Хайповыми видосами зло не победить

Манипуляции с помощью провокативного видео в Сети – давно обыденная часть нашего существования. А в среде «борцов с режимом» это и вовсе одна из самых распространенных методик. Благо видеоредакторы нынче доступны, телефоны с камерами есть даже у первоклашек и сделать ролику нужный монтаж, сопроводив его душещипательными воззваниями и призывами, может даже выпускник восьмого класса коррекционной школы.

По Сети сотнями репостов побежал ролик, где злые уральские менты в Нижнем Тагиле жестоко «пакуют» молодого отца и оставляют в машине одного трехгодовалого ребенка. Комментарии обитателей соцсетей предсказуемы – уроды, сволочи, незабудем/непростим. Неизвестный мне человек в преамбуле ролика называет сотрудников полиции мусорами и даже «кончеными тварями» и призывает распространять ролик, чтобы хтоническое зло было наказано.

Ролик, конечно, эмоциональный. И плач малыша в машине, зафиксированный видеорегистратором, пеплом Клааса стучит в сердца комментаторов.

Но давайте отбросим эмоции и посмотрим на ситуацию трезво. В меру сил. Что мы видим на ролике? Что предшествовало этим душещипательным событиям? Некий молодой отец приезжает на машине в ДК, чтобы забрать из кружка старших детей. Он оставляет в машине трехгодовалого ребенка одного, без присмотра. Идет в общественное здание, где учатся дети, зная, что в стране введен масочный режим. Нужен этот режим, не нужен – это все вторично. Повторюсь – он прекрасно знал, что делал. Войдя в ДК, он принципиально не надевает маску, прямо нарушая общественный порядок и подвергая опасности жизни детей в учреждении. В ДК он вступает в конфликт с персоналом и охраной, которые вызывают наряд полиции. Все это время судьба малыша отца не волнует ни в малейшей степени. Он отстаивает свои права нарушать масочный режим. То, что персонал ДК будет наказан, если они ему это позволят, его тоже не волнует ни грамма.

Приезжают полицейские, «порицают» антимасочника и решают «оформить». Документов при себе у отца нет, они в машине. В процессе действия он ведет съемку на телефон и ведет себя крайне вызывающе. Говоря русским языком – всячески нарывается. Язвит наряду, по дороге к машине хихикает и говорит – паспорт там, я вам его покажу, а может и не покажу, как захочу. В итоге полицейские достаточно предсказуемо срываются и начинают папашу «винтить».

Он сначала дерзко сопротивляется, а когда понимает, что дело принимает серьезный оборот, резко меняет тон и начинает визжать, что в машине ребенок, не имеете права и все такое! То есть секунду назад, как и все предыдущее время, ему было плевать на ребенка, а теперь вдруг он стал его щитом.

Но полицейские уже взведены и упаковывают дерзкого отца в свой «луноход». Ребенок в машине плачет. Титры по ролику обвиняют ментов в равнодушии и оставлении ребенка в опасности. Правда, при этом видно, что полицейские никуда не уезжают, стоят возле машины, то есть ребенка в машине не бросают так, как бросил его собственный отец. Отец-то ушел, а они нет. Ну да, они не кидаются вытаскивать малыша из машины. Но я прекрасно понимаю, что бы говорили комментаторы, если бы полицейские вскрыли чужую машину и забрали ребенка. Их бы тут же обвинили в проникновении в чужую собственность без санкции и насилии над ребенком.

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За кадром осталось и то, что, естественно, полицейские вызвали мать ребенка, как и полагается по правилам задержания человека, обремененного детьми, дождались ее, наблюдая, чтобы малышу ничто не грозило. И только после этого увезли пациента в отдел. Там, кстати, он симулировал боли в животе, был отвезен в больницу, откуда благополучно «сделал ноги». Непонятно только зачем, ведь личность его известна и теперь его возьмут уже по более серьезной статье. Он не Моргенштерн и не Чичваркин, ни в Дубае, ни в Лондоне его не ждут. Но это сюжет другой песни.

