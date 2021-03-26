Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от взыскания по долгам

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:37  |  vz.ru
Разделы

Россиянам дали новый способ сэкономить на электричестве

Оснащение дачи солнечными панелями теперь сможет приносить владельцу большую выгоду Александр Рюмин/ТАСС
У граждан России впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию. Это в первую очередь касается владельцев частных домов, где можно установить, например, ветряки или солнечные панели. Какую выгоду можно будет таким образом получить и как технически обеспечить подобную операцию? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

«Никакого Донбасса не существует», – подчеркивают в СНБО Александр Кряжев/РИА Новости
На фоне очередного обострения в Донбассе в СНБО Украины разглядели элементы «гибридной агрессии России» в самом термине «Донбасс» – и теперь призывают от него отказаться как от «наносного» и «опасного». Что это – очередная безумная инициатива украинских властей или трезвый расчет, за которым кроется страх навсегда потерять Донецкий угольный бассейн? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские регионы борются за деньги туристов

Внутренний туризм с каждым годом становится все более востребованным Егор Комаров/РИА «Новости»
Возможность путешествовать для россиян по своей важности находится сразу после базовых ценностей здоровья, семьи и работы. Закрытые из-за пандемии границы и программа кешбэка дали толчок развитию внутреннего туризма в России. Почувствовав перспективы заработка, регионы начали активно завлекать к себе отдыхающих. Куда и за чем туристы едут в России, и какой прием им готовят в на месте? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день – 26 марта 1944 года – Красная армия дошла до границ СССР. Немцы доскакали до Москвы за полгода – мы, как только окончательно (после Курска) получили инициативу, вернулись к довоенным границам почти за такое же время – на несколько месяцев дольше. Подробности...

Немцы устали от некомпетентной власти

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В принципе, ничего страшного в пятидневном локдауне нет. Просто все события минувшего года нависли уже таким огромным ледяным навесом над «бандой Меркель», что хватило снежка, чтобы он рухнул. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Европа начинает платить за надменность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Именно мы приучили европейцев говорить и делать глупости, не испытывая страха по поводу возможных последствий. Так уж повелось исторически: за исключением прямой агрессии европейцы всегда могли позволить по отношению к России любое хамство – все сходило с рук. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

США и Китай столкнулись на Аляске

Перейти в раздел…

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
Подробности...

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...
Перейти в раздел…
20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
Подробности...
17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
Подробности...
17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы уже сделали прививку от коронавируса?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет, и не собираюсь

  • Нет, у меня антитела

  • В раздумьях
Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от взыскания по долгам
    Состоялись успешные испытания гиперзвуковых «Цирконов» Байден обеспокоился связями Турции с Россией Зеленский признал Россию военным противником Украины Подсчитана стоимость застрявшей в Суэцком канале нефти
    Почти половина москвичей выработала иммунитет к ковиду Китай ввел санкции против Британии из-за «лжи и дезинформации» Пушков ответил на слова секретаря СНБО Украины о «заигрывании» с Россией Эксперты объяснили решение ЦБ собирать монеты у населения
    Под Калининградом разбился вертолет Ка-32, погиб член экипажа Трамп раскритиковал администрацию Байдена за поведение на переговорах с Китаем Сторонников Навального уличили в накрутке «участников» новых митингов Автоэксперт сказал, как правильно выбрать время для смены зимней резины

    Главная тема


    Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

    виктория нуланд


    Стало известно о двух подходах США к санкциям против России

    президент франции


    Макрон объявил «мировую войну нового типа»

    специалист по джазу


    Погиб сооснователь «Звуков Му» Александр Липницкий

    Видео

    трагедия под калугой


    Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

    трезвый расчет


    Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

    новый тип ракет


    Зачем Россия перевооружает подводный флот

    национализация «Мотор Сич»


    Зеленский подставил Украину под удар Китая

    иррациональные мотивы


    Игорь Караулов: Ненависть к России – это что-то из области магии

    универсальный выход


    Алексей Алешковский: Время идеологий прошло, наступило время постправды

    исследование зла


    Елена Кондратьева: Собчак втащила «скопиского маньяка» в «Дом-2»

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
    Тимур Шерзад

    Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

    Тимур Шерзад
    журналист
    		26 марта 2021, 10:18

    26 марта 1944 года Красная армия дошла до довоенных границ СССР – враг наконец-то был выдворен за пределы страны, в которую он вторгся в июне 1941 года. Оставалось окончательно его разбить в большом заграничном походе. Правда, радость этого события была подпорчена не только потерями, но и простым, как казалось, сравнением – почему немцы почти дошли до Москвы за каких-то полгода, а мы только до границы гнали их аж до 1944-го? Неужели наши предки воевали настолько плохо?

    Причина 1. Борьба за инициативу  

    В войне побеждает тот, кто обладает инициативой. Даже если она находится в чьих-то руках временно, на деле это страшная сила, позволяющая наносить противнику непропорциональный ущерб и затягивать боевые действия, даже если владеющий инициативой в любом случае обязан проиграть по общему неравенству сил.

    Часто можно услышать о необходимом соотношении для наступающего как три к одному – но это верно только в тактическом смысле. В стратегическом инициатива зачастую бывает дороже численности – ведь тот, кто наступает, сам выбирает место удара. Обороняющийся же вынужден распылять свои силы, пытаясь прикрыть сразу все. И в итоге толком не прикрывает ничего.

    Ведь обладающий стратегической инициативой противник может сосредоточить на выбранном им направлении силы даже не три к одному, а десять или двадцать к одному. Словом, добиться подавляющего локального превосходства. Прорвать фронт в ключевых точках, бросить в эту брешь маневренные части и окружить ваши войска, после чего спокойно «доварить» их в котле – ведь отрезанные от снабжения, они будут представлять куда меньшую угрозу.

    Именно на этом принципе строился грозный немецкий блицкриг, и именно поэтому он бил так больно любого европейского противника. Единственными, кто смог его выдержать, были наши деды – но далось это немалой ценой и большими усилиями. А все потому, что на Восточном фронте с первого дня войны шла беспрерывная битва за обладание инициативой – кто наступал, тот и имел шансы загнать врага в котел и уничтожить его там с наименьшими потерями.

    Красная армия временно вырывала инициативу еще летом 1941-го – да, дорогостоящими атаками и контратаками, но оно того стоило. Она смогла выгрызть ее под Москвой и не отдавала вплоть до лета 1942 года. Потом наступали вновь немцы, и они вновь организовывали нашим крупные котлы. Затем сами попали в окружение в Сталинграде. И, наконец, летом 1943-го, под Курском, произошел переломный момент – надорвавшиеся немцы, располагая инициативой и удобной для наступления летней погодой, не смогли ничего сделать. Именно тогда стало ясно – война закончится если не в Берлине, то, по крайней мере, точно за пределами Советского Союза.

    Фото: Общественное достояние

    Пока шла эта великая битва за инициативу, наши предки не могли никуда никого «гнать» – сначала надо было перетянуть этот чертов канат, измотать сильного и ловкого врага, и только после этого обрести способность делать с ним то, что захочется.

    Причина 2. Кровоточащие раны

    Другая причина растет из того же корня, что и проблемы с инициативой. Немцы ударили первыми, временно преуспели – и лишили Советский Союз львиной части производственных мощностей. А без них невозможна любая индустриальная война – а Великая Отечественная была квинтэссенцией конфликта подобного типа. Многие заводы, разумеется, поехали в эвакуацию. Это было грандиозное мероприятие, давшее не менее грандиозный успех, но эффект от него был отложенным. Более-менее насыщаться вооружениями Красная армия стала только к концу 1942 года.

    Это, разумеется, не значило, что командование посылало в бой наполовину безоружные войска – просто возможности тех же артиллерийских дуэлей или танковых операций были ограничены. Это оказывало влияние на большую стратегию – скудными ресурсами приходилось пользоваться очень аккуратно, и командование не могло использовать все подворачивающиеся возможности. А это, в свою очередь, не могло не замедлить прогресс в изгнании со своей территории хитрого и умелого врага.

    Причина 3. Поспешишь – людей насмешишь

    Немцы, конечно, много кого впечатлили своим рывком почти до самый Москвы всего за полгода. Но ключевое слово в этой фразе все-таки именно что «почти», а не «рывок». Вермахт скакал к заветной цели так быстро и упорно, что в итоге был остановлен, и в результате проиграл войну. Причем заметной частью именно из-за темпа скачки – немцы недооценили русские резервы и нещадно гнали свои войска вперед. В результате они оказались истощены и были отброшены зимним контрнаступлением РККА.

    На это обращал внимание еще британский военный теоретик Джон Фуллер, который постфактум разбирал гитлеровскую кампанию 1941 года в России. Если бы немцам хватило мудрости действовать не нахраписто, а более спокойно и методично, они бы могли заранее предвидеть собственное истощение, взять паузу, укрепиться. Отбить контрнаступление русских (как они сделали это весной 1942 года, уже получив по шапке и будучи еще слабее), после чего восстановить боеспособность истощенных войск и продолжить наступление на Москву. В результате чего захватить важнейший транспортный узел и практически победить в войне.

    Эту ошибку видели не только британцы, но и русские. Мало того, Красная армия в понятной, но дорогостоящей попытке освободить все и сразу сама больно обожглась – глубокие и смелые идеи наступлений в итоге обернулись катастрофой под Харьковом весной 1942 года. В Ставке этот опыт учли, и впредь, если наступление выдыхалось, оно останавливалось вручную – никто не ждал, пока войска обессилят окончательно. В поредевшие части подвозили пополнение, создавали запасы горючего, боеприпасов, обновляли технику. И только потом продолжали.

    Хорошим примером тут была операция «Багратион» – самое масштабное поражение Германии за всю ее историю. Тогда рухнула целая группа армий «Центр». Но Ставка все равно действовала методично – если под Варшавой боевые возможности войск истощились, то они истощились, никто не кидался голым пузом на штык помогать той же восставшей в польской столице Армии Крайовой. Продвигаться предпочитали планомерно и сравнительно небольшими шагами. И в том числе поэтому в итоге победили – в отличие от предпочитавших огромные прыжки немцев.

    Так ли уж медленно?

    В итоге, если посмотреть на результат, то оказывается, что Красная армия, да и страна в целом, показала если не отличные, то как минимум хорошие результаты в борьбе с врагом – если, конечно, учитывать все обстоятельства. Немцы доскакали до Москвы за полгода – мы, как только окончательно (после Курска) получили инициативу, вернулись к довоенным границам почти за такое же время – на несколько месяцев дольше. Зато с гарантированным, подразумевающим итоговую победу, результатом.

    Затем еще год с небольшим шли до Берлина – да, это дольше, чем впечатляющее продвижение немцев к Москве в 1941 году. Но сражался Советский Союз, истекая кровью от нанесенных в результате вероломного, наделяющего нападающего ценнейшей инициативой, нападения в самом начале войны. РККА действовала в заведомо проигрышных условиях – но войну закончила в Берлине, а не в уральских предгорьях где-то под укреплениями Восточного вала. А так долго возиться пришлось, как видно, по вполне объективным причинам. И эта оплаченная кровью, потом и слезами методичность себя в итоге многократно окупила.  

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •