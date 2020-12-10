Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями (фото: пресс-служба ОАК)

