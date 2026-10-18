Лидер АдГ Вайдель призвала украинцев покинуть Германию после конфликта

Tекст: Мария Иванова

«Украинцы должны покинуть нашу страну, когда эта война закончится. В конечном счете это миллионы человек, грубо говоря – 4-5 млн человек, и они должны покинуть нашу страну», – заявила Вайдель в интервью журналу The Economist, передает ТАСС.

Ранее политик подчеркивала, что пособия по безработице должны выплачиваться только немецким гражданам. По информации Bild, в 2024 году Германия выделила на гражданские пособия 46,9 млрд евро, из которых 22,2 млрд получили люди без гражданства ФРГ. Среди иностранных получателей доминировали украинцы, которым выплатили около 6,3 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти ФРГ обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия.

Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.

В 2024 году газета Bild сообщила, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась.