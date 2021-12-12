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12 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Россияне помогли рекордному росту экономики

Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
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Какие силы хотят сделать из России «Московию»

Федеративный характер современного российского государства был заложен еще в советское время Бернадский В. Д.
Режиссер Александр Сокуров признался, что опасается уголовного преследования за свой призыв «отпустить» из состава России всех, «кто не хочет оставаться». С таким «манифестом» он выступил ранее на встрече СПЧ с президентом, за что получил от главы государства резкую отповедь. Почему Путин считает, что такие идеи ведут к превращению России в «Московию»? Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Почему в Америке растет злоба против России

Сатирические плакаты советского времени актуальны и по сей день Крылов А.
Нанесение по России превентивного ядерного удара – это более не безумная фантазия авторов дешевой литературы. Такие авантюрные предложения чуть ли не ежедневно вбрасываются некоторыми американскими политиками. Почему накал злобы в адрес нашей страны в США достиг таких степеней – и как это связано с ситуацией вокруг Украины? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Мы не замечаем елизаветинскую эпоху, а зря

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Елизаветинский период в нашей истории какой-то на удивление добрый и нормальный. В день дворцового переворота будущая императрица поклялась, что в случае успеха не подпишет ни одного смертного приговора. И не подписала. Подробности...
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Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ну не приедет американский чиновник в оплаченную командировку. Не посетит на халяву Олимпиаду. Не насладится зрелищем, не будет у него приключений за счёт бюджета. Кому хуже? Сам себя наказал. Подробности...
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Франция запуталась в сетях США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Кто бы ни стал новым президентом Пятой республики, он будет на коротком поводке у Америки. Ну или произойдет какое-нибудь чудо. Подробности...
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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

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    Какие силы хотят сделать из России «Московию»

    Федеративный характер современного российского государства был заложен еще в советское время
    		   12 декабря 2021, 11:30
    Фото: Бернадский В. Д.
    Текст: Ростислав Зубков,
    Елена Лексина,
    Юрий Зайнашев

    Режиссер Александр Сокуров признался, что опасается уголовного преследования за свой призыв «отпустить» из состава России всех, «кто не хочет оставаться». С таким «манифестом» он выступил ранее на встрече СПЧ с президентом, за что получил от главы государства резкую отповедь. Почему Путин считает, что такие идеи ведут к превращению России в «Московию»?

    Кинорежиссер Александр Сокуров ждет возможности в спокойной обстановке узнать мнение президента Владимира Путина по вопросам, которых «полно». В воскресенье он заявил об этом ТАСС. По словам режиссера, ему интересно будет послушать мнение президента «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее». «Если поступит предложение, я, конечно, не откажусь, – пообещал Сокуров. – Там полно вопросов». Вместе с тем он призвал не раздувать истерию вокруг его выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря.

    Днем ранее режиссер признавался, что опасается уголовного преследования. «Опасаюсь, но надеюсь, что президент этого не допустит», - сказал он в субботу «Интерфаксу», добавив, что не может расценивать свои слова об устройстве России как призыв к нарушению территориальной целостности. «Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого», - цитировала режиссера «Лента.ру».

    «Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать – говорить то, что ты думаешь», – говорил он, комментируя призывы проверить речь режиссера на экстремизм. Ранее проверить слова Сокурова на экстремизм предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. «На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», – цитировал РБК главу Чечни.

    Напомним, в четверг 9 декабря в ходе встречи президента со своим Советом по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров заговорил о ситуации в республиках Северного Кавказа. По мнению режиссера, южные республики, включая Дагестан, становится мононациональным. Исходя из опыта личного общения, Сокуров заявил: «Мне кажется, что в Федерации русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят... Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи», – цитировало его РИА «Новости».

    Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Я вас уверяю, что подавляющее большинство понимают, с чем они столкнутся, если будут действовать по-другому. И чеченский народ, кстати говоря, знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе», – добавил президент.

    «Вы говорите о многообразии, привели в пример Дагестан. Пример, кстати, очень хороший. Это многонациональная республика. Что, предлагается разделить весь Дагестан? Или разделить Карачаево-Черкесию? Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране! Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» – риторически поинтересовался Путин, добавив, что не нужно «будить лихо».

    «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать» – добавил лидер РФ. В то же время, глава государства пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать».

    «Я официально приглашаю режиссера Александра Сокурова в Дагестан. Я ему организую полет, встречи, в любых кругах: интеллектуальных и «не интеллектуальных», от «А до Я», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев (избран от Дагестана). – Очень хочу, чтобы мы с Александром Николаевичем на моей следующей региональной неделе поехали в республику. Я объездил все районы нашей республики, бывал там по 30-40 раз за свою жизнь. Никогда не слышал там того, что Сокуров говорил президенту: дескать, молодые ребята сидят и говорят плохое о русских. Оскорбительно слушать такие заявления. Есть, конечно, в Дагестане кучка дегенератов разного уровня. Они не только такие вещи могут говорить, но и хуже – кто-то из них вообще в НЛО верит».

