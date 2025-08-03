Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки», создать почти тотальные вертикали власти как в гражданском, так и военном секторе – и обе они ориентированы на Ермака, а не на Зеленского.0 комментариев
Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальных результатах ЕГЭ в СКФО
Рособрнадзор опроверг сообщения о якобы большом числе выпускников в Северо-Кавказском федеральном округе, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
В ведомстве уточнили: «Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности. Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, – 98 человек. В России же таких ребят в этом году – 7377», передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что организационно-технологическая схема проведения экзамена обеспечивает прозрачность и объективность итогов. По данным Рособрнадзора, наибольшее число выпускников со 100 баллами в 2024 году было зафиксировано в Москве, Московской области, Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и других регионах.
Рособрнадзор также заявил, что ни один регион не показал отклонений по числу стобалльников. Итоговая статистика отражает реальный уровень знаний выпускников. Официальные данные о ходе и результатах ЕГЭ доступны только на ресурсах ведомства.
Ранее сообщалось, что почти половина абитуриентов, набравших 300 баллов на ЕГЭ-2025, выбрали для поступления Московский физико-технический институт, где лучшим выпускникам обещано по 200 тыс. рублей за каждый стобалльный экзамен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 135 тыс. выпускников пересдали ЕГЭ в дополнительные дни 2025 года, что на 30,5 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.