Эксперт объяснил, почему россияне не вышли на пенсию в 2025 году

Эксперт Сафонов объяснил, почему россияне не вышли на пенсию в 2025 году

Tекст: Евгения Караваева

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов сообщил, что в 2025 году ни один россиянин не вышел на пенсию по старости, передает РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что это связано с поэтапным увеличением пенсионного возраста по федеральному закону №350-ФЗ от 3 октября 2018 года.

С 2019 по 2022 год пенсионный возраст ежегодно увеличивался на шесть месяцев, что позволяло новым пенсионерам выходить на пенсию каждый год. Однако с 2023 года возраст выхода на пенсию поднимается уже на один год в течение каждого года переходного периода.

Следующие выходы на пенсию по старости намечены на 2026 год: для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения. Переходный период завершится в 2028 году, когда реформа вступит в окончательную фазу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки россиянам с 70 лет.