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СК возбудил дело против Каца об уклонении от обязанностей иноагента
СК возбудил дело об уклонении от обязанностей иноагента Каца
Следователи открыли уголовное производство против Максима Каца (внесен в список иноагентов) по статье об уклонении от выполнения требований для иноагентов.
Уголовное дело об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов, возбуждено в отношении Максима Каца, сообщает Главное следственное управление СК по Москве в Telegram.
Материалы переданы Хорошевскому межрайонному следственному отделу. Кац подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, обозначено в официальном заявлении. Следователи рассматривают возможность объявления Каца в розыск.
«Подозреваемый включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации. Ранее он был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ)», прокомментировали в СК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве оштрафовал иноагента Невзлина на 50 тыс. рублей. А оперная певица Мария Максакова-Игенбергс* (признана в России иноагентом) стала фигурантом международного розыска по делу о призывах к действиям против России и неисполнении обязанностей иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом