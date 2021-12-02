Хайповыми видосами зло не победить

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Ситуация на рынке нефти заставляет серьезно задуматься Егор Алеев/ТАСС
Сразу два крупных западных инвестиционных холдинга ждут удорожания нефти до 150 долларов за баррель в следующие два года. Даже после резкого обвала в прошлую пятницу черное золото снова растет. Все это вряд ли обрадует США. Что помогает традиционному углеводороду оставаться на плаву в мире «зеленых» и при каких условиях нефть станет дефицитным и столь дорогим сырьем? Подробности...
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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
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Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных? Подробности...
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Хайповыми видосами зло не победить

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Дело даже не в том, что они «режим шатают» – пусть хоть обшатаются. Главная беда в том, что они в принципе обесценивают такую важную и действенную вещь, как видеосвидетельство. И в целом – общественную активность. Подробности...

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Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Система психоневрологических интернатов – это позор России

Анна Федермессер
Анна Федермессер, президент фонда помощи хосписам «Вера»
Я не понимала: как могут жить в психоневрологических интернатах тысячи умирающих в голодной нищете больных сирот, дурачков и стариков, если государство выделяет на их достойную жизнь столько денег? Да очень просто. Подробности...
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Британская империя опять сократилась

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Дмитрий Грунюшкин

    Хайповыми видосами зло не победить

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		2 декабря 2021, 09:30

    Манипуляции с помощью провокативного видео в Сети – давно обыденная часть нашего существования. А в среде «борцов с режимом» это и вовсе одна из самых распространенных методик. Благо видеоредакторы нынче доступны, телефоны с камерами есть даже у первоклашек и сделать ролику нужный монтаж, сопроводив его душещипательными воззваниями и призывами, может даже выпускник восьмого класса коррекционной школы.

    По Сети сотнями репостов побежал ролик, где злые уральские менты в Нижнем Тагиле жестоко «пакуют» молодого отца и оставляют в машине одного трехгодовалого ребенка. Комментарии обитателей соцсетей предсказуемы – уроды, сволочи, незабудем/непростим. Неизвестный мне человек в преамбуле ролика называет сотрудников полиции мусорами и даже «кончеными тварями» и призывает распространять ролик, чтобы хтоническое зло было наказано.

    Ролик, конечно, эмоциональный. И плач малыша в машине, зафиксированный видеорегистратором, пеплом Клааса стучит в сердца комментаторов.

    Но давайте отбросим эмоции и посмотрим на ситуацию трезво. В меру сил. Что мы видим на ролике? Что предшествовало этим душещипательным событиям? Некий молодой отец приезжает на машине в ДК, чтобы забрать из кружка старших детей. Он оставляет в машине трехгодовалого ребенка одного, без присмотра. Идет в общественное здание, где учатся дети, зная, что в стране введен масочный режим. Нужен этот режим, не нужен – это все вторично. Повторюсь – он прекрасно знал, что делал. Войдя в ДК, он принципиально не надевает маску, прямо нарушая общественный порядок и подвергая опасности жизни детей в учреждении. В ДК он вступает в конфликт с персоналом и охраной, которые вызывают наряд полиции. Все это время судьба малыша отца не волнует ни в малейшей степени. Он отстаивает свои права нарушать масочный режим. То, что персонал ДК будет наказан, если они ему это позволят, его тоже не волнует ни грамма.

    Приезжают полицейские, «порицают» антимасочника и решают «оформить». Документов при себе у отца нет, они в машине. В процессе действия он ведет съемку на телефон и ведет себя крайне вызывающе. Говоря русским языком – всячески нарывается. Язвит наряду, по дороге к машине хихикает и говорит – паспорт там, я вам его покажу, а может и не покажу, как захочу. В итоге полицейские достаточно предсказуемо срываются и начинают папашу «винтить».

    Фото: кадр из видео

    Он сначала дерзко сопротивляется, а когда понимает, что дело принимает серьезный оборот, резко меняет тон и начинает визжать, что в машине ребенок, не имеете права и все такое! То есть секунду назад, как и все предыдущее время, ему было плевать на ребенка, а теперь вдруг он стал его щитом.

    Но полицейские уже взведены и упаковывают дерзкого отца в свой «луноход». Ребенок в машине плачет. Титры по ролику обвиняют ментов в равнодушии и оставлении ребенка в опасности. Правда, при этом видно, что полицейские никуда не уезжают, стоят возле машины, то есть ребенка в машине не бросают так, как бросил его собственный отец. Отец-то ушел, а они нет. Ну да, они не кидаются вытаскивать малыша из машины. Но я прекрасно понимаю, что бы говорили комментаторы, если бы полицейские вскрыли чужую машину и забрали ребенка. Их бы тут же обвинили в проникновении в чужую собственность без санкции и насилии над ребенком.

