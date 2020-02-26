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              Диалог знающего и верующего о национализме

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 26 февраля 2020, 16:39

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              Несколько недель не утихали дискуссии вокруг так называемой «русской поправки» в Конституцию Константина Затулина (которая нужна была для включения русского народа в текст Основного закона страны, а точнее в его преамбулу). Однако никакого конструктива, к сожалению, в этой дискуссии нет. Как и не может быть в диалоге знающего и верующего.

              Знающие люди бывают разные – и многие из них против поправки Затулина. Как, например, ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов, один из крупнейших российских специалистов в области межэтнических конфликтов. Который прямо предупреждает об опасности «этнизации политики» и выделения одной нации в качестве главной. Даже если этой «главной» в стране 80% от всего населения. «Ведь если один государствообразующий, то другие кто и где? И ссылки на размер народа не работают.

              Какой процент у абхазов в Грузии, у карабахских армян в Азербайджане? Мизерный! А проблемы на годы! У нас же в стране от Сибири до Кавказа масса автохтонных народов, которые другой родины не знают! Их списком запишем или приложением отдельным? Чем так плох многонациональный народ? Не идеальная формула, но он про гражданско-политическую лояльность, которая выше принципа крови», – пишет Сергей Маркедонов.

              И действительно, российская многонациональность – это наше уникальное достижение. Гражданско-политическая лояльность, которая должна быть выше крови. Следующий этап развития человеческого общества (которое с точки зрения самоидентификации всегда шло по восходящей – от ощущения сопричастности к поселку до сопричастности ко всему государству). Этап, до которого ментально доросли далеко не все страны – а кое-кто, дойдя до этого этапа, не смог на нем удержаться и рухнул вниз в пучину национализма (Советский союз конца 80-х годов).

              Ирония в том, что Россия как государство сейчас, в информационную эру, уже не может существовать как суповой набор из разных национальностей и разными культурами. Единственный способ выжить – это быть едиными, укреплять единую гражданскую нацию с наднациональной идентичностью. 

              Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

              Другие знающие люди – как, например, автор этой статьи – относятся к указанию русских в Конституции нейтрально-положительно (практического смысла в этом нет, но и вреда не будет). Однако эти знающие люди знают в том числе и нормы русского языка, поэтому с уверенностью могут заявить, что изначально поправка Затулина была не об упоминании русских. Она о позиционировании русских как главного, первосортного народа Российской Федерации, тогда как другие народы, судя по тексту Константина Федоровича, должны быть поражены в правах.

              Напоминаем, что сейчас преамбула Конституции, состоящая из одного огромного предложения, звучит следующим образом. Сначала идет фраза с причастным оборотом «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле». За этим следуют куча деепричастных оборотов и, наконец, фраза «принимаем Конституцию Российской Федерации». Таким образом основная часть предложения звучит как «Мы, многонациональный народ, принимаем Конституцию Российской Федерации». Константин Затулин же предложил изменить начало предложения и причастный оборот. В итоге получилось бы «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».

              Именно такой текст циркулировал в СМИ со ссылкой на депутата. И поскольку начиная с «в союзе» шел причастный оборот, то в итоге получалась абсолютно дикая формулировка: «Мы, русские, принимаем Конституцию Российской Федерации». Другие же народы должны были молча принять то, что они в своей многонациональной стране России являются унтерменшами, не участвовавшими в принятии Основного закона страны. Чего еще они должны быть лишены по мнению депутата Затулина и его сторонников? Избирать президента, региональные власти? А может им еще и желтые звездочки на одежду нашить?

              Собственно, в рамках нормальной дискуссии этих двух тезисов было бы достаточно, чтобы противоположная сторона признала свою неправоту. Однако нормальной дискуссии тут нет – ведь против знающих выступили верующие. Целый сонм националистов – начиная с монархиста, члена общественной организации «Двуглавый Орел» Михаила Смолина  и заканчивая политологом Дмитрием Юрьевым – стали создавать пустые и эмоциональные потоки сознания.

              Не имея возможности, способностей и желания оспаривать конкретные тезисы против поправки Затулина, они возмущаются тем, что «инородцы» в принципе выступают против поправки о «русских» (особо гениальные тут проходят по Конституции Армении, где упоминаются армяне – при этом забывая о том, что Армения является маленьким мононациональным государством, которое борется за выживание и потому цепляется за национальную идентичность). А затем растекаются мыслью по древу, вспоминая роль русского народа в создании Российского Государства. Думая, что таким образом они смогут отвлечь внимание читателя от смысловой ошибки поправки Затулина.

              Сам депутат Затулин занимается тем же самым. Он написал пафосный текст со слезливым заголовком «пустите русских в Конституцию», дал понять, что те, кто против русской поправки, являются русофобами, и заявил, что его оппоненты «не могут объяснить, почему они против», «не могут озвучить некоторые свои аргументы.., потому что это прозвучит слишком одиозно». Любопытно, с каких это пор следование правилам русского языка и историческим аналогиям является одиозным?

              Впрочем, надо отдать должное депутату, он осознал свою ошибку с формулировкой. По идее за этим нужно было говорить «б» и «в» – извиниться за предложенный текст и исправить его на что-то более приемлемое и равноправное (например, «мы, русские и другие народы Российской Федерации, сплоченные…», что выводило бы нас к «Мы принимаем Конституцию Российской Федерации). Однако это, видимо, был бы удар по гордости и электоральный минус, поскольку смена формулировки разочаровала множество радикальных русских националистов, сплотившихся вокруг Затулина и надеявшихся на то, что депутат разделяет их стремление по противопоставлению термина «русские» термину «россияне».

              И тогда Константин Федорович поступил очень хитро – он убрал из своей формулировки запятую после слова «русские». Теперь она звучит как «Мы, русские в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле». Поскольку слово русские уходит в причастный оборот, то получается «Мы… принимаем Конституцию Российской Федерации». Уже нет никакого неравноправия – однако теперь формулировка звучит крайне коряво. К счастью, это нестрашно. В рабочей группе по Конституции ранее уже заявили, что не планируют менять ее преамбулу.

              Для многих сейчас очевидно, что дать отдельным политикам поиграть рейтингами на идее реанимации агрессивного русского национализма – слишком рисковано. Мы это уже проходили 30 лет назад. Тогда отдельные политики, подняв со дна общества националистический ил и сделав идейным мейнстримом взгляды пещерных людей, развалили огромную многонациональную страну и обрекли на гибель, кровь и страдания миллионы наших соотечественников (и прежде всего русских). Спасибо, больше не надо.

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