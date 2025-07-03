  • Новость часаФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
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    Как связаны спецоперация и обострение отношений с Азербайджаном
    Каллас предъявила Китаю ряд требований
    Бербок рассказала, чему научилась за годы в политике
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    Приостановка поставок вооружений США Украине застала врасплох Европу
    Трамп снял санкции с некоторых банков и компаний России
    Лишенный гражданства глава УПЦ Онуфрий отказался покидать Украину
    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    2 комментария
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

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    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

    2 комментария
    3 июля 2025, 09:51 • Новости дня

    В Биробиджане произошел хлопок газа в жилом доме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожарные МЧС выехали на улицу Набережную в Биробиджане после сообщения о взрыве бытового газа в одном из домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО).

    «Пожарные МЧС выехали на ул. Набережную в Биробиджане. Предварительно – хлопок бытового газа. Уточняется информация по пострадавшим», – заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области, передает ТАСС.

    По предварительной информации, произошел хлопок газа в газифицированном пятиэтажном доме.

    Ранее в жилом пятиэтажном доме города Ивдель Свердловской области в ночь на четверг произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого были зафиксированы погибшие и пострадавшие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одной из квартир города Серов в Свердловской области 22 июня произошел хлопок газа, пострадали люди. В июне при взрыве газа в доме Архангельска погибли два человека.

    2 июля 2025, 22:55 • Новости дня
    Две семьи азербайджанцев выдворены из России после драки подростков в Петербурге

    Tекст: Ирма Каплан

    Инцидент между несовершеннолетними в Санкт-Петербурге обернулся принудительным выдворением зачинщика конфликта и его соучастника вместе с семьями в родную страну, сообщили в региональном главке МВД России.

    Полицейские Санкт-Петербурга оперативно выявили участников драки между подростками, который произошел 30 июня, когда 16-летний юноша был госпитализирован с побоями после выяснения отношений с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана. На встречу подросток пришел с друзьями, что привело к массовой драке.

    «Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В тот же день был опрошен и 15-летний участник драки, также гражданин Азербайджана, после чего в его отношении и отношении его семьи применили аналогичные меры принудительного выдворения.

    Семьи обоих подростков были депортированы из России по итогам расследования инцидента.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов.

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    2 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Кремль увидел «все детали» задержания россиян в Азербайджане
    Кремль увидел «все детали» задержания россиян в Азербайджане
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль внимательно ознакомился с видеозаписями задержания граждан России в Азербайджане и обратил внимание на все детали, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул: «Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали», передает РИА «Новости».

    Песков также заявил, что Москва будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, используя для этого все имеющиеся средства. Он добавил, что российские власти внимательно рассмотрели фотографии задержанных россиян, на которых заметны синяки и кровоподтеки, пишет ТАСС.

    Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

    Поводом для обострения отношений между двумя странами стала острая реакция Баку на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ. Кроме того, в Азербайджане арестованы руководитель «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор издания Евгений Белоусов.

    1 июля восемь россиян, которые, по версии азербайджанской стороны, якобы причастны к транзиту наркотиков и киберпреступлениям, были арестованы в Баку на четыре месяца.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    3 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Стали известны последствия мощного взрыва в украинском Житомире

    Два промышленных предприятия уничтожены после взрыва в украинском Житомире

    Tекст: Ирма Каплан

    Два производственных объекта были уничтожены взрывами в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. Эксперты допускают, что был поражен склад хранения боеприпасов ВСУ.

    «Единственное, что могу сказать, что это произошло на территории  двух  производственных объектов, которые полностью уничтожены», – передает ТАСС со ссылкой на телеканала «Киев-24».

    Сокальский уточнил, что причины происшествия «абсолютно непонятны», работает следственная группа.

    «Я слышал два взрыва, два очень мощных», – сказал Сокальский, отметив далеко распространившуюся взрывную волну.

