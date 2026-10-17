Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Ас-Сиси объявил об уходе с поста президента Египта в 2030 году
Президент Египта ас-Сиси решил покинуть пост в 2030 году
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его нынешний президентский срок станет последним и он покинет свой пост в 2030 году.
Египетский лидер сообщил об окончательном и не подлежащем обсуждению решении сложить полномочия по окончании текущего срока, передает РИА «Новости».
«Конституция Египта неприкосновенна… Предстоящий период – я говорю о 2030 годе – будет концом моего президентского срока. Этот вопрос решен окончательно и не подлежит обсуждению», – сказал ас-Сиси во время выступления в военной академии.
Глава государства также подчеркнул необходимость подготовки высококвалифицированных чиновников для обеспечения процветания страны.
Ас-Сиси был избран президентом в 2014 году, спустя год после отстранения Мухаммеда Мурси и организации «Братья-мусульмане*». В 2018 году он переизбрался, а в 2019 году поправки в конституцию позволили ему вновь баллотироваться и увеличили срок полномочий с четырех до шести лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин назвал Египет надежным другом России. В апреле он поручил проработать поставки зерна в эту страну. Российский лидер предложил Каиру обсудить создание зернового и энергетического хаба.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