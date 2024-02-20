Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Освобожденная Авдеевка начинает процесс возвращения к мирной жизни
Авдеевка была освобождена 17 февраля. И уже спустя несколько дней жизнь в городе начинает возвращаться в нормальное русло: люди снова спокойно выходят на улицу, чтобы пополнить запасы воды или продуктов. За порядком следят российские военные, которые сразу стали для местных своими (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Дорожный указатель на Авдеевку (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Активная фаза боев за Авдеевку продолжалась с октября 2023 года (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
При спешном отступлении из Авдеевки украинские военнослужащие бросали боекомплекты, а также другое вооружение и технику (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
После освобождения Авдеевки предстоит восстановить разрушенную фильтровальную станцию, которая снабжала водой Донецк и другие крупные поселения в ДНР (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
В ходе боев многие здания в Авдеевке серьезно пострадали (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Местные жители Авдеевки начинают возвращаться к мирной жизни (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
В Авдеевке из-за обстрелов сильно пострадал Свято-Михайловский храм УПЦ, который теперь предстоит восстановить (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров (слева) и военнослужащий помолились в Свято-Михайловском храме (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Жители Авдеевки называют бойцов российской армии «своими» (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Впервые за несколько месяцев жители Авдеевки смогли выйти из подвалов и спокойно пополнить запасы воды (фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС)
Трофейный танк Т-65 вооруженных сил Украины на улице в освобожденной Россией Авдеевке (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Поднятый флаг России – это символ мира и защиты. Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» занимаются разминированием дорог и зданий в Авдеевке (фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС)
Военнослужащий Центрального военного округа возле памятника в городском парке на территории освобожденной Авдеевки. (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)