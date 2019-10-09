Зеленский должен подавить бунт националистов

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Газпром заработает на отказе Белоруссии от российского топлива

Построенная Россией АЭС сократит экспорт газа в Белоруссию Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Запуск в Белоруссии АЭС, построенной на российские кредитные средства, приведет к сокращению экспорта российского газа в страну, заявил белорусский министр энергетики. Получается, что российский атом начинает конкурировать за рубежом с отечественным газом. Однако потери от экспорта газа Белоруссии для российского монополиста не существенны. Более того, он может даже выиграть на этом. Подробности...
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При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки

Депутат Юмашева возмущена действиями ФБРФото: Владимир Гердо/ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву после поездки в США, где прямо во время прохождения паспортного контроля столкнулась с безобразным поведением сотрудников ФБР. Депутата пригласили побеседовать – и беседа эта очень напоминала весьма примитивную попытку вербовки. А это, в свою очередь, вызывает массу вопросов о том, почему ФБР действовало именно таким образом. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России

Курдские боевики обладают богатым военным опытом, хорошим снаряжением и высоким боевым духомФото: Rodi Said/Reuters
Турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан. Это произошло после того, как защищать курдов отказался их прежний союзник – США. Перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России. Эксперты предостерегают Россию от вмешательства в турецко-курдский конфликт. Не исключено, что из военной операции Турции Москва сможет извлечь значительную пользу. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленский должен подавить бунт националистов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Он должен показать Западу, Востоку и украинскому электорату, что он настоящий президент – самостоятельный и эффективный. Или окончательно похоронить и свою страну, и свою карьеру. Подробности...

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Павел Данилин, политолог
Как работает система социальных лифтов в России? Как стимулировать талантливых людей в разных сферах реализовать их задумки на практике? Без ответа на эти вопросы рассчитывать на новое качество экономического роста сложно. Подробности...
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Осталась без Facebook-страницы. Девять тысяч читателей, семь лет жизни, миллион текстов и воспоминаний – безвозвратно удалены. Цензура. А на тех, кто не считает жителей Донбасса людьми, цензура не распространяется. Подробности...
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              Геворг Мирзаян

              Зеленский должен подавить бунт националистов

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 9 октября 2019, 17:55

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              Когда представители Украины после многих лет проволочек наконец-то подписали «формулу Штайнмайера», украинцы вроде как должны были радоваться. Или по меньшей мере не огорчаться. Большинство населения ведь хотело завершения гражданской войны – и Зеленский сделал первый шаг к миру. Украинские политики тоже должны были понимать, что ставка на войну несколько устарела – и Европа, и США устали от конфликта с Москвой и взяли курс на нормализацию российско-западных отношений. Если бы Украина вовремя не встроилась в этот тренд, то рисковала бы не только остаться на обочине процесса, но и добиться того, что ее интересы в этом процессе перестали учитываться вовсе.

              Собственно, у Киева было лишь две опции: либо отказаться от Донбасса (проекты «построим стену», «не будем возвращать на Украину ватный, депрессивный регион, который не пускает нас в светлое хуторянское будущее»), либо имплементировать Минские соглашения и дать ДНР и ЛНР фактически статус субъектов федерации с широчайшими правами. Им – а затем, возможно, и другим регионам Украины, превратив тем самым страну из разваливающегося унитарного проекта во вполне себе жизнеспособную федерацию. Первую опцию реализовать никогда не поздно, поэтому Зеленский решил попытаться все-таки имплементировать вторую. Однако эта логика не нашла понимания у экзальтированной части украинского общества, которое верит (не знает, не рассчитывает, а именно верит), что Киев еще может вернуть Донбасс на украинских условиях.

              Подписание «формулы Штайнмайера» было названо капитуляцией, и «верующие» начали митинги протеста у правительственных зданий. Волну недовольства сразу же попытались оседлать политики – Юлия Тимошенко и, естественно, Петр Порошенко, перед которым маячит тюрьма и который хочет фактически превратить будущий судебный процесс против него из «процесса против коррупционера» в «процесс против лидера оппозиции, выступившего против сдачи Украины Путину».

              Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

              Конечно, полноценный Майдан на Украине маловероятен. Во-первых, его не признает и не поддержит Запад (если, конечно, Демократическая партия США не решит таким образом припугнуть Зеленского), во-вторых, без отмашки Запада на него не дадут деньги украинские олигархи. 

              Однако украинский президент все равно решил перестраховаться – он выступил с двумя обращениями к населению, в которых дал понять, что: а) выборы в Донбассе пройдут не скоро; б) они пройдут на украинских условиях, в том числе и тех, о которых в «формуле Штайнмайера» не было ни слова. Например, только после возвращения Украине контроля над границей и вывода оттуда незаконных военных формирований (в формулировке Зеленского выборы не должны проходить «под дулами автоматов»).

              Кое-кто в России посчитал, что таким образом Владимир Зеленский фактически нарушил взятые на себя обязательства и отказался выполнять «формулу Штайнмайера». Однако другие эксперты призывали не клеймить украинского президента предателем и постараться войти в его положение. Изначально было понятно, что выполнить «формулу Штайнмайера» будет крайне сложно, и президент (у которого, в общем-то, нет иного выбора, кроме как ее имплементировать – иначе и Россия, и Европа, и США попросту сочтут его недоговороспособной марионеткой) просто пытается сбить протест. После чего уже начинать долгую и сложную процедуру подготовки закона об особом статусе (который он будет согласовывать «не с террористами, а в «нормандском формате» – то есть по факту с ДНР и ЛНР, но через Россию). 

              Пора выбирать

              К сожалению, тактика президента не привела к успеху, поскольку украинские радикалы перешли от слов к действиям. Боевики из неонацистского полка «Азов» решили силой не допустить капитуляцию и сорвать процесс разведения сил в районе поселка Золотое. Они просто заняли позиции возле поселка и отказались оттуда уходить. «Если свою прямую обязанность – защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что мы его никогда не покинем», – заявил лидер украинских неонацистов Андрей Билецкий.

              Вопрос в том, что теперь будет делать Зеленский? Пока что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что процесс разведения сторон приостановлен, и – что любопытно – обвинил в этом Россию и руководство народных республик. Якобы это они обстреляли Золотое, после чего украинские военные решили оттуда не уходить до того момента, пока там снова не настанет «семь дней тишины подряд». Столь жалкое оправдание, в принципе, можно даже принять (не будет же министр признаваться в том, что разведение приостановлено по причине бунта украинских нацистов) – но лишь в том случае, если Киев лишь взял паузу для того, чтобы разобраться с этими нацистами. 

              Конечно, чисто теоретически Зеленский и тут может увернуться от брошенного ему внутриполитического вызова. Заявить, что процесс разведения воюющих сторон вообще отменяется «по вине России, которая обстреливает Украину». Развести руками перед западными партнерами и сказать, что на фоне недовольства населения он не в состоянии выполнить «формулу Штайнмайера» – по крайней мере, без дополнительных уступок с российской стороны. Однако в этом случае по авторитету президента будет нанесен серьезнейший удар – и не только на внешней арене, но и на внутренней. Его посчитают слабым президентом, которым может манипулировать не только Игорь Коломойский, но и все остальные игроки. И тогда Украина окончательно пойдет вразнос, а рейтинг Зеленского устремится по направлению к плинтусу.

              Поэтому президенту необходимо срочно разбираться с фрондой Билецкого – не России и народных республик ради, а для спасения своей собственной политической карьеры. И вопрос в том, как он это сделает? В идеале, конечно, Зеленский должен продемонстрировать силу – назвать действия Билецкого бунтом и подавить его. Да, он тем самым разочарует население Западной Украины, но это и так не его электорат. Зато украинские радикалы и нацисты поймут, что с таким президентом шутки плохи. 

              Можно, конечно, поступить тоньше: выявить тех, кто спонсирует действия Билецкого. А затем либо с ними договориться, либо, если это люди недоговороспособны (наподобие Порошенко), ударить не только по Билецкому, но и по ним. Возможно, с помощью западных партнеров (которые в свое время помогли тогдашнему президенту Порошенко поставить на место всесильного Игоря Коломойского). В любом случае шар на стороне Зеленского. И он должен показать Западу, Востоку и украинскому электорату, что он настоящий президент – самостоятельный и эффективный.

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