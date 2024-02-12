В Рио начался крупнейший в мире карнавал

В Рио-де-Жанейро стартовал традиционный ежегодный карнавал. Перед открытием был выбран «король карнавала – Момо», которым стал местный житель Кайо Сезар Дутра. Он получил символический ключ от города из рук мэра Эдуардо Паеса. Минимальный вес «короля» раньше должен был составлять 120 кг, однако сейчас порог отменен (фото: ANTONIO LACERDA/EPA/ТАСС)

В течение нескольких ночей по «Самбадрому» – 700-метровой аллее с трибунами по бокам – будут следовать фантастические платформы с громкими ансамблями и целыми командами танцоров, украшенных блестками и перьями (фото: ANTONIO LACERDA/EPA/ТАСС)

В ходе карнавала 12 школ самбы борются за престижную корону чемпионов. И все это происходит на глазах 70-тысячного «Самбодрома», спроектированного архитектором-модернистом Оскаром Нимейером. Еще более двухсот миллионов зрителей смотрят шоу в прямом эфире (фото: ANTONIO LACERDA/EPA/ТАСС)

Школы самбы расположены в фавелах Рио, поэтому на каждом параде есть представления, затрагивающие политику, социальные вопросы и историю. В этом году парад включает номера в честь малоизвестных героев афро-бразильской истории, а также дань уважения мультиплатиновой певице самбы Альсионе (фото: IMAGO/Carlos Santtos/Global Look Press)

Также перфомансы посвящены коренным народам Южной Америки, например – яномами. Это племена, живущие в 250 деревнях в тропических лесах Амазонки на границе Венесуэлы и Бразилии. Они страдают от гуманитарного кризиса, виной которого является незаконная добыча золота в Амазонке (фото: IMAGO/Pera Photo Press/Reuters)

«Школы самбы настроены на социальную и политическую повестку, поэтому они используют свое время, чтобы поговорить о насущных проблемах», – рассказывает Вивиан Перейра, член независимой исследовательской группы Quilombo do Samba (фото: Silvia Izquierdo/AP/ТАСС)

Карнавал также является крупным бизнес-проектом Рио: ожидается, что в этом году пятидневная вечеринка принесет доход в размере 5,3 млрд реалов (более 1 млрд долларов). (фото: IMAGO/Pera Photo Press/Reuters)

Поскольку в некоторых районах Рио наблюдается рост насильственных преступлений, город направил на карнавал тысячи полицейских. Чиновники также обеспокоены вспышкой лихорадки денге, переносимой комарами, в результате которой уже погибло более 50 человек. Поэтому сотрудники раздают зрителям средства от комаров (фото: ANTONIO LACERDA/EPA/ТАСС)

Слово «Карнавал» происходит от португальского «Carne Vale», что интерпретируется как «Прощай, мясо». Эта фраза означает, что карнавал предшествует началу христианского Великого поста, а значит, отказу от мяса (фото: ANTONIO LACERDA/EPA/ТАСС)

Рекорд карнавал в Рио поставил в 2011 году, когда собрал 4,9 млн человек, из которых 400 тыс. были иностранцами (фото: ANTONIO LACERDA/EPA/ТАСС)

Празднества проходят по всей стране. Министр туризма Бразилии Селсо Сабино заявил, что в карнавалах примут участие 49 млн человек по всей Бразилии, что на 6,5% больше, чем в прошлом году (фото: IMAGO/Carlos Santtos/Global Look Press)