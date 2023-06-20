Куда идет отечественно-китайский автопром

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20 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:14  |  vz.ru
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Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

Одна из основных проблем – это невозможность сохранить электричество от ВИЭ Fan Peishen/XinHua/Global Look Press
В хаосе на энергетическом рынке виноваты сами развитые страны. Превозносимая ими возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а вместо энергетической свободы есть риск заполучить новые зависимости – от погоды и Китая. Такие тезисы звучат в докладе «Содом и Гоморра на энергорынке» Игоря Сечина.  Подробности...
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Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

Благополучие Швеции тает на глазах Global Look Press/Keystone Press Agency
Тектонические изменения социальной политики назревают в Швеции. Знаменитый «шведский социализм» – то есть большие пособия всем нуждающимся, в том числе и мигрантам – ставится теперь под сомнение. Шведское государство приходит к выводу, что на его шее оказалось слишком много нахлебников. Они не только отказываются работать, получая большие пособия, но и совершают больше всего преступлений.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...

Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Трансгендеры даже помимо своей воли становятся агентами разрушения семьи. Но это лишь часть их роли в новом тоталитарном порядке. Второй фактор – это навязывание правил игры остальному обществу. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев

Чехи задумались о концлагерях для русских

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк ВСУ – это:
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    Отечественный авторынок голосует рублем за Россию и Китай
    Олег Чередниченко
    доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
    20 июня 2023, 19:07

    Куда движется и как развивается российский авторынок в условиях беспрецедентных санкций и разворота на Восток? Вопрос, острый для любого российского автолюбителя, в этом году стал одной из тем для обсуждения на площадке Петербургского международного экономического форума.

    Чтобы адекватно оценить перспективы развития отечественного авторынка, следует рассмотреть его статистику, как минимум, с начала 2022 года, то есть с того момента, когда переформатирование миропорядка в современной интерпретации перешло в явную, ничем не прикрытую, фазу. Это напрямую повлияло на реформирование структуры и тенденции российского авторынка.

    Итак, 2022 год показал снижение объемов продаж (в количестве реализованных автомобилей) почти на 60%, упав до результата в 687 370 единиц продукции. Это не удивительно: наш рынок покинули 12 автобрендов, среди которых, например, явные лидеры недавних лет: Nissan, Renault, Toyota, Lexus и коммерческие Ford. В дополнение к этому были закрыты или законсервированы шесть автозаводов: калужские «ПСМА Рус» (бренды Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi) и Volkswagen; Mazda (Владивосток), Mercedes-Benz (Солнечногорск), Nissan/Toyota (Санкт-Петербург).

    Но одновременно с этим на мощностях ряда освободившихся производств наладили выпуск оставшихся – преимущественно китайских – производителей. Важное репутационное достижение отечественного автопрома – реинкарнация отечественного «Москвича». Конечно, сейчас приходится констатировать, что это перелицованный китайский JAC, но впоследствии «Москвичу» открывается весьма перспективное будущее.

    Перечисленные изменения поменяли и состав первой десятки лидеров продаж на российском рынке. В их число теперь включены группы производителей: отечественные – Лада/УАЗ; официально покинувшие наш рынок и, видимо, по инерции сохранившие лидерские позиции Kia, Hyundai, Renault и Toyota, и, наконец – китайские Chery, Haval и Geely. Все это существенное изменение структуры российского авторынка оказалось лишь условно первым шагом.

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    Текущий – 2023 год – лишь усилил тенденцию. Хотя объемы и продолжили свое падение: за период январь – май 2023 года продано 207 747 автомобилей (за тот же период 2022 года – 338 546), но структура российского авторынка проявилась еще более отчетливо: он стал отечественно-китайским. Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют: Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn.

    Что означают вышеприведенные данные для рынка и потребителей? То, что сложившаяся ситуация глобально меняет конъюнктуру. А также то, что отечественные производители получают очередной шанс, который должен трансформироваться в технологический прорыв и качественный рост. В то же время потребителю открывается глобальный рынок китайского автопрома, а российской экономике – источник для замещения покинувших рынок инвестиций и технологий «коллективного Запада».

    Сегодня мы являемся свидетелями глобальных изменений и авторынок – еще одно тому подтверждение. А как показывает практика, изменения – это, в конечном счете – позитивный шаг к будущему развитию. 

     
     
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