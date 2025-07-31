Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.2 комментария
Эксперт объяснил, почему россияне не вышли на пенсию в 2025 году
Эксперт Сафонов объяснил, почему россияне не вышли на пенсию в 2025 году
В текущем году никто из россиян не достиг пенсионного возраста, поскольку продолжается переходный период повышения порога выхода на пенсию.
Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов сообщил, что в 2025 году ни один россиянин не вышел на пенсию по старости, передает РИА «Новости».
Эксперт пояснил, что это связано с поэтапным увеличением пенсионного возраста по федеральному закону №350-ФЗ от 3 октября 2018 года.
С 2019 по 2022 год пенсионный возраст ежегодно увеличивался на шесть месяцев, что позволяло новым пенсионерам выходить на пенсию каждый год. Однако с 2023 года возраст выхода на пенсию поднимается уже на один год в течение каждого года переходного периода.
Следующие выходы на пенсию по старости намечены на 2026 год: для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения. Переходный период завершится в 2028 году, когда реформа вступит в окончательную фазу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки россиянам с 70 лет.