    Местное отделение облэнерго сообщило об отключении 50 трансформаторных подстанций и повреждении трех линий электропередачи после взрывов, без электроэнергии остались 735 домов, ведутся восстановительные работы.

    Автор Телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев после анализа видеозаписей считает, что наиболее вероятной причиной взрыва, является поражение склада с боеприпасами, которые сдетонировали при ударе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Житомире произошел взрыв, после чего огонь повредил проезжающие по трассе автомобили.

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    3 июля 2025, 00:11 • Новости дня
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш словами об ограничении права вето в Совете Безопасности не только превысил свои полномочия, но и вызвал оторопь у многих представителей организации, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

    «С сожалением вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в очередной раз вышел за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, учитывая, что эта сфера определена Уставом ООН. Он превысил свои полномочия и сделал заявления, вызвавшие у многих оторопь», – приводит слова Захаровой сайт МИД России.

    Дипломат напомнила, что проблематика реформы Совета Безопасности не относится к компетенции Секретариата ООН, так как она рассматривается в рамках профильных межправительственных переговоров.

    Захарова отметила, что права вето Россия рассматривает его как уникальный механизм, который не позволяет западным членам СБ ООН «слепо продавливать выгодные им решения с опорой на свое условное численное преимущество».

    «Убеждены, что критиковать следует не само право вето, не сам институт права вето, а линию «коллективного Запада», не желающего искать компромиссы и до сих пор пребывающего в плену иллюзий собственных «доминирования» и «исключительности», – добавила она.

    Ранее испанский телеканал TVE привел слова генсека ООН Антониу Гутерреша с конференции в понедельник о том, как важна сегодня многосторонность. Он отметил, что ООН является основным форумом, который может отстаивать эту логику. При этом Гутурреш заявил о необходимости его реформировать, так как Совет Безопасности, которому поручено поддерживать мир, «не имеет законного права представлять мир сегодня», поскольку его «состав не соответствует международной ситуации».

    «Он счел необходимым «расширить» Совет как за счет его постоянных членов-США, Китая, России, Великобритании, Франции, обладающих правом вето, так и за счет непостоянных, а также «ограничить право вето в некоторых недопустимых обстоятельствах, таких как риск геноцида», имея в виду израильские атаки на Газу», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце июня Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику двойных стандартов ООН в вопросе вооруженных конфликтов. Она обратила внимание на недавний доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, который был распространен 17 июня в Совбезе ООН и посвящен положению детей в зонах вооруженных конфликтов.

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    2 июля 2025, 21:38 • Новости дня
    Турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану

    Turkiye Today обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану

    Турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкое издание Turkiye Today обвинило российского телеведущего Владимира Соловьева в угрозах в адрес Азербайджана.

    Поводом стали его заявления, прозвучавшие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 30 июня, передает «Лента.Ру». Турецкие журналисты подчеркнули, что Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном.

    В материале Turkiye Today говорится, что Соловьев якобы намекнул на военные последствия, если ситуация будет продолжать обостряться. «Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре. Я уверен, что ни один здравомыслящий человек, проживающий на территории Азербайджана, не клюнул бы на такую глупость», – такую цитату приписало издание телеведущему.

    Однако в оригинале заявления Соловьева были шире. Он отметил, что между Россией и Азербайджаном есть значительные торговые отношения и идут крупные денежные потоки. Также телеведущий подчеркнул: «Желаете воевать? Я уверен, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет». Кроме того, Соловьев добавил, что Москва всегда готова к добрососедскому диалогу, но не стоит воспринимать терпение России как слабость.

    Ранее МИД России призвал россиян соблюдать осторожность в Азербайджане. Посольство России открыло горячую линию для жалоб россиян на насилие в Азербайджане.

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    2 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    История спасения бойца с позывным «Шеф», подорвавшегося на мине, легла в основу стихотворения и песни о героизме отца и сына.

