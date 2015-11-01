Как живет глубинка Хабаровского края

Взгляд
26 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
Разделы

Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

Российская промышленность – один из выгодополучателей коронакризиса Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Огромные деньги удалось заработать целым отраслям российской экономики в последнее время – и все благодаря кризису, вызванному коронавирусом. Кто выиграл от происходящего больше всего, сохранится ли этот денежный поток в будущем и на что в итоге будут потрачены коронавирусные сверхприбыли? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
Перейти в раздел…

В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
Перейти в раздел…

Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

Мигранты уже навязывают Литве свои правила Florian Bachmeier/Imagebroker/Global Look Press
В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев». Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинская идеология годится только для концлагеря

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
Обсуждение: 110 комментариев
Перейти в раздел…

Крыму не нужен Че Гевара

Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

Перейти в раздел…

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...

Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
Подробности...

Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужна ли вам лично в паспорте графа национальность?
  • Да

  • Нет
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Да

  • Нет

  • Будет зависеть от их выступлений
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
  • Германия

  • Россия

  • США

  • Украина
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Модуль «Пирс» затопили в океане
    Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Навального Венгрия разрешила свободно приезжать вакцинированным россиянам Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде В РФС назвали основную задачу Карпина на посту главного тренера сборной России
    ЕР предложила возместить расходы самостоятельно оплатившим газификацию Россияне повысили валютные сбережения до максимума с начала пандемии Российская саблистка Позднякова получила золото Олимпиады Украинскую спортсменку на Олимпиаде отстранили после теста на допинг
    Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо В Нью-Йорке обязали всех социальных работников привиться от коронавируса

    Главная тема


    Идея увековечить Че Гевару простительна только Крыму

    отношение к саммиту


    США вместо Байдена могут отправить на «Крымскую платформу» министра-гея

    громкое преступление


    Психиатр: Петербуржский адмирал в отставке убил жену и сына в состоянии аффекта

    работа мозга


    Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим

    Видео

    экспорт оружия


    Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

    «Георгий Победоносец»


    У главной золотой монеты России огромный потенциал

    многовекторная политика


    Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

    жалоба в ЕСПЧ


    Россия представила Европе грехи Украины

    особый случай


    Какие уроки следует извлечь из дела автоинспектора с золотым унитазом

    Газовый вопрос


    Геворг Мирзаян: Либо украинский ишак сдохнет, либо американский падишах

    Система ценностей


    Алексей Алешковский: Метафизика идиотизма

    разгул стихии


    Игорь Мальцев: Деньги на защиту от наводнений Германия потратила на беженцев

    на ваш взгляд


    Нужна ли вам лично в паспорте графа «национальность»?

    Как живет глубинка Хабаровского края

    Рабочий поселок Чегдомын, центр Верхнебуреинского района  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    &#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Рабочий поселок Чегдомын, центр Верхнебуреинского района&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Наталья Журавлева, ТОС «Локомотив»&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    И.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с сотрудниками ОАО
    Михаил Дегтярев на встрече с жителями Чегдомына&#160;(фото: ВЗГЛЯД)
    жители Чегдомына на встрече с и.о. губернатора&#160;(фото: ВЗГЛЯД)


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •