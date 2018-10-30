Telegram уничтожает традиционную журналистику

Сначала кажется, что это все про деньги. Потом кажется, что это все про свободу слова. Потом кажется, что это про губернаторопад. Потом кажется, что это про шантаж, которым занимаются провинциальные «политологи». Иначе новая волна истерики вокруг Telegram необъяснима.

С одной стороны, «анонимные каналы» вдруг возникают среди приглашенных на культурном форуме в Питере (видимо, в никабе), их цитирует «Эхо Москвы» в качестве источника информации, а его главред в телеграм-канале же подобострастно извиняется перед самыми грязными из них.

Ведущих анонимных каналов быстренько деанонимизируют и винтят за шантаж доблестные силовики, сами siloviki сливают интересную инфу там же. Над всем над этим реет «Веселый Роджер» роскомнадзорного запрета, а русская аудитория уже насчитывает миллионы. Причем аудитория, которую тупые маркетологи называют «премиальной».

Тупые – потому что проспали Telegram, упершись в пустышку – Instagram, где однообразные девушки в имплантах хвастаются новым кремом и чужим Bentley перед замученными прыщами, кока-колой и учителями подростками. А тут – какой-нибудь малоприметный, но информированный канальчик – р-р-р-аз и прямиком в неприметный офис недалеко от Кремля, где сидят неприметные люди, в неприметных «офисных» Panerai (как минимум) и рулят потоками. Не говоря уже о каналах, у которых миллионные просмотры каждый день. И от которых начинает разливаться валидол в губернаторских и корпоративных зданиях по всей стране.

Именно поэтому отставшие навсегда конвенциональные СМИ пытаются разгадать – как же это работает, выдавая одну глубокомысленную залепуху за другой – как это только что случилось с никому не известным «порталом», который дорасследовался до того, что демону русской оппозиции Кристине Потупчик принадлежит канал «Потупчик».

Вообще-то если бы автор пришел с таким материалом к Владимиру Яковлеву в старый «Коммерсант», то он был бы спущен лично Владимиром с широкой лестницы на улице Врубеля – как это бывало в буквальном смысле слова – и не раз. Но, собственно, именно вот эти блогеры, которые тысячами возомнили себя журналистами, и угробили современную русскую журналистику. А вовсе не кровавый режим, который робко слушает, что в его адрес несут условно российские СМИ, и только виновато вздыхает.

Кстати, именно бывшие блогеры, которые решили, что они сегодня юрии щекочихины, проталкивают мысль, что успех власти на ниве информационной битвы за урожай заключен в небывалой продажности каналов, на что у меня есть ответ – секрет в небывалой продажности оппозиции и ее ресурсов. А дуровский цирк тут вообще ни при чем.

Более того – оппозиция просто проспала площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио, условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок».

Хотя нет. Что-то я возвожу поклеп на «Дачный участок» (я вообще не в курсе, существует ли он), так как за пределами узкого и душного мира гы-гы-политтехнологий рождаются и живут каналы, которые за неделю набирают по 30 000 подписчиков, играя на поле каких-нибудь бывших работодателей из глянцевых журналов – уже есть примеры. Не говоря уже об информационных ресурсах типа Mash, которые рвутся к полумиллиону подписчиков с суммарными охватами в 3,7 миллиона.

Но самый прикол-то в том, что по скорости получения и обработки инфы на предмет фейков Telegram рвет конвенциональные СМИ, как Дуров – Цукерберга. И сильно в положительную сторону отличается от русской блогосферы in general взвешенной позицией и отсутствием истерики.

Ну, действительно, не затем же люди уходили от хомячков «Фейсбука» с их тупыми комментариями и от невыносимой наглой цензуры американского демократического ресурса, чтобы и тут устраивать весь этот джаз. Я вижу, как на русскую аудиторию работают популяризаторы пыльного «Ватцапа» и никому не нужного «Вайбера» – холят, лелеют, рассказывают сказки о перетекании аудитории – тут вот как раз «Ватцап» украл у Дурова формат каналов, айда все туда.

Но за «Ватцапом» стоят остекленелые от постоянного вранья глазенки Цукерберга и его сдача всего и всех спецслужбам и левым партнерам чисто за деньги, а уж «Вайбер» – вообще непонятно что выкинет в любой момент. А что, кстати, есть еще люди, которые могут этим уродством пользоваться?

При том, что Дуров в кризисные моменты показал себя неожиданно джентльменом и железным парнем. И если он что и сливает гэбухе – так никто и не узнает правды, что по нашим временам уже признак надежного руководителя.

Похоже, что Telegram как часть гомеостазиса закрытой политической системы России выполняет роль балансира. Вдруг. Внезапно. И поэтому сейчас какими-то бездарными расследованиями пытаются публику запутать окончательно. И, скорее всего, это из-за того, что даже на провластных каналах идет постоянная критика в адрес всего и вся и палят нещадно губернаторов с их воровством и природной некомпетентностью, рушат попытки жульничества на выборах и т. д.

Было бы удивительно, если бы время от времени не раздавался писк в ответ и дешевые наезды в стиле ЖЖ. Поэтому пока «Телеграм» способствует увольнению как минимум губернаторов, он будет функционировать в политическом поле.

Как говорил классик: «Пока живы врачи-гинекологи, живопись не умрет».