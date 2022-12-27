Cегодня русский язык как никогда демократичен

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27 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Россия обрела новую устойчивость в агрессивной среде

СВО стала главным вызовом и главным поводом для сплочения народа в 2022 году, уверены эксперты Евгений Биятов/РИА Новости
Спецоперация России на Украине – главное событие 2022 года. У Запада не получилось сломать Россию извне, а внутри страна стала лишь сплоченнее. Какие изменения происходят в России на наших глазах и чего ждать в следующем году? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Латвия готовит этническую чистку русского населения

Русская община Латвии неоднократно проводила акции протеста против политики местных властей Таисия Воронцова/ТАСС
Выслать из страны сотни тысяч людей по этническому признаку? Еще недавно казалось, что в Европе, в XXI веке подобные события, напоминающие нацистскую практику, попросту невозможны. Однако в Латвии эта идея всерьез обсуждается, и применять ее предлагается по отношению к русскому населению этой страны. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Cегодня русский язык как никогда демократичен

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противостоять бессмысленности заимствований – не всех, но части из них – точно можно, вооружившись терпением. Куча новых словечек обычно умирает вместе с модой довольно быстро. А еще вооружившись знаниями. Подробности...

Венгры на своей собственной стороне

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Неистовое раздражение, которое Орбан вызывает у европейских либералов, связано с тем, что он заставляет людей задаться вопросом – «а что, так можно было?» Подробности...

Россия не могла позволить противнику выбирать время для наступления

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин взял на себя тяжелую ответственность, начав действовать тогда, когда экономика России приобрела необходимый запас прочности, а вооруженные силы получили преимущество по целому ряду видов вооружений, в первую очередь стратегических. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Как обеднели олигархи Украины

Почему венгры дерзят США

Зачем Зеленскому сексолог

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Игорь Мальцев

    Cегодня русский язык как никогда демократичен

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		27 декабря 2022, 18:50

    «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познали толк», – ерничал один бард с ненастроенной гитарой. Проблема только в том, что барда слышали, а Сталина, конечно, не читали, но осуждают.

    Тем не менее я бы на вашем месте внимательно прочел хотя бы одну фразу из статьи: «язык отражает изменения в производстве сразу и непосредственно, не дожидаясь изменений в базисе… Рост промышленности и сельского хозяйства, торговли и транспорта, техники и науки требует от языка пополнения его словаря новыми словами и выражениями, необходимыми для их работы».

    Нынче каждый обладатель аккаунта в очередной американской соцсети мнит себя филологом покруче Сталина И.В., не говоря уже о видных борцах за чистоту русского языка из любого созыва Госдумы. Я лично наблюдаю эти попытки пурификации и зачисток вот ровно с того момента, как заново переосмыслили иностранное слово «депутат», и оно стало символом иностранного слова «демократия». То есть с 90-х, как минимум.

    Поэтому мне реально каждый раз смешно читать очередную волну озабоченности на уровне woke-культурки: «Почти половина опрошенных россиян поддерживают запрет на использование иностранных слов при наличии аналога в русском языке. Об этом свидетельствует опрос портала SuperJob. Запрет на англицизмы поддерживают четверо из десяти россиян (41%)». На первом месте среди особенно раздражающих заимствований – слово «окей». А еще что раздражает? Ресепшен, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы.

