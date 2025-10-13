Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
В Сочи прошел фестиваль собак «Море лап»
В Сочи состоялся фестиваль питомцев «Море лап». В рамках мероприятия все любители пушистых друзей могли посетить лекции по уходу за четвероногими, а также проконсультироваться с ветеринарами (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Фестиваль ставит своей целью выстроить сообщество владельцев и любителей животных, которые уважают и разделяют концепцию pet-friendly (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Как рассказывают организаторы, фестиваль должен способствовать увеличению уровня коммуникации между владельцами и их питомцами. Кроме того, это место, где и сами четвероногие могут завести новых друзей (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Фестиваль также продвигает идею ответственного отношения к животным. Коммуникация с питомцем должна создавать условия, в которых будет комфортно и пушистым друзьям, и их владельцам (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Для питомцев на территории фестиваля были выстроены специальные интерактивные комплексы, где они могли поиграть и порезвиться (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Многие владельцы наряжали своих друзей в забавные и симпатичные костюмы, которые поднимали настроение всем посетителям мероприятия (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Симпатичные пушистики буквально заряжали гостей фестиваля позитивом и энергией в перерывах между лекциями (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Самые фотогеничные из них даже имели возможность продемонстрировать свою красоту на местной фотовыставке (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
В перерывах между лекциями в насыщенной программе хозяева и их пушистые друзья могли отдохнуть в совместной чилл зоне (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Гости мероприятия отмечали, что событие прошло на очень высоком уровне, а позитивом они и их четвероногие друзья сумели зарядиться до следующего года (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)