Освобожденная Авдеевка начинает процесс возвращения к мирной жизни

  • Новость часаПольские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпают украинское зерно из вагонов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко
    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО
    Мадуро поддержал президента Бразилии, сравнившего власти Израиля с Гитлером
    Политолог оценил блокировку польскими фермерами грузовиков с техникой для ВСУ
    ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    В Испании официально не подтвердили смерть перебежчика Кузьминова
    Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
    Apple не рекомендовала класть в рис намокший iPhone
    Мнения
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    5 комментариев
    20 февраля 2024, 16:47 • Фоторепортаж

    Освобожденная Авдеевка начинает процесс возвращения к мирной жизни

    Авдеевка была освобождена 17 февраля. И уже спустя несколько дней жизнь в городе начинает возвращаться в нормальное русло: люди снова спокойно выходят на улицу, чтобы пополнить запасы воды или продуктов. За порядком следят российские военные, которые сразу стали для местных своими (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    Дорожный указатель на Авдеевку (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    Активная фаза боев за Авдеевку продолжалась с октября 2023 года (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    При спешном отступлении из Авдеевки украинские военнослужащие бросали боекомплекты, а также другое вооружение и технику (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    После освобождения Авдеевки предстоит восстановить разрушенную фильтровальную станцию, которая снабжала водой Донецк и другие крупные поселения в ДНР (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    В ходе боев многие здания в Авдеевке серьезно пострадали (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    Местные жители Авдеевки начинают возвращаться к мирной жизни (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    В Авдеевке из-за обстрелов сильно пострадал Свято-Михайловский храм УПЦ, который теперь предстоит восстановить (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    Исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров (слева) и военнослужащий помолились в Свято-Михайловском храме (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    Жители Авдеевки называют бойцов российской армии «своими» (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    Впервые за несколько месяцев жители Авдеевки смогли выйти из подвалов и спокойно пополнить запасы воды (фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС)

    Трофейный танк Т-65 вооруженных сил Украины на улице в освобожденной Россией Авдеевке (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    Поднятый флаг России – это символ мира и защиты. Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» занимаются разминированием дорог и зданий в Авдеевке (фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС)

    Военнослужащий Центрального военного округа возле памятника в городском парке на территории освобожденной Авдеевки. (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)

    Главное
    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной
    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
    Задержанного в Лондоне Овсянникова освободили под залог
    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    Премьер Украины признал потери трети экономики за два года
    Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с кэшбеком
    Найдена поглощающая по одному Солнцу в день черная дыра

    Противостояние Китая и США изменило мировую торговлю

    Торговля между двумя крупнейшими экономиками мира сильно изменилась за шесть лет торговой войны. Китай целых 16 лет был крупнейшим экспортером в США, но в прошлом году этот титул перешел к Мексике. Как изменилась мировая торговля, кто оказался в выигрыше от этой ссоры? И что ждет мировую торговлю дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

    Украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Указывается, что противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен. Что стало причиной такой реакции ВСУ и как это связано с тактикой России, избранной при штурме укрепрайона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия привела Грузию к необходимости соблюдать «красные линии»

    «Грузия не может позволить себе потерять Россию». Такими словами политологи прогнозируют то, какую политику в отношениях с Москвой может проводить новый грузинский премьер. Тбилиси явно стремится соблюдать ряд ограничений и следовать принципам, успешно примененным российской дипломатией в отношениях с Грузией. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............