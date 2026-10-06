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Лавров заявил о попытках Запада создать закрытые блоки в Азии
Лавров сообщил об обеспокоенности стран АСЕАН блоковыми структурами Запада
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и ряд государств АСЕАН обеспокоены стремлением западных стран сформировать в Азии закрытые военные и политические союзы.
Министр отметил, что приверженность принципу центральной роли АСЕАН в настоящее время подвергается серьезным испытаниям из-за действий западных государств, передает РИА «Новости».
«Наши западные коллеги и США, и целый ряд европейцев, не говоря уже об Австралии и Японии, пытаются создавать свои блоковые структуры, «тройки», «четверки», закрытого характера, в отличие от асеаноцентричной концепции, которая предполагает инклюзивность и консенсус», – заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Восточного Тимора.
По словам главы внешнеполитического ведомства, подобная тенденция вызывает тревогу не только у российской стороны. Он добавил, что многие члены Ассоциации намерены сохранить приверженность базовым принципам, на которых изначально была основана организация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Россия и Восточный Тимор договорились о проектах в энергетике и туризме.
Лавров назвал историческим визит главы МИД Восточного Тимора в Москву.
Глава российского внешнеполитического ведомства начал переговоры с восточнотиморским коллегой.