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Дуда оценил реалистичность посредничества Ватикана в переговорах по Украине
Дуда обсудил с Папой Львом XIV возможность переговоров по Украине
Президент Польши Анджей Дуда заявил о поддержке инициативы Ватикана по организации переговоров между Россией и Украиной, отметив ее реалистичность.
На пресс-конференции после встречи с Папой Львом XIV в Ватикане Дуда подчеркнул, что обсуждал с понтификом возможность проведения переговоров под эгидой апостольской столицы, передает ТАСС.
«Я сказал святому отцу, что это была очень интересная и реалистичная идея – чтобы переговоры прошли под патронажем апостольской столицы – в Ватикане, либо в каком-нибудь другом символическом месте, например, в Кастель-Гандольфо», – сообщил польский лидер.
Дуда также попросил Папу принять Кароля Навроцкого после его вступления в должность президента Польши 6 августа и пригласил понтифика посетить Польшу. Одним из возможных поводов для визита, по мнению польского лидера, может стать празднование 150-летия явления Богородицы в Гетшвальде летом 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский посол в Ватикане отметил репутацию Папы Льва XIV как миротворца. Напомним, понтифик во время первой воскресной проповеди призвал к достижению долгого и подлинного мира на Украине.