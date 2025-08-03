Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальных результатах ЕГЭ в СКФО

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве уточнили: «Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности. Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, – 98 человек. В России же таких ребят в этом году – 7377», передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что организационно-технологическая схема проведения экзамена обеспечивает прозрачность и объективность итогов. По данным Рособрнадзора, наибольшее число выпускников со 100 баллами в 2024 году было зафиксировано в Москве, Московской области, Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и других регионах.

Рособрнадзор также заявил, что ни один регион не показал отклонений по числу стобалльников. Итоговая статистика отражает реальный уровень знаний выпускников. Официальные данные о ходе и результатах ЕГЭ доступны только на ресурсах ведомства.

Ранее сообщалось, что почти половина абитуриентов, набравших 300 баллов на ЕГЭ-2025, выбрали для поступления Московский физико-технический институт, где лучшим выпускникам обещано по 200 тыс. рублей за каждый стобалльный экзамен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 135 тыс. выпускников пересдали ЕГЭ в дополнительные дни 2025 года, что на 30,5 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.