    За кадром осталось и то, что, естественно, полицейские вызвали мать ребенка, как и полагается по правилам задержания человека, обремененного детьми, дождались ее, наблюдая, чтобы малышу ничто не грозило. И только после этого увезли пациента в отдел. Там, кстати, он симулировал боли в животе, был отвезен в больницу, откуда благополучно «сделал ноги». Непонятно только зачем, ведь личность его известна и теперь его возьмут уже по более серьезной статье. Он не Моргенштерн и не Чичваркин, ни в Дубае, ни в Лондоне его не ждут. Но это сюжет другой песни.

    О чем нам повествует эта душещипательная история? Уральские полицейские, конечно, всегда были отмороженными, слава о них еще в советские времена гремела. Круче них только татарские. Но нельзя не признать, что «папаша» изо всех сил искал себе на пятую точку приключений и таки нашел, после чего пытался прикрыться ребенком, но не вышло. В итоге подставил своего ребенка, нанеся ему психическую травму. Пацан к успеху шел, пацан к нему пришел. А товарищ, который пиарит ролик в начале, не фильтруя своих речей, еще и уголовную статью своим длинным языком себе с пола поднял. По «два-восемь-два» у нас уже не один языкастый блогер нары полирует. Спасибо, хороший ролик – такую концентрацию недалеких людей в одном месте не всякий раз соберешь.

    Налицо очередная манипуляция, которая, по идее, должна была проиллюстрировать: а) звериное лицо полиции; б) фашистскую сущность антиковидных мер.

    Но при малейшей попытке анализа мы видим совершенно иную картину. Ребенка в опасности оставил отец, бросив его одного в машине. Полицейские пресекали прямое нарушение общественной безопасности, что вменено им в обязанность. Правильно ли поступили полицейские? Для начала, они поступили в полном соответствии с законом и процедурами. По моему скромному мнению, они сделали это все небезупречно. Думаю, им стоило немного смирить свой нрав, дать «папаше» достать паспорт из автомобиля, спокойно оформить его как за нарушение общественного порядка, так и за нарушение родительских обязанностей, вызвать ювеналов, зафиксировать показания свидетелей, которые бы подтвердили, что «папаша» оставил зимой малыша одного в машине, причем надолго, и подать на лишение родительских прав. Но нервы подвели, тоже ведь люди. Когда какой-нибудь «блохер» изгаляется перед тобой, нужны стальные нервы, чтобы не «пресечь». Зато сейчас у «папаши» на руках еще и статья за сопротивление сотрудникам полиции.

    Просто ведь увидеть это всё, если при просмотре таких состряпанных роликов не руководствоваться инстинктами и «классовым чутьем», а хотя бы немного включать голову. Но зачем это распространяющим? Главное, не рефлексировать. А голова в таких случаях – предмет совершенно избыточный

    Те, кто распространяет такие «видосики», обычные лемминги, не способные к критическому взгляду. Но гораздо хуже те, кто эти ролики стряпает и запускает. Дело даже не в том, что они «режим шатают» – пусть хоть обшатаются. Главная беда в том, что они в принципе обесценивают такую важную и действенную вещь, как видеосвидетельство. И в целом – общественную активность. И когда кто-то добудет доказательство преступления (например, съемки пыток в колониях), человека не впечатлительного и хорошо знакомого с кучей роликов, подобных тагильскому, первым делом посетит мысль, что это очередная провокация и монтаж. Пытаясь искусственно разогреть ситуацию и поднять градус противостояния с властями на любом уровне и любыми методами, авторы таких опусов добиваются ровно противоположного – снижения доверия к их поделкам и вообще к их активности со стороны людей здравомыслящих. Тем более, что это даже не шило в мешке, хвосты их фальшивок вылезают мгновенно. В итоге за дудочниками следуют только лемминги.

    Меня, как «охранителя» и «ватного либерала», подобное положение вещей не может не устраивать. Девальвация аргументов противника всегда на руку. Но вот как обычного гражданина, которого далеко не все устраивает в собственном государстве, это радовать не может. Тем более разочаровывает то, что кукловоды считают моих сограждан тупым стадом, которое пойдет за любой морковкой. Ну и, в конце концов, как журналиста меня не может не злить то, что самое действенное оружие журналиста – репортаж с прямым включением – подобное шарлатанство низводит до уровня дешевого трюка.

    Так, ребята, мы зло не победим.

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