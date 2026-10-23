Соучастник убийства Владлена Татарского заочно получил пожизненный срок

Tекст: Валерия Городецкая

Суд назначил Денисову наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей. Первые 10 лет он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии особого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Петербурга.

Дело в отношении 39-летнего подсудимого рассматривалось заочно, поскольку он арестован судом и находится в международном розыске. Гражданин Украины признан виновным по ряду статей, включая совершение и приготовление к теракту, вербовку, а также незаконный оборот взрывчатки.

Следствие установило, что осужденный организовал взрыв в петербургском кафе 2 апреля 2023 года, унесший жизнь военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. В результате теракта пострадали более 50 человек. Кроме того, следствие доказало причастность фигуранта к вовлечению новых лиц в террористическое сообщество для совершения теракта на территории ДНР в сентябре 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Верховный суд России установил личность сотрудника Службы безопасности Украины, организовавшего убийство Максима Фомина и покушение на Захара Прилепина.

В прошлом году руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об использовании искусственного интеллекта при расследовании убийства журналистов.

В начале прошлого года суд в Петербурге взыскал с осужденной за теракт Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов в России) долг за унаследованную квартиру в размере 169,5 тыс. рублей.