного совета ЭИСИ.

Авторы доклада приводят в качестве примера жесткие действия правоохранителей при разгоне акций протеста в Берлине, Париже, Брюсселе, Вене и других столицах стран ЕС. «Отказ в разрешениях на проведение протестных мероприятий, жесткий разгон с применением дубинок, водометов и перцового газа, штрафы и уголовные дела за участие в протестах и даже требования задействовать армию для усмирения протестующих», – перечисляется в исследовании ЭИСИ.

«Элиты опасаются того, что если людей «отпустить на свободу», то народ произведет ревизию всего того, что произошло за этот год. А элиты этого не хотят», – комментирует эти наблюдения Кузнецов. По его мнению, сообщения о том, что Европа снимает ограничения и выходит из коронакризиса явно не соответствуют истине.

«Для России это истине соответствует.

Наша страна прошла пандемию достойно, с уважением к нашим традициям, Конституции, фундаментальным правам человека.

Чего нельзя сказать о тех странах, которые мы привыкли причислять к развитым», – делает вывод эксперт.

По мнению авторов доклада ЭИСИ, привычка европейских правящих кругов к жесткой «новой нормальности» чревато сползанием Старого Света к диктатуре – в чем Запад привык обвинять в том числе Россию. В исследовании отмечается – о росте тенденций к диктатуре, в частности, свидетельствует «передача исполнительной власти чрезвычайных полномочий фактически на неограниченный срок, даже без связи с динамикой эпидемиологической обстановки, зачастую без указания перечня конкретных полномочий и мер и без необходимости парламентских решений».

Политологи проводят параллель с историей Древнего Рима, давшего начало европейской цивилизации – временные диктаторы, получавшие неограниченную власть в чрезвычайных обстоятельствах, со временем превращались в тиранов. «Исполнительная власть формально становится тем самым диктатором времен Древнего Рима с поправкой на то, что «война», которую она якобы ведет... идет с невидимым врагом, а критерии победы и поражения в ней формулируются только исходя из мнения правительства», – говорится в докладе.

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