Почему реактивная авиация не помогла нацистам

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Чехия предложила обсудить на встрече глав МИД ЕС «дело Врбетице»

18 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:50  |  vz.ru
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Почему рубль не испугался американского удара

Объяснение странной реакции рубля на американские санкции тоже необычно Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российский рубль ответил на санкции США укреплением. Это самая необычная реакция российской валюты за всю современную санкционную историю, которая длится уже седьмой год. Объяснение причин такого парадоксального поведения рубля оказывается еще более удивительным. Как же так произошло, что рубль перестал бояться американских санкций? Кстати, эксперты ждут 70 рублей за доллар к концу года. Подробности...
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Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

Американские дипломаты в России получат те же условия, в которые поставлены российские дипломаты в США Максим Блинов/РИА Новости
К американским дипломатам в Москве будут применены те же меры, которые СССР вводил против США аж в 1972-м году, в разгар Холодной войны. По сути вводящиеся Россией ограничения абсолютно идентичны тем, что уже введены Америкой против российских дипломатов в США. Однако Вашингтон наверняка воспримет их как новое повышение ставок в дипломатической войне с Москвой. Почему? Подробности...
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Как адмирал Синявин бил турок и отказывался подчиняться Наполеону

Адмирал Сенявин бил турок, французов и наставлял уважать простого матроса Общественное достояние
Ровно 190 лет назад, 17 апреля 1831 года ушел из жизни Дмитрий Николаевич Сенявин. Этот человек остался в истории России не только как великий флотоводец, но и как политик и искусный дипломат. Именно он во многом заложил основы русского влияния России на Балканах. Почему же адмирал долгие годы провел в опале, нужде и бедности? Подробности...
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Рауль Кастро уходит по-китайски

Рауль Кастро уступает власть молодому поколению Zuma/ТАСС
Рауль Кастро ушел с должности главы Компартии Кубы, ранее он сложил с себя полномочия председателя совета министров и главы госсовета. Преемника объявят на следующей неделе. Скорее всего, им станет президент страны Мигель Диас-Канель. С уходом Кастро формально завершается эпоха правления революционеров. Но эксперты уверены, что команданте, как в свое время Дэн Сяопин, продолжит держать руку на пульсе. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Почему реактивная авиация не помогла нацистам

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 апреля 1941 года совершил первый полет Ме-262 – первый в мире серийный реактивный истребитель. Это дало Третьему рейху смутный шанс – Германия поставила в строй реактивную авиацию сильно раньше, чем все остальные, еще весной 1944 года. Но выиграть войну это не помогло. Подробности...

Александр Невский решал прозаические задачи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде». Подробности...
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Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина. Подробности...
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Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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В Великобритании похоронили принца Филипа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филипа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

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    Тимур Шерзад

    Почему реактивная авиация не помогла нацистам

    Тимур Шерзад
    журналист
    		18 апреля 2021, 11:50

    18 апреля – памятный день для авиации, правда, с непонятным знаком. В этот день совершил первый полет первый в мире серийный реактивный самолет Ме-262. Правда, он был на вооружении фашистской армии. Первые реактивные машины имели всего одно, но очень серьезное преимущество над своими поршневыми визави – скорость. Разница была примерно такой же, как в эпоху становления истребителя-моноплана, который быстро показал преимущество над самолетами с несколькими крыльями.

    Верткие бипланы неизменно побеждали при попытке крутиться с ними в маневренном бою. Но скорость давала, в первую очередь, инициативу – а она почти всегда приводит к победам в боях и сражениях. Имеющий преимущество в скорости всегда может выйти из неудобного боя, всегда может атаковать, когда это удобно. Иными словами, он может драться с максимальными шансами на успех.

    А еще побеждающий в скорости может использовать очень удобную тактику «бей-беги» – набрал высоту, выждал удобный момент, спикировал на противника, обстрелял, ушел на второй заход, если надо. Он ведь все равно не догонит – делай с ним что хочешь. Так что большое количество скоростных истребителей может привести, как минимум, к завоеванию господства в воздухе.