    Сержант с позывным «Шеф» служил в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец «Инзер» присоединился к нему в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» был ранен при подрыве на мине во время задания под Угледаром и сутки провел под огнем противника, без еды и воды, пишет «Комсомольская правда».

    На спасение сыну пришел «Инзер», лично руководя эвакуацией. Он нес тяжелораненого бойца на руках пять километров, несмотря на постоянный обстрел. В результате рискованной операции всех удалось вывести живыми.

    Этот поступок вдохновил сослуживца семьи, бойца с позывным «Гиря», на написание стихотворения «Отец». Его слова: «Взял сына на руки – и понес сквозь огонь», – стали символом мужества. Позже стихотворение легло в основу песни и вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный 22 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский военнослужащий спас раненого товарища и отбился от удара дрона-камикадзе на Украине.

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    2 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни в Москве

    Умер актер Алексей Новицкий, прославившийся ролями в театре «Сфера»

    Актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни в Москве
    @ t.me/spheratheatre

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер Московского драматического театра «Сфера» Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, прощание пройдет в четверг на Хованском кладбище.

    О смерти советского и российского актера Алексея Новицкого сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Сфера», передает РИА «Новости».

    По информации театра, артист умер первого июля на 76-м году жизни. Новицкого хорошо знали по ролям Бруно Кречмара в постановке «Смех во мраке», Тригорина в спектакле «Без названия» по Чехову, Берендея в «Весенней сказке» Островского.

    В театре напомнили, что он также выступал в других постановках Екатерины Еланской, среди которых «Комедии», «Моль», «Театральный роман».

    Церемония прощания с артистом назначена на четверг в 12:00 в крематории Хованского кладбища. Алексей Новицкий родился в 1949 году, в 1976 году окончил Театральный институт имени Щукина.

    Сначала служил в Краснодарском театре музыкальной комедии и Первом Московском областном театре, затем был актером Московского Литературно-драматического театра ВТО и с начала 1980-х выходил на сцену театра «Сфера».

    Кроме игры в театре, Новицкий также снялся в эпизоде сериала «Каменская».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев умер на 78-м году жизни, его тело обнаружили в квартире на Бакунинской улице в Москве.

    Народный артист России Михаил Янко ушел из жизни на 75-м году жизни, о его смерти сообщили в правительстве Липецкой области. Актер Константин Шелестун, известный по ролям в популярных телесериалах и работе в НДТ Петербурга, скончался на 51-м году жизни.

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    2 июля 2025, 20:10 • Новости дня
    Арестован восьмой участник азербайджанской группировки в Екатеринбурге

    Арестован восьмой обвиняемый в убийствах участник азербайджанской группировки Екатеринбурга

    Tекст: Ольга Иванова

    Ленинский районный суд Екатеринбурга определил меру пресечения для восьмого фигуранта дела азербайджанской группировки по делу об убийствах прошлых лет.

    Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Азиза Абасова, который стал восьмым фигурантом дела об убийствах прошлых лет, передает ТАСС. Информацию об этом предоставили в пресс-службе суда.

    Суд рассмотрел ходатайство следователя и постановил арестовать Абасова до 19 июля 2025 года. В материалах суда отмечено, что именно такая мера необходима на период следственных действий. Подробности самого уголовного дела и роль Абасова пока не раскрываются.

    Ранее СК России сообщал, что один из подозреваемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге раскрыл следствию подробности преступлений и помог установить причастных к делу лиц. СК также сообщил, что шестерым фигурантам дела азербайджанской преступной группы в Екатеринбурге предъявлены обвинения.

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    2 июля 2025, 13:31 • Новости дня
    В саратовском селе прошел стихийный сход граждан после гибели подростка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Трагедия с гибелью подростка на мопеде спровоцировала массовый протест и резкое обострение настроений жителей села Подлесное в Саратовской области, сообщают местные СМИ.

    Стихийный сход жителей села Подлесное Саратовской области прошел после гибели 15-летнего подростка в ДТП с участием автомобиля «Лада Веста», передает «Взгляд-инфо».