    Смешно и печально. Хотя бы потому, что, конечно, половина списка меня тоже бесит, как и участников некоего опроса, которых никто не видел. Особенно «хайп», потому что его используют люди, которые не в курсе, что это такое, хотя бы потому, что живут в нем – это словечко еще с 1950–1660-х годов прошлого века – когда радиодиджеям тупо заносили деньги, чтобы он ставил «правильные» пластинки, чтобы они попадали в хит-парад. А живете вы в хайпе каждый день, потому что сейчас обладатели прав на музыку на всех ваших радиостанциях – это те же люди-мейджоры, которые вам потом впаривают пластинки и стримы и таким образом формируют опять-таки «хит-парад». Просто диджею напрямую уже взяток не дают для хайпа. Нравится вам словечко «мейджор»? Или «хит-парад»? Или вы предпочитаете русское слово «шлягер», правда оно немецкое, от слова удар – hit-Schlag, но вы не рефлексируйте, а распространяйте свое особо ценное мнение, которое, как всегда, основано на безграмотности, лени и отсутствии кругозора.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    По поводу «коуч» – так меня, например, больше бесит само явление: совершенно чуждое и жульническое, разводилово доверчивой толпы на псевдорелигиозной основе. Но именно словечко «коуч» настолько правильно пришпиливает это явление, настолько имеет негативную коннотацию, что с древнерусским словом «тренер» никак не спутать, хотя постойте – «трен…». Что? Да и с «пришпиливанием» (от слова Der Spill) тоже некрасиво получается, как и с вульгарно-латинским «тянуть/traginare» –«тренер» и т. д. Я вот нарочно пытаюсь избежать тут слов, которые, казалось бы, имеют иностранное происхождение, или еще хуже – являются прямой калькой с иностранного, но если я буду ставить звездочку возле каждого, которое таки да – то весь текст будет рябить от этих звездочек.

    Все остальное, что вам не нравится – это результат неостановимого процесса упрощения языка, который коррелируется с ускорением темпа жизни и рабочих процессов. Вот ресепшн несчастный – он тоже мне не нравится. Но ресепшн в отеле, ресепшн в больнице, ресепшн в офисе – по-русски это три разных термина. «Лонгрид» – это продукт вырождения журналистской профессии. «Статья» уже не подходит, так как, скорее всего, автор там навтыкал такое количество копипасты (еще один термин), и полностью лишен чувства композиции, а чаще всего даже элементарной логики, что это и статьей назвать нельзя – лонгрид он и есть лонгрид.

    За «триггер» скажите спасибо мамкиным психологам и диванным психотерапевтам – это они, скорее всего, начали нервическим креаклам вдалбливать этот термин, да так и осталось. Ну уж точно не из оружейной тематики он пришел. А теперь, кстати, найдите хоть одно исконно русское слово в выражении «диванные психотерапевты». За «лайтовый» скажите спасибо рекламе колы – она подготовила внедрение этого словечка. А вот с «пати», «челлендж», «хендмейд» я не согласен напрочь, потому что это реально тупо – использовать энглизмы там, где ничто их не поддерживает и привычные слова из родной речи совершенно спокойно и компактно справляются с задачей. А «вызов» заодно и короче, и динамичней. Так что это дешевка и понты.

    Но проблема в том, что противостоять бессмысленности заимствований – не всех, но части из них – точно можно, вооружившись терпением. Куча новых словечек обычно умирает вместе с модой довольно быстро. А еще вооружившись знаниями. Потому что ежели кто в очередной раз решит дать решительный бой заимствованным иностранным словам, вы просто дайте ему пару контрольных слов – навскидку, вот просто то, что лежит на поверхности: торговля, сарай, школа, силос, костюм, хлеб, кровать, капуста, свёкла, ярмарка, барабан, пионер – являются иностранными?

    Правильный ответ – все. И это только так, по верхам, а если углубиться, то можно и не выплыть. Так что если один из первейших признаков иностранных слов в русском языке – это начало на «Ф» (каковая буква для них придумана особо) или на «А», то первейшим признаком борца за чистоту языка обычно является полный недостаток не только профильного образования, но и заодно просто образования как такового. Политологический факультет (два нерусских слова) не предлагать.

    А пока мы можем только порадоваться, что сегодня русский язык как никогда един и демократичен. Потому что больше нет классовых диалектов, о которых писал товарищ Сталин. «Дворянский язык», «буржуазный язык» – в противоположность «пролетарскому языку», «крестьянскому языку». Ведь так называемая элита говорит точно на таком же языке, что и обслуживающий ее персонал. Оппозиционные авторы, которые корчат из себя интеллектуальную элиту, сидя на задворках Хайфы, точно так же говорят и пишут «ихний» на полном серьезе, как и гастарбайтеры Москвы.  Жертвы ЕГЭ не знают значения слов, использовавшихся широко еще лет двадцать назад, не говоря уже о вокабуляре русской классической литературы. Зато демократичненько.

    Так что не бойтесь – этот язык перемелет все что угодно, в рамках любого челленджа на хайпе.

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