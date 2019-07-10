Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Если заходит речь о дорогих и статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. История этой компании началась в Британии ровно 100 лет назад, когда 10 июля 1919 года Уолтер Оуэн Бентли (Walter Owen Bentley) основал фирму по производству автомобилей.



Когда мы брали на тест купе Bentley Continental GT, то в пресс-парке нас предупредили о необходимости ставить машину на охраняемую стоянку. И дело тут не в опасности угона, а в том, что каждый второй прохожий норовит сфотографироваться с автомобилем, прикоснуться к лаку кузова, заглянуть в салон. И такое желание абсолютно естественно: купе на самом деле очень красиво. Фантастически красиво!

Можно долго рассказывать о его технических характеристиках или просто выложить семистраничный список установленных на автомобиль опций, начиная с 21-дюймовых колесных дисков и заканчивая отделкой центральной консоли цвета Cote De Geneve или «женевские волны». Этим термином называют волнообразный рисунок, который наносится на ротор автоподзавода дорогих наручных часов. Однако все эти описания практически бесполезны – как в поговорке про «сто раз услышать или один раз увидеть».

Достаточно однажды прикоснуться и почувствовать руками материалы отделки салона, увидеть своими глазами результаты работы дизайнеров, а если представится возможность, то, конечно же, прокатиться на этом автомобиле хотя бы пассажиром. Неслучайно, выделенная на Россию квота автомобилей была распродана практически сразу.



Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька (тестовый автомобиль стоит 17 582 000 рублей), то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром.

Купе построено на платформе MSB, которая лежит в основе Porsche Panamera, а под капотом Bentley покоится 6-литровый 635-сильный битурбо-мотор W12 комбинированного впрыска. Огромный крутящий момент в 900 Нм двигатель развивает в диапазоне от 1350 до 6000 оборотов в минуту. Это значит, что теперь Continental GT даст фору многим спорткарам. Он разгоняется до сотни за 3,7 секунды, а максимальную скорость можно легально испытать лишь на гоночной трассе или немецком автобане – это 333 км/ч.



Но что значат все эти цифры, когда на старте тяги столько, что покрышки с визгом проскальзывают на асфальте, а спину рывком вжимает в кресло? На свете есть и более быстрые автомобили, но в этом купе всё продумано до мелочей. За мгновение до получения дозы адреналина преднатяжители ремней похлопают тебя слегка по плечу, будто говоря: «вперед, друг, за новыми ощущениями», а выхлоп с перегазовками обратит внимание окружающих на быстро удаляющиеся овалы стоп-сигналов.



Если адреналина все же будет недостаточно, то 650 ватт аудиосистемы Bentley заставят вибрировать анатомическое кресло под вами. Но испытывать радость от вождения можно и без гонок. Если убавить звук и ехать плавно, можно услышать тиканье бортового хронометра – настолько хороша здесь шумоизоляция. Кстати, с похожим тиканьем переключаются режимы движения с помощью хромированной механической шайбы.

На борту есть новейшие технологические решения, однако этот автомобиль по-хорошему «аналоговый». Дизайнеры интерьера оставили много механических элементов от классики Bentley, тут и сферические диффузоры вентиляции с хромированными штырьками заслонок, и поворотная панель с классическими приборами, и ручки переключения поворотников.



Некоторые въедливые критики найдут к чему придраться: мол, диффузоры сделаны из пластика вместо алюминия, мощности у сабвуфера столько, что от этого могут начать вибрировать элементы интерьера. Или пожаловаться на противный голос дамы из штатного навигатора. Но эти придирки скорее от зависти. Потому что главный недостаток этого автомобиля – это то, что он не ваш.

Редакция выражает благодарность российскому представительству Bentley за любезно предоставленный автомобиль.