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Овечкин обошел Горди Хоу по числу очков в третьих периодах матчей НХЛ
Овечкин вышел на третье место по числу очков в третьих периодах матчей НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на третье место по количеству очков, набранных в третьих периодах матчей Национальной хоккейной лиги.
В домашнем матче с «Монреалем» (5:4) 41-летний форвард отдал вторую в сезоне голевую передачу, пишет ТАСС.
В этой игре Овечкин набрал 622-е очко в третьих периодах, обойдя Горди Хоу. Лидерами по этому показателю остаются Уэйн Гретцки (996) и Яромир Ягр (653).
Овечкин также является лидером НХЛ по количеству голов в третьих периодах, имея на своем счету 352 заброшенные шайбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Александр Овечкин обошел канадца Джерома Игинлу по количеству матчей в НХЛ. До этого он обновил снайперский рекорд лиги, забросив 905-ю шайбу в карьере. Хоккеист назвал свой 900-й гол особенным событием.