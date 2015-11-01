Как живет глубинка Хабаровского края
Рабочий поселок Чегдомын, центр Верхнебуреинского района (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
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26 июля, понедельник | Последнее обновление — 20:22 | vz.ru
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Украинская идеология годится только для концлагеря
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...
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Слово «национальность» – это совсем про другое
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...
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Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио
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