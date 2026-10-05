В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Роскомнадзор зафиксировал резкое сокращение числа операторов связи
Количество провайдеров в России за год сократилось на 17%
В России за год количество провайдеров уменьшилось на 17% из-за отзыва лицензий у неактивных компаний и ужесточения экономических условий.
Количество операторов связи в России за период с июля 2025 года по июль 2026 года сократилось на 17%, до чуть более 7 тыс., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Роскомнадзор. Число лицензий также уменьшилось на 17%, превысив отметку в 21 тыс.
«Количество активных лицензий ежегодно сокращается, так как с рынка уходят так называемые бумажные сети», – пояснили в ведомстве. Речь идет о компаниях, которые имеют оформленные документы, но фактически не строят инфраструктуру и не предоставляют услуги абонентам.
Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков отметил, что у оператора есть два года после получения лицензии для начала работы. Если услуги не оказываются, документ подлежит отзыву. Он добавил, что Роскомнадзор совместно с ФСБ активно анализирует эффективность работы провайдеров.
Старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова считает снижение числа операторов естественным процессом очищения рынка. По ее словам, ужесточение требований, включая рост госпошлин до 1 млн рублей и новые нормы кибербезопасности, сделало работу небольших региональных компаний нерентабельной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2026 года Роскомнадзор оштрафовал операторов связи на 4 млн рублей за нарушения в фильтрации трафика.
Государственная комиссия по радиочастотам обязала крупные телекоммуникационные компании обеспечить мобильную связь в малых населенных пунктах до конца марта 2027 года.
Минцифры предложило дать провайдерам право в одностороннем порядке отключать абонентов от домашнего интернета при отказе от замены кабеля.