    Рано, но поздно

    Но начавшие поступать на вооружение Люфтваффе еще с весны 1944-го реактивные «Мессершмитты» никакого господства не завоевали. Тысяча истребителей – это много или мало? Появись они на год раньше, и сразу в «товарных» количествах, этого стало бы если недостаточно, то, по крайней мере, очень и очень больно для противника. Но тысяча Ме-262 к моменту падения Третьего рейха – это не только мало, но и поздно.

    Все дело в том, что новое оружие надо еще научиться правильно использовать, так как любая сильная сторона – это продолжение слабой. А выявить все скрытые особенности, все «подводные камни», может только продолжительная война с реальным, реагирующим на ваши действия, противником.

    Тогда вы сможете выработать оптимальную тактику. А для этого нужно отнюдь не только мастерство пилотов, но и нужное количество новых самолетов. Чтобы оперировать разными по размеру соединениями, пробовать разные тактические ситуации, делать выводы. Так как в серию новые истребители были запущены лишь к 1944 году, то, когда был набран необходимый парк машин, было уже поздно. Рейх настолько трещал по швам, что речь шла исключительно о сиюминутном затыкании дыр, а не о построении единой рациональной концепции использования новых самолетов и завоевания господства в воздухе.

    Фото: Scherl/Global Look Press

    Уже не те

    Свою лепту вносила и система подготовки пилотов. Немцы из-за ограниченного доступа к топливным ресурсам не имели возможности готовить массового пилота, «крепкого середняка», как это могли себе позволить, скажем, американцы с их безграничной промышленной и ресурсной мощью. Поэтому они делали ставку на воспитание асов – это видно даже по сравнительным индивидуальным счетам в Германии и, скажем, в Америке или СССР.

    Но такая система, позволявшая тактически побеждать на первых порах, была невыгодна на дальнюю перспективу – асы рано или поздно выбивались, и в итоге в кабины приходилось сажать кого попало. Просто потому, что новые асы «вырасти» не успевали. У немцев возникла проблема с летными кадрами. Недаром наши опытные летчики, имеющие возможность сравнить, под конец войны сходились во мнении, что «немец пошел уже не тот».

    Это негативно влияло не только на общую эффективность истребительной авиации, но и на Ме-262 отдельно. Потому что самолет был весьма непрост в управлении, и неопытный летчик часто имел на нем чуть ли не меньшие результаты, чем на обычном поршневом самолете. И это выводит нас к последней, но оттого не менее важной, причине.

    Игра не в поддавки

    Первые реактивные истребители не могли быть простой и удобной в использовании боевой машиной просто потому, что они были первые. То есть, «сырые». Имелись они много у кого, но немцы оказались единственными, кто решил форсировать их запуск в серию – просто потому, что жизнь, в виде тех же союзнических налетов на города, неумолимо заставляла это делать. А ведь у сумрачного тевтонского гения имелись серьезные проблемы. Промышленность, например, не могла дать в нужном количестве высококачественных сплавов, что ограничивало характеристики самого важного элемента Ме-262 – реактивного двигателя.

    В итоге он вышел ненадежным и время от времени выходил из строя прямо в полете. Еще хуже был постоянный фактор – самолет набирал умопомрачительные скорости, но делал это довольно медленно. И, случись ему эту скорость потерять, как на него мог наброситься почти любой поршневой истребитель – сбрасывать скорость было нельзя. А, не сбросив, было трудно попасть – особенно когда в кабине сидел не очень опытный летчик. В итоге первые реактивные самолеты стали для позднего Рейха тем же, чем и Т-34 для СССР в 1941 году – внушительным, но сырым в применении козырем. Эти машины могли лишь в какой-то мере скомпенсировать нанесенный на фронтах удар, но сами по себе стратегических задач не решали.

    Только вот СССР пользу от еще несовершенных, но могучих танков извлек, выстоял, и в итоге довел оружие до ума – поэтому поздние модификации «тридцатьчетверки» с 85-мм пушкой закончили войну на улицах Берлина. А реактивные самолеты люфтваффе смогли лишь ярко «выстрелить» и оставить неизгладимое впечатление у всех, кто видел их в деле. Но – не более того.

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