О чем нам повествует эта душещипательная история? Уральские полицейские, конечно, всегда были отмороженными, слава о них еще в советские времена гремела. Круче них только татарские. Но нельзя не признать, что «папаша» изо всех сил искал себе на пятую точку приключений и таки нашел, после чего пытался прикрыться ребенком, но не вышло. В итоге подставил своего ребенка, нанеся ему психическую травму. Пацан к успеху шел, пацан к нему пришел. А товарищ, который пиарит ролик в начале, не фильтруя своих речей, еще и уголовную статью своим длинным языком себе с пола поднял. По «два-восемь-два» у нас уже не один языкастый блогер нары полирует. Спасибо, хороший ролик – такую концентрацию недалеких людей в одном месте не всякий раз соберешь.

Налицо очередная манипуляция, которая, по идее, должна была проиллюстрировать: а) звериное лицо полиции; б) фашистскую сущность антиковидных мер.

Но при малейшей попытке анализа мы видим совершенно иную картину. Ребенка в опасности оставил отец, бросив его одного в машине. Полицейские пресекали прямое нарушение общественной безопасности, что вменено им в обязанность. Правильно ли поступили полицейские? Для начала, они поступили в полном соответствии с законом и процедурами. По моему скромному мнению, они сделали это все небезупречно. Думаю, им стоило немного смирить свой нрав, дать «папаше» достать паспорт из автомобиля, спокойно оформить его как за нарушение общественного порядка, так и за нарушение родительских обязанностей, вызвать ювеналов, зафиксировать показания свидетелей, которые бы подтвердили, что «папаша» оставил зимой малыша одного в машине, причем надолго, и подать на лишение родительских прав. Но нервы подвели, тоже ведь люди. Когда какой-нибудь «блохер» изгаляется перед тобой, нужны стальные нервы, чтобы не «пресечь». Зато сейчас у «папаши» на руках еще и статья за сопротивление сотрудникам полиции.

Просто ведь увидеть это всё, если при просмотре таких состряпанных роликов не руководствоваться инстинктами и «классовым чутьем», а хотя бы немного включать голову. Но зачем это распространяющим? Главное, не рефлексировать. А голова в таких случаях – предмет совершенно избыточный

Те, кто распространяет такие «видосики», обычные лемминги, не способные к критическому взгляду. Но гораздо хуже те, кто эти ролики стряпает и запускает. Дело даже не в том, что они «режим шатают» – пусть хоть обшатаются. Главная беда в том, что они в принципе обесценивают такую важную и действенную вещь, как видеосвидетельство. И в целом – общественную активность. И когда кто-то добудет доказательство преступления (например, съемки пыток в колониях), человека не впечатлительного и хорошо знакомого с кучей роликов, подобных тагильскому, первым делом посетит мысль, что это очередная провокация и монтаж. Пытаясь искусственно разогреть ситуацию и поднять градус противостояния с властями на любом уровне и любыми методами, авторы таких опусов добиваются ровно противоположного – снижения доверия к их поделкам и вообще к их активности со стороны людей здравомыслящих. Тем более, что это даже не шило в мешке, хвосты их фальшивок вылезают мгновенно. В итоге за дудочниками следуют только лемминги.

Меня, как «охранителя» и «ватного либерала», подобное положение вещей не может не устраивать. Девальвация аргументов противника всегда на руку. Но вот как обычного гражданина, которого далеко не все устраивает в собственном государстве, это радовать не может. Тем более разочаровывает то, что кукловоды считают моих сограждан тупым стадом, которое пойдет за любой морковкой. Ну и, в конце концов, как журналиста меня не может не злить то, что самое действенное оружие журналиста – репортаж с прямым включением – подобное шарлатанство низводит до уровня дешевого трюка.

Так, ребята, мы зло не победим.