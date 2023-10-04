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    Западу нужна затяжная война до последней украинки

    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    4 октября 2023, 12:20 Мнение

    Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине будет затяжным. Также он высказал мнение, что большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начались.

    Однако готова ли майданная Украина к затяжной войне? Дефицит украинского бюджета на 2024 год составляет 43 млрд долларов, весь доход майданной Украины будет направлен на финансирование армии, а закрывать все остальные расходы, такие как медицина, образование, социальное обеспечение и т. п., майданные руководители намерены благодаря западной помощи и кредитам. Однако расчет на то, что заграница поможет, может и не сработать. Несколько уже неприятных звоночков для режима Зеленского прозвучали.

    Во-первых, это конфликт с Польшей, Словакией и Венгрией из-за экспорта украинского зерна через их территории. Правительства восточноевропейских стран утверждают, что дешевое украинское зерно, оказываясь на их рынках, разоряет местных фермеров. Но больше всего отношения Украины ухудшились с Польшей, которая считалась главным союзником майданного режима в ЕС. Дошло до того, что президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет на дно тех, кто его спасает. Во-вторых, в Словакии на парламентских выборах победила партия «Направление – социальная демократия». Если ее лидер Роберт Фицо вновь станет премьер-министром, то его государство может перестать помогать Украине оружием и по примеру Венгрии займет нейтральную позицию. Это станет политическим поражением для ЗЕ-команды и примером для других европейских стран. В-третьих, самое неприятное обстоятельство для Киева – в США был принят временный бюджет на 45 дней, который не предусматривает выделение средств для поддержки Украины. Это стало демонстрацией того, что несмотря на все заявления администрации Байдена о незыблемости поддержки киевского режима, интересами ЗЕ-команды с легкостью пожертвовали ради достижения консенсуса между демократами и республиканцами, чтобы избежать управленческого кризиса в США.

    На Украине значительно ухудшаются демографические показатели. Некоторые специалисты считают, что в майданной Украине проживает не более 20 млн человек. Экс-премьер Украины Николай Азаров оценивает текущую численность в 23 млн человек. В результате потерь ВСУ и эмиграции гражданских лиц эта цифра может еще сократиться. Тем более, что выстроенная ЗЕ-командой информационно-пропагандистская система, благодаря которой зомбировали жителей Украины, начинает давать сбой. Прежде всего из-за неуспешного контрнаступления ВСУ. Сами адепты киевского режима настолько убедили своих граждан, что ВСУ быстро достигнут колоссального результата, что, конечно, неудачи, большие потери в людях и технике очень разочаровали население. Причем несмотря на все усилия украинской пропагандистской машины, скрыть чудовищные потери невозможно. А значит многие, кто еще верил в «перемогу», побегут из страны, тем более в преддверии зимы, которая, вероятно, на Украине будет очень тяжелой.

    Поэтому, исходя из элементарной логики, становится понятно, что Украина к затяжной войне не готова. Неужели этого не понимает Столтенберг, делая такие заявления? Или генеральный секретарь НАТО, а также глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, министры обороны Британии и Франции, которые в последние дни посетили Украину, всё прекрасно понимают, но преследуют свои цели?

    Есть несколько вариантов.

    Столтенберг и другие западные политики все это понимают и поэтому готовят общества стран НАТО к тому, что альянсу придется принять более активное участие в конфликте. С этим связаны заявления нового министра обороны Британии Гранта Шэппса о том, что Британия может начать обучать вэсэушников на территории Украины, открыть там военные производства, а также что британский ВМФ может помочь Украине в Черном море. А председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за скорые поставки Киеву крылатых ракет Taurus и заявила, что киевский режим может наносить ими удары по любым целям на территории России, по которым только пожелает. По факту и британский министр, и немецкий депутат высказываются за открытую, а не латентную войну НАТО против России, по факту толкая мир на порог ядерной войны. Правда не все на Западе готовы сделать самоубийственный шаг. Так, премьер Британии Риши Сунак заявил, что обучение украинских солдат британскими инструкторами возможно когда-нибудь потом, после завершения конфликта. Однако если поляки не готовы рискнуть благосостоянием своих фермеров ради Украины, а американцы вычеркнули помощь Украине из бюджета, сомнительно, что западные страны будут рисковать жизнями сотен миллионов своих граждан и существованием сотен своих городов ради режима Зеленского.

    Есть версия, что все громкие заявления Столтенберга, Шэппса, Штрак-Циммерман – это просто информационная атака, имеющая две задачи. Первая – напугать Россию тем, что Запад готов к долгой войне. Британские военные будут на Украине, ВСУ получит немецкие ракеты, английские корабли войдут в Черное море – бойтесь. Второе – вдохнуть веру в жителей Украины. Что несмотря на конфликт с Польшей и то, что США не дают денег, Запад Украину не бросил и готов активно помогать. Однако слова одно, а реальность – другое. Уже была сформирована польско-литовско-украинская военная бригада, которая по ожиданиям многих украинцев должна была взять на себя охрану украино-белорусской границы. Но этого не произошло. Или, например, Шэппс громогласно заявил об отправке в Польшу британских самолетов для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов. А оказалось, что истребители прибыли для участия в учениях НАТО.

    Но чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление тех, кто еще остался. Бывший глава министерства обороны Британии Бен Уоллес и не скрывает этого. По его словам, власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. Но откуда Зеленскому взять молодежь? По всей видимости, на Западе хотят, чтобы призывали студентов, а возможно, и снизили призывной возраст до 17 или 16 лет. Или, может, начали призывать женщин. Политики на Западе, которые боятся победы России и окончания политического и экономического доминирования Запада в мире, готовы воевать до последнего украинца и украинки буквально.

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