Ответ на вопрос с той стороны баррикад

Мой любимый политический анекдот дня: «В 2020-м за пост президента США будут бороться Дональд Трамп 74 лет и Джо Байден 77 лет, а 66-летний Владимир Путин должен уйти, потому что он старый».

Собственно, в эти дни граждане РФ отмечают двадцатилетие первого прихода гражданина РФ Путина В. В. во власть. Отмечают по-разному, но довольно сдержанно. Особенно сдержанна сама власть. Вполне возможно, есть пожелания юбиляра, которого меньше всего можно подозревать в пестовании своего культа личности.

А те, кто его поддерживает, типа старательно демонизируемой прогрессивной общественностью Маргариты Симоньян и RT, просто дают цифры для сравнения. «Количество безработных: 1998 год – 8 млн 902 тыс., 2018 год – 3 млн 657 тыс.», «Финансирование науки: 2000 год – 17,4 млрд руб., 2018 год – 377,9 млрд», «Количество авто на 100 домохозяйств: 1998 год – 25, 2018 год – 59» и так далее.

На самом деле это не для красоты – просто цифры. Потому что обычный человек, вроде меня, вообще представления не имеет, кто такой реальный Владимир Путин. Ибо образ Путина, данный нам в ощущениях, – не более чем результат работы медиа. Есть, конечно, люди, которые ходят с ним в церковь, но это точно не мы с вами. Поэтому на самом деле мы все – заложники медийного образа.

Я, например, обратил на него внимание, только когда люди, считающие себя сатириками, стали вдруг на канале НТВ впрямую лепить оскорбительный образ некоего молодого политика Путина В. В. Причем заказ хозяина канала Гусинского был настолько очевиден, что говорить про то, какую мы свободу слова потеряли вместе с каналом, просто смешно. Гораздо смешней, чем эти кукольные передачи. У русского человека это вообще слабость – он не любит, когда большие и наглые пинают ногами неоперившегося.

Собственно, с тех пор Путин и присутствует с нами в медийном пространстве. И, кстати, когда все те же люди, которые потеряли вместе с Гусинским или Березовским власть в медиа, но не растратили природную наглость, бубнят нам о том, что Путин должен уйти вот прям щас, потому что «он давно, он другое поколение» и т. д. и т. п., вы должны помнить, что эти же люди кричали ему точно так же «уходи», когда он только-только зашел в коридоры власти и было ему сильно меньше полтоса.

Так что тут дело вовсе не в демократических процедурах, как их понимает какая-нибудь ведущая с разговорного московского радио. Этот вой – не по демократии, а по утерянному влиянию их работодателей с двойным гражданством. Это – личная неприязнь к Путину В. В.

Должен ли кто-нибудь любить Путина В. В.? Отнюдь.

Вы же хотели жить в стране, где обыватель с трудом вспомнит, кто у них президент? Ну, начнем с того, что такая страна бывает только во влажных мечтах все тех же тетушек, выросших в комиссарских квартирках в центре Москвы.

А, нет, есть одна – Германия, там точно мало кто помнит, кто у них президент. Зато есть канцлерин – и, что удивительно, ровесница Путина, которая уже под камерами мировых агентств начинает разваливаться физически на части. И она в одиночку принимает решения, делающие жизнь граждан хуже и хуже. И срок у нее подряд – 16 лет у власти. Каждый раз, когда об этом напоминаешь, оппоненты кричат: «Как можно сравнивать?! Это – другое!» А чего тут другого-то? И что самое обидное – Путину не в лом демонстрировать отличное здоровье.

Вот у вас, ненавидящих Путина и сидящих на зарплатах Газпрома – хватит ли борзости сказать, что обычный человек в стране за двадцать лет Путина живет все хуже и хуже? Вообще-то, конечно, хватит – это же ваш основной бизнес.

А вот нормальному, рабочему и прочему самозанятому или даже государственному человеку в России и в голову не придет начинать свое утро с Путина и ложиться в постель с мыслью о вожде. Это прерогатива совсем других людей, с которыми просто не о чем разговаривать, потому что у них каждое второе слово – «Путин».

– Нового Тарантино посмотрел?

– Нет, но ваш Путин...

– Погоди, при чем тут Путин?

– Потому что он всегда при чем и виноват во всем!

Знал бы Тарантино, что в нем виноват Путин. Но одержимость этих хипстеров, которые называют себя городской интеллигенцией, Путиным просто страшит. Они не могут есть без Путина, спать без Путина, дышать без Путина. Потому что, наверное, Путин отнял у них еду, матрац и воздух.

А еще он развалил армию и флот. Погодите – «Калибры» очень хорошо и точно долетают до Сирии... Да потому что Путин развязал гонку вооружений. Погодите – так развалил или развязал? А неважно – плохо все. Все плохо.

Собственно, на этом обычно относительно конструктивная часть беседы заканчивается. И ты, удаляясь, только слышишь за спиной безумные причитания: «Путинпутинпутинпутин».

Я не знаю Владимира Путина, у меня слишком мало общих с ним знакомых, а профессия приучила верить только собственным ощущениям о человеке. Перепев The Beatles силами уважаемого Мойши тут не канает. Я просто краем глаза отмечаю, что он вместе с людьми, которые за него голосуют, и голосуют каждый раз, сделал с «этой страной». И вы знаете – это гораздо лучше и интересней, и трудней, чем то, что практически за такой же срок сделала с самой богатой страной Европы та же Ангела Меркель, не говоря уже об остальных.

А еще личное спасибо за эффект, который мы наблюдаем в случае с преобразованием Москвы Собяниным (частный случай т. н. путинизма) и который выбил из-под местных пропагандистов хаоса и тлена вечные клише «нищие русские, почему так грязно, рабы, дети рабов, даже столица у вас во тьме и ужасе». И оказалось, что не было никакой борьбы за «лучшее будущее», а люди всю жизнь тупо ненавидели эту страну и все быдло, с которым им, сиятельным баронам, так не повезло. Вот за этот стриптиз – отдельное спасибо.

На вопросы истеричных друзей по другую сторону ими же из говна и палок возведенных баррикад типа: «А вдруг ваш Путин опять будет президентом Путиным?» – у меня есть ответ.

Мне абсолютно все равно, будет ли Путин президентом опять. Потому что мне гораздо важнее, что по стране теперь можно проехать на машине от Москвы до Владивостока. По стране, которую вы даже не представляете.