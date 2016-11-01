Право оскорблять – это привилегия высших сословий

Взгляд
26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
Разделы

Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
Перейти а раздел…

Имперские планы Эрдогана помогут Русской православной церкви

В 1453 году турецкие войска во главе с султаном Мехмедом Вторым захватили КонстантинопольФото: Жан-Жозеф Бенжамен-Констан
«Если Эрдогану удастся осуществить задуманное, это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве. Что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепит позиции Русской православной церкви». Такой парадоксальный вывод делают эксперты по поводу планов Эрдогана превратить в мечеть один из главных христианских символов Стамбула. Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Право оскорблять – это привилегия высших сословий

Сергей Худиев, публицист, богослов
Скандал может быть коммерчески успешен, он привлекает внимание. Это не только оскорбление религии, но и глумление, например, над Победой. Достаточно вспомнить «художественную выставку» с обезьянами в военной форме и с медалями. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Не отворачивайтесь от войны

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

    Самые горячие российские фигуристки

      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21
            В Сирии погибли трое российских военныхВ США одобрили законопроект против «Северного потока – 2»Министр вступился за уволившуюся «учительницу в купальнике»США провели испытания системы ПРО
            Трамп принял в Белом доме основателя Putin Team Британский парламент отобрал у народа право на выход из ЕССаудовская Аравия осудила решение США признать Голаны израильскимиГлава ОАК представил в Малайзии новейший истребитель Су-57
            В Керчи сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского мостаВ Раде предложили решить экономические проблемы Украины при помощи РоссииПорошенко потребовал от украинцев не вставать на колени перед ПутинымЯпония создала военные базы на островах в Восточно-Китайском море

            Главная тема


            Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

            новейшее оружие


            Разведка США узнала сроки принятия «Посейдона» на вооружение

            смешанные единоборства


            Конор Макгрегор объявил об уходе из ММА

            «объект насмешек и сплетен»


            Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах красоты

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Разочарование Вашингтона


            Дмитрий Дробницкий: В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

            Смертельный фокус


            Екатерина Ракитина: Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            За кого из российских фигуристок вы больше болеете?


            Сергей Худиев

            Право оскорблять – это привилегия высших сословий

            Сергей Худиев
            публицист, богослов
            		 26 марта 2019, 08:50

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В Сети обсуждают предложение вывести театральные постановки, произведения изобразительного и киноискусства, экспозиции выставок и музеев из-под действия статьи Уголовного кодекса РФ «Об оскорблении религиозных чувств» (статья 148 УК РФ). Люди обмениваются мнениями (зачастую довольно резкими), и нам стоит рассмотреть само предложение подробнее.

            Оно затрагивает сразу несколько проблем – проблему поддержания гражданского мира, проблему сословных привилегий и проблему сохранения культуры перед лицом разрушительных для нее тенденций. Начнем с проблемы гражданского мира.

            Должно ли вообще государство пресекать оскорбления религиозных чувств? Некоторые считают, что в любом случае не должно. Они выдвигают два основных соображения. Во-первых, другие люди не могут нести ответственность за ваши чувства. Мало ли что приведет вас в глубокое огорчение – запрещать все, что вас огорчает, значило бы недопустимо стеснять свободу других. Во-вторых, государство не может заниматься защитой благочестия – особенно в ситуации, когда его гражданами являются лица самых разных вероисповеданий и неверующие.

            Оба этих соображения верны, но они просто не относятся к делу. Формулировка «религиозные чувства» неудачна. Она наводит на мысль, что речь идет об эмоциях религиозных людей, и, конечно, никто не может отвечать за чужие эмоции. Но в реальности речь идет не об эмоциях. Если, скажем, юный художник артистично изобразил свастику на стене синагоги, его привлекут вовсе не за огорчение, которое он причинил прихожанам. Допустим, свастику успели смыть до того, как прихожане собрались, и, таким образом, огорчиться они не успели. Художника привлекут за общественно опасный характер его действий, направленных на нарушение гражданского мира. Дело не в эмоциональном отклике, который вызывают те или иные действия – дело в их объективно асоциальном характере.

            Государство, конечно, не может ограждать благочестие и наказывать за непочтение к Богу – и действительно, у людей могут быть разные представления о том, что составляет такое непочтение. Но оно может и должно поддерживать гражданский мир и пресекать провокации, направленные на его нарушение. Намеренные тяжкие оскорбления больших групп граждан по признаку их этнической или религиозной принадлежности – это именно провоцирование гражданского конфликта, и это недопустимо высокая цена за нездоровую психологическую потребность некоторых «деятелей искусства» быть в центре скандала.

            Фото: МВД России по Республике Алтай

            Конечно, пресечение таких провокаций может быть, в свою очередь, сопряжено со злоупотреблениями – чрезмерным усердием правоохранителей, которые могут преследовать недостойные их внимания мелочи, или буйством «активистов», которые только и ищут, на что бы еще оскорбиться. Но, как гласит еще римский принцип, «злоупотребление не отменяет употребления», правовые механизмы, сдерживающие опасные провокации, надо совершенствовать, а не убирать.

            Вторая проблема, которая неизбежно возникает в связи с этим предложением, – это проблема притязаний определенной субкультуры на сословные привилегии, разговор об «особых правах художника».

            В самом деле, почему нельзя оскорблять большие группы сограждан частным порядком, выходя в Сеть со своего личного телефона, но можно – в выставочном зале или на сцене? С точки зрения здравого смысла должно быть наоборот. Человек в Сети что-то ляпнул в минуту сильного раздражения – тут его можно и деликатно проигнорировать. Это в любом случае гораздо менее серьезное деяние, чем «произведение искусства», которое предполагает тщательно обдуманный замысел, последовательные усилия по воплощению этого замысла в жизнь, неизбежное вовлечение других лиц, затрату ресурсов (нередко предоставляемых государством) и публичную демонстрацию. 

            Каким образом намного большие масштабы антисоциального поступка могут выводить его из-под ответственности? Какая логика может стоять за этим? Это логика «исключительных прав художника», по сути – сословных привилегий. «Деятелям искусства», то есть представителям определенной субкультуры, должно быть позволено, причем согласно новому предложению, позволено официально, на уровне закона, то, что не позволено рядовым гражданам.

            В этой же логике лежит и сама потребность оскорблять, которая со стороны может показаться странной. Абсолютное большинство людей самых разных убеждений отлично обходятся без того, чтобы оскорблять почитаемые святыни своих соседей, и даже не испытывают в этом ни малейшей потребности. Требует ли оскорблений само художественное творчество? Едва ли. Много ли мы знаем великих произведений искусства, посвященных глумлению над святыней?

            Как раз наоборот. Обычный мотив великого искусства – это религиозное благоговение. Священный трепет воздвиг Храм Покрова на Нерли и капеллу Сен-Шапель; глумление не взлетело выше «Шарли Эбдо». Настоящие художники – те, кто создают действительно значимые эстетические произведения своей кистью или резцом – и не требуют себе права унижать и оскорблять других людей. Им это и незачем – они рисовать умеют. Глумливый, издевательский дух эстетически совершенно бесплоден.

            Стремление глумиться и оскорблять не имеет отношения к подлинному творчеству. Это выглядит проявлением той же сословной спеси – когда представители высших сословий демонстрируют свой статус, показательно оскорбляя и унижая представителей низших, иногда без всякой разумной цели – просто чтобы быдло знало свое место. Это проявляется не только в оскорблениях религии, но и в глумлении, например, над Победой. Достаточно вспомнить «художественную выставку» с обезьянами в военной форме и с медалями. 

            Как должны реагировать рядовые налогоплательщики, которым будут плевать в лицо под сенью закона и – как правило – за их же, налогоплательщиков, деньги? Люди будут испытывать сильное раздражение не только против «деятелей искусства», но и против государства, в котором будут чувствовать себя чужими. Стоит ли эта цена того, чтобы ее платить? И ради чего? Ради того, чтобы очень узкий круг лиц удовлетворял свою потребность в скандале?