    По мнению Хамзаева, вопросы государственного строительства и гармонии межрегиональных отношений – это «хрупкий хрусталь», с которым нужно работать очень бережно. «У нас в Дагестане 3,5 млн человек населения. Треть из них – молодежь. Мы первая по числу молодых людей республика в России. У всех нас разные позиции, но мы также помним красивые слова советского поэта Расула Гамзатова: «Дагестан никогда добровольно в состав России не входил и никогда добровольно из нее не выйдет!»

    «Что касается разговоров о превращении России в «Московию», то эта идея появилась не сегодня. Своего пика она достигла в начале 90-х, когда отдельные политики требовали, чтобы Россия сузилась до пределов своей центральной части. Но теперь это не более чем пораженческая позиция маленьких элитарных групп, которые выступают лишь за столом в дорогих ресторанах в пределах Садового кольца, – заявил Хамзаев. – На самом деле такие тезисы – идеальная методичка Центрального разведывательного управления США».

    «Точка зрения Сокурова популярна в том же общественном слое, который представляет сам Сокуров, – добавляет бывший гражданин Украины, телеведущий, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. – Работа этого слоя – создавать те или иные убедительные иллюзии. Это режиссеры, литераторы разного рода, киносценаристы, драматурги, актеры».

    А вот задача президента – управлять реальностью, подчеркивает Вассерман. «Сокуров не сомневался в том, что львиная доля народов Российской Федерации якобы только и мечтает о том, чтобы разбежаться на все четыре стороны. По мнению режиссера, если кто-то хочет убежать, не думая о последствиях, надо ему такую возможность предоставить. Задача президента как раз состоит в предвидении этих последствий, – пояснил депутат. – Именно поэтому государство обязано предотвращать опасности в зародыше, не дожидаясь, пока они доберутся до явно опасного уровня».

    Между тем Запад действительно хотел бы уменьшить Россию до размеров «Московии», эта тема по-прежнему находится на повестке дня идеологов в штаб-квартирах НАТО, убежден Вассерман.

    В свою очередь депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев уверен, что в стране не осталось сколько-нибудь заметных сепаратистских сил. «У нас есть условные националисты в тех или иных республиках, – им нужно больше денег от Москвы, больше культурной автономии, углубленное изучение национального языка и так далее. Но разговоров о том, чтобы куда-то уйти строить самостоятельное государство, я уже очень давно не слышал. Тем более у нас практически нет ни одной не-дотационной национальной республики. Наоборот, есть дотационные на 90%, и все это прекрасно понимают», – подчеркнул парламентарий.

    «Я прекрасно помню «парады суверенитетов» началах 90-х, это было не остановить.

    По мере того, как республики СССР одна за другой отрекались от союзного центра, страна тогда все больше походила на ту самую «Московию», –  вспоминает политтехнолог Марат Баширов. – Я был тогда молодым депутатом одного из районов города Ижевска. Вы не поверите, но мы приняли декларацию о суверенитете этого района от города Ижевска. Это был такой «угар» суверенитета. Мы, правда, отстаивали не национальные принципы, а только принципы, связанные с бюджетом, потому что у нас был богатый район – Октябрьский. А рядом были районе победнее. И мы решили, что должны отстоять свой бюджет на уровне суверенитета. Бред!»

    Речь господина Сокурова – яркое выступление, но совершенно безответственное, а ответ Путина – позиция государственного деятеля, говорит политтехнолог. «Всегда нужно понимать, что за этим последует. Вдруг за этим последуют национальные стычки? У нас часто молодежь воспринимает такие речи по ТВ как чуть ли не «открыли ворота». Националистические молодежные группы есть, их регулярно обнаруживают и в Татарстане, и на Кавказе – для них это приглашение «порезвиться». Вот чего не хочется», – подытожил Баширов.

    В пятницу Кремль объяснил жесткую реакцию Путина на слова Сокурова. «Он непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент», – заметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В то же время он исключил арест Сокурова. «Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», – пояснил Песков.

    По удивительному совпадению в тот самый день, когда Путин и Сокуров спорили о российской государственности, термин «Московия» всплыл на повестке дня правящих кругов Украины. В четверг Львовский облсовет рассмотрел обращение к Верховной раде и президенту Владимиру Зеленскому с требованием «восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать историческое название «Московия» вместо названий «Россия» и «Российская Федерация» на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в средствах массовой информации».

    Ранее с подобной идеей не раз выступал советник президента Зеленского, депутат Верховной рады Никита Потураев («Слуга народа»). В стране также звучали предложения сменить название Украины на «Русь-Украина» и отобрать у Москвы «бренд» русские.

    Перед голосованием один из львовских депутатов назвал документ «фундаментальным», после чего, правда, в зале раздался смех. В четверг проект провалился, однако в пятницу он снова оказался на повестке и на этот раз большинство депутатов передумало, – документ был одобрен. 

    Впрочем, львовские поклонники термина «Московия» не замечают среди россиян никакого этнического разнообразия. Всех без исключения граждан РФ следует называть «московитами», говорится в постановлении.

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