Умершие от коронавируса не оценят «актерской находки» Бероева

Егор Бероев (замечательный артист, дедушка у него был тоже замечательный артист) вышел на ТЭФИ с желтой звездой. Я не буду даже сейчас объяснять и пояснять ... за этим символом сожженные и погибшие, женщины, старики, дети… Не в ресторан их не пустили. Это просто пошлость и дурной вкус.

А непривитый человек, распространяющий вирус, угрожая безопасности моих родных и близких, коллег наконец – это не угроза жизни людей? Артист Егор Бероев жив и здоров, благодаря прививкам, которые ему сделали в детстве.

Он, конечно, разбирается в этом лучше врачей, вирусологов, эпидемиологов. Все эти замечательные фразы про «испытания, эвиденс, етс» – в этом тоже все стали вдруг разбираться. Да черт, с ними, с ресторанами, я не хожу в них сейчас (привит, каждый день работаю и как врач до сих пор). Не хожу, потому что эпидемия, когда эпидемия, даже очень талантливым и свободолюбивым артистам должно быть понятно, что ограничение контактов – путь к снижению количества заражений.

Я предлагаю открыть в наших «красных зонах» рестораны для непривитых, очень удобно: мы в СИЗ принимаем заказ, потом, если что, и гормоны дадим, и интубируем, главное, чтоб свобода была, чтоб, значит, в ресторан. И я прекрасно понимаю, что ресторанному бизнесу это тяжело, но массовая вакцинация началась с декабря... С ДЕКАБРЯ!!! ВТОРАЯ ВОЛНА НА ПИКЕ БЫЛА.... Что мешало-то?

Все вакцины, которые применяются сейчас, создавались на пике эпидемии. Они работают, спасают тысячи жизней и спасут еще сотни тысяч жизней. И можно действительно использовать свой талант для просвещения народа, но можно, конечно, и вот так, у нас почти все можно, свободные люди, говорят, что хотят.

Только вот те, кто ушел ... не от печей нацистов, с желтой звездой, которую «обыгрывал» артист Егор Бероев, а от «несуществующей болячки, не тяжелее насморка» – я их помню, помню их глаза, это не высокие слова, это моя бессонница, и утренний ужас... уже второй год..., они не оценят «актерской находки», их нет.

Источник: блог Алексея Света