    На месте присутствовали глава района Дмитрий Романов, прокурор Николай Альков и начальник полиции Дмитрий Даньшин. На собрании обсуждали вопросы поведения представителей табора, прозвучали требования их выселения, а часть жителей публично выражала недовольство действиями полиции.

    Сельчане указывали, что представители табора ведут себя вызывающе, часто нарушают закон, а местные инспекторы якобы не реагируют на их правонарушения. Прозвучали обвинения в торговле наркотиками, незаконном получении соцвыплат и массовой прописке в одной квартире. Районный прокурор просил жителей не прибегать к насилию, а глава района пообещал проверить табор на предмет миграционного законодательства и передать жалобы губернатору.

    Чиновники подчеркнули, что не могут организовать выселение из села, но пообещали реагировать в правовом поле. Местные жители, в свою очередь, начали массово писать заявления на представителей табора, указывая конкретные нарушения.

    По заявлениям жителей, после начала волнений большая часть табора покинула село.

    В марте цыганская община города Коркино в Челябинской области решила продать свои дома после осенних беспорядков в регионе.

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    2 июля 2025, 16:44 • Новости дня
    СК назвал мотив совершения убийств задержанными в Екатеринбурге азербайджанцами
    СК назвал мотив совершения убийств задержанными в Екатеринбурге азербайджанцами
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Расследование установило, что причиной серии преступлений, совершенных уроженцами Азербайджана в Екатеринбурге, стал конфликт из-за раздела бизнеса и мести.

    Мотив преступлений, совершенных в Екатеринбурге уроженцами Азербайджана, заключался в борьбе за сферы влияния в коммерческих структурах, передает ТАСС. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что обвиняемые входили в состав преступной группы.

    Следствие полагает, что задержанные причастны к убийству Ю. Пашаева в 2001 году, который скончался от колото-резаных ран. Группу также подозревают в покушении на убийство Ф. Ширинова в 2010 году и убийстве гражданина Азербайджана И. Гаджиева в 2011 году.

    «Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть», – заявила Петренко. Других подробностей расследования на данный момент не приводится.

    Обострение отношений между Москвой и Баку связали с реакцией Азербайджана на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ, а также с арестом в Азербайджане руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

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    2 июля 2025, 14:18 • Новости дня
    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву

    Политолог Скачко: У телефонного разговора Зеленского и Алиева была пиар-задача

    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во вторник считающий себя президентом Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

    «Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, которое модерируется Лондоном. В эту же работу включены, например, Прибалтика и Финляндия», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Спикер напомнил, что Азербайджан и Украина поддерживали близкие отношения еще до СВО. «Судя по всему, Зеленский и Алиев планируют углубление сотрудничества в военной и энергетической сферах», – спрогнозировал аналитик.

    «Кроме того, обе страны являются членами ГУАМ – Организации за демократию и экономическое развитие, куда входят также Грузия и Молдавия. Это очевидно антироссийский союз, из повестки которого выпадает пока только Тбилиси. Возможно, при содействии Запада планируется активизировать работу и этого объединения», – допустил он.

    «Конечно, у телефонного разговора Зеленского и Алиева есть и пиар-задачи: Киев таким образом показывает Западу свою якобы состоятельность на международной арене и готовность подписываться под всеми антироссийскими инициативами», – резюмировал собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым «выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает» республике.

    «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – подчеркнул Зеленский. Также он обсудил с азербайджанским лидером двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере.

    Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

    Баку пошел на обострение отношений с Москвой: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, а в офисе «Sputnik Азербайджан» были проведены обыски. Кроме того, суд в Баку арестовали восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.

    Москва будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, используя для этого все имеющиеся средства, приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

    Он также указал: Украина будет делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на «продолжение эмоциональных действий» в ситуации с Россией.

    Сенатор Андрей Клишас подчеркнул: «диаспоры не могут диктовать России и ее гражданам свои правила». «Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен – тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», – написал он в своем Telegram-канале.

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    2 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    МИД предупредил россиян о рисках поездок в Азербайджан

    Захарова призвала россиян учитывать обстановку при поездках в Азербайджан

    МИД предупредил россиян о рисках поездок в Азербайджан
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданам России рекомендуется внимательно следить за ситуацией на территории Азербайджана на фоне отсутствия доступа российских консулов к задержанным соотечественникам, включая журналистов.

    Гражданам России, находящимся в Азербайджане или планирующим поездку туда, следует учитывать текущую ситуацию в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге во вторник, передает ТАСС.

    «А тем, кто задает нам вопросы относительно того, стоит ли им планировать свои поездки, что им делать, как им быть в условиях того, что показывают в том числе и азербайджанские телевизионные каналы и сообщают информационные агентства этой страны, конечно, нужно, если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку. Дальнейшей информацией мы будем с вами делиться», – сказала она.

    Захарова также сообщила, что Азербайджан пока не предоставил возможности консульского посещения арестованных граждан России, включая российских журналистов. Она отметила, что российское посольство в Баку направило соответствующий запрос, однако положительного ответа до сих пор не получено. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва продолжает добиваться доступа к своим гражданам, задержанным на территории Азербайджана.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с видеозаписями задержания граждан России в Азербайджане и обратил внимание на все детали.

    Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

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    2 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    Азербайджан выразил протест России из-за «недружественных действий»
    Азербайджан выразил протест России из-за «недружественных действий»
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Азербайджана в среду вызвало посла России в Баку Михаила Евдокимова.

    В МИД Азербайджана сообщили, что на встрече с замглавы ведомства Аразом Азимовым российской стороне выразили протест, пояснив, что речь идет о «недружественных действиях, наносящих ущерб отношениям двух стран», передает ТАСС.

    Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами в Баку. Дипломату был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ.

    Напомним, Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку.

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    2 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Тольяттинские выпускники раскаялись в исполнении песни про Бандеру
    Тольяттинские выпускники раскаялись в исполнении песни про Бандеру
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники тольяттинской классической гимназии во имя Всех Русских Святых раскаялись в исполнении украинской националистической песни и гимна Украины.

    Администрация гимназии отметила, что инцидент произошел 25 июня после выпускного вечера, когда семеро учеников нарушили запрет на нахождение несовершеннолетних ночью без взрослых и проигнорировали требование родителей сопровождать их домой, передает РИА «Новости».

    Педагоги, ученики и родители с сожалением восприняли этот поступок, назвав его шокирующим. В гимназии подчеркнули, что одна из выпускниц сняла видео-селфи для Telegram-канала, где было запечатлено исполнение националистической песни. По словам самих выпускников, они не сразу осознали содержание звучащей издалека песни, а поняв, остановили одноклассника.

    Из рассказа участников следует, что в парке также исполнялись другие композиции, включая гимн России и песню «Матушка Земля». В гимназии выразили уверенность, что урок этого случая останется в памяти ребят и не повторится вновь: «Зная о глубоком раскаянии всех выпускников... мы убеждены, что они никогда не повторят подобного впредь».

    В сообщении также отмечается, что за 30-летнюю историю гимназии ни один ученик не привлекался к уголовной или административной ответственности. С начала спецоперации на Украине ученики и педагоги ведут волонтерскую деятельность, изготавливают окопные свечи и плетут защитные сети для военнослужащих.

    Напомним, в Тольятти возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма после появления видео, на котором группа подростков в городском парке поет песню, посвященную Степану Бандере.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала: инцидент показал, что Киев активизировал работу с несовершеннолетними, и выясняла, какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать.

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    2 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен вынесен вотум недоверия, голосование по которому состоится в следующий четверг, сообщил его автор евродепутат из Румынии Георге Пиперя.

    