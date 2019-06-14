Брутальный юнисекс Range Rover Velar

«Когда возьмёте нормальный пацанский автомобиль?» – говорили все, узнав, что на тесте будет Range Rover Velar. «Он ведь для девочек...» – повторяли они из раза в раз, накручивая круги вокруг автомобиля.

Зализанные черты внешности у Velar отнюдь не женские, а скорее разнополые – этакий гламурный юнисекс. И надо признаться честно – он чертовски красив. Возможно, что у многих это является стереотипом – всё красивое для девочек, а мужчинам достанется то, что пострашнее. Но не в этом случае.



И дело не только в габаритах автомобиля (Velar немногим меньше старшего брата Range Rover Sport), но и в самом внешнем виде – он скорее брутален, нежели женственен. К тому-же хищные воздуховоды на переднем бампере и воздухозаборники турбин на капоте никак нельзя назвать характерным атрибутом женского автомобиля.

Дизайнеры экстерьера использовали разные технологические фишки: лазерную переднюю оптику, задние фонари с 3D эффектом, убирающиеся заподлицо ручки. Кстати, из-за таких ручек автомобиль в холодное время года лучше мыть запертым, так как усилие на открытие ручек может продавить лед в пару миллиметров, но прячутся они лишь слегка подпружиненными, и вы будете кататься с выпущенными ручками вплоть до их полной оттайки.

В салоне торжество технологий, опять же любовь к гаджетам чисто мужская черта характера: стеклянная центральная консоль, не хуже чем у Tesla, проекционный дисплей, электронная приборная панель, даже на руле привычные механические переключатели превратились в тач-скрины. Всё это здорово, когда работает. Но электроника не всегда с первого раза отрабатывает команды с сенсорных кнопок. А большое количество гладких поверхностей очень хорошо бликуют на солнце.



При подключении к USB «яблочного» смартфона у вас стоит выбор: либо слушать автомобильное радио, либо полностью переключиться на звук гаджета. Третьего не дано. К тому же на тестовом «Веларе» во встроенном навигаторе информация о пробках была недоступна, поэтому каждая поездка, где требовалось проложить маршрут, начиналась с танцев с бубном. Почему бы просто не подарить 5 вольт смартфону и не блокировать его звук?

К комфорту претензий почти нет. Всё, как и положено у лондонских денди «с иголочки». Передний ряд кресел с массажем. Водительское кресло с раздельным подогревом разных областей и регулируемым поясничным упором (раньше покупатели жаловались на отсутствие регулировок). Посадку можно подтюнить в двадцати направлениях.



В длительных поездках локти не будут провисать или задираться – расположение подлокотников вполне удобно. Обзорность отличная, правда, если не опускать кресло глубоко вниз, но мало кому придёт в голову на высоком автомобиле сидеть низко к земле. Задний диван с подогревом и регулировкой наклона спинки. Опциональный четырехзонный климат контроль.

Звукоизоляция отличная, внешние звуки проникают в салон слабо, но вот моторный отсек «слышно» хорошо, даже на небольших оборотах, а при переходе на холостые чувствуется легкая неприятная детонация.



«По паспорту» разгон до сотни – 5,7 секунды. Это достаточно быстро, но скорее всего при замерах не учитывалось время реакции на нажатие педали акселератора. Турбояма до 2000 оборотов существенная, даже в режиме «спорт», не говоря уже об «эко», когда автомобиль превращается в растёкшееся желе. В этом режиме «Велар» действительно напоминает уставшую после работы женщину «ой, не трогайте меня» и реагирует на акселератор уже по паре секунд.

С 2000 оборотов подхват намного бодрее. Очень радует динамика при обгоне с 80 км/ч – трехлитровый V6 в 450 Нм дает почти мгновенный прирост тяги.

В скоростных поворотах автомобиль уходит во внешнюю сторону из-за высокого центра тяжести и того, что на прямой в основном работает задний привод, а «передок» подключается только по необходимости. При резких перестроениях Velar существенно кренится благодаря пневмоподвеске.



При разгоне Velar заметно «приседает» на корму, при торможении «клюёт носом», а на трассе раскачивается как лодка на волнах – спасибо «пневе», но стыки эстакад отрабатываются совсем не мягко. Автомобиль хорошо потряхивает.

Расход топлива назвать экономным не повернётся язык: в «эко-режиме» 13 литров на сотню (ни о каких паспортных 9,4 литра нет и речи), если же вы любите «погорячее», то все 20+. А от такой езды очень трудно удержаться, когда двигатель позволяет «хулиганить».

Непонятно назначение режима «удержание полосы». При активации руль наливается тяжестью при попытке перестроения из ряда в ряд с выключенными поворотниками, но если отпустить руль, то автомобиль сам преспокойно пересекает разделительные полосы. Ни о каком подруливании речи нет – и это часто просто мешает.



Так же совсем не интуитивный круиз-контроль/лимитер. Мало того, что они заведены на одну кнопку, но и разбираться с их настройкой во время движения не совсем удобно – придётся сначала изучить матчасть по инструкции к автомобилю.

Вне асфальтированного покрытия Velar ведёт себя, как и положено автомобилям марки Land Rover: «застрянет там, куда другие не доедут».

Система распознавания бездорожья Terrain Response может автоматически увеличить клиренс до четверти метра. Присутствует блокировка межосевого дифференциала – диагональное вывешивание на ура.



Рытвины проселка на отлично – подвеска отрабатывает ухабы, не снижая скорости. Правда, и скорость тут не выше пятидесяти, не то что на эстакадах мегаполиса.

Свесы хоть и короткие, но далеко не внедорожные, поэтому гнать «Велар» в далекое никуда руль не повернётся, можно потерять бампера.

Стартовый ценник Range Rover Velar в комплектации «Base» стартует от 3 534 000 рублей. Но за эти деньги вы получите абсолютно «пустой» автомобиль. А дальше за каждый чих придется платить, и цена может перевалить за восемь миллионов. Но высокие технологии и красота требуют жертв.

Когда появился первый X6 от BMW, его все тоже называли автомобилем для девочек. Сейчас за его рулём редко увидишь даму, чаще бородача с южным регионом на номере. Вряд ли это ждёт Velar, его целевая аудитория мужчины 35-50 лет знающие толк в стиле, а девушки, скорее, предпочтут Evoque.