            Третья проблема – это проблема сохранения культуры в целом. Некоторые вещи подобны воздуху, которым мы дышим – их трудно ухватить, но они необходимы, без них общество обрушится. Одна из необходимых вещей для сохранения цивилизации – это способность испытывать определенный спектр переживаний. Признание, уважение, почтение, благоговение – чувства, которые могут лежать в диапазоне от «признавать законные права и интересы других людей» до «восхищаться великими произведениями искусства». Собственно, миссия настоящих деятелей искусства – воспитывать в людях способность к таким переживаниям, особенно в эстетической части спектра. Способность видеть, ценить и почитать красоту.

            Так называемое современное искусство, которое не может жить без оскорблений и провокаций, работает над разрушением культуры, над последовательным осквернением всего, над разрушением в людях способности почитать что бы то ни было. Это искусство трудного подростка, который, хихикая, пририсовывает непристойности к картинам великих мастеров. Оно принципиально аморально и антиэстетично. Наделять деятелей морального и культурного разрушения особым статусом просто потому, что они претендуют на то, что их деятельность – это «искусство», было бы нелепо. Надо не бояться сказать, что король голый и что деятели, для которых необходима свобода глумления и издевательств, просто не имеют отношения к искусству или культуре.

            Французский суд, например, как мы имели возможность убедиться, холодно отнесся к притязаниям Павленского на то, что его деятельность имеет художественную ценность. Они сочли его просто хулиганом, каковым он, собственно, и является. 

            Беда в том, что скандал может быть коммерчески успешен, он хорошо привлекает внимание к явлениям, которые чисто эстетически никакого внимания привлечь бы не могли. А это приводит к тому, что скандалисты успешно вытесняют людей собственно творческих. У нас в стране есть талантливые художники, но общее внимание (и, увы, нередко государственная поддержка) достается тем, кто принадлежит к скандальной субкультуре «современного искусства».

            Убрать скандал в качестве способа продвижения – значит расчистить место для действительного искусства и культуры. Люди, которым не дадут играть на скандалах, издевательствах и оскорблениях, займутся чем-нибудь общественно полезным. Или хотя бы освободят место для других – тех, кто созидает культуру, а не разрушает ее.

            Конечно, бывает и необоснованное и чрезмерно суровое преследование – и тут дискуссия возможна и необходима. Как раз к частным лицам, ругающимся в Сети, можно было бы проявлять больше снисхождения. Но вот фиксировать за определенной привилегированной субкультурой «право» публично издеваться над согражданами было бы неверно.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Не отворачивайтесь от войны

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
            Обсуждение: 26 комментариев

            Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
            Обсуждение: 15 комментариев

            В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...

            Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

            Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
            Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
            Обсуждение: 24 комментария

            Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

            Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
            Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
            Обсуждение: 20 комментариев

            Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

            Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
            Обсуждение: 37 комментариев

            Пенсионерки с «Эха Москвы» оказались агрессивнее хулиганов

            Антон Крылов, журналист
            Одним из главных производителей «атмосферы ненависти» в стране (подчеркнем, ненависти политической) оказался сайт СМИ, авторы которого регулярно обвиняют в продуцировании этой самой атмосферы государство или своих оппонентов. Подробности...
            Обсуждение: 61 комментарий

            Командир атомной подлодки получает меньше депутата Госдумы

            Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
            Армию начали кормить. Если не хорошо, то хотя бы более-менее достойно. Слово «военнослужащий» наконец-то перестало быть эквивалентом слова «нищий». Денежное довольствие серьезно повысили. Но есть и ложка дёгтя. Подробности...
            Обсуждение: 143 комментария

            Как я стал русским патриотом

            Андрей Бабицкий, журналист
            Моя мама Россию любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим никого обижать не может. Подробности...
            Обсуждение: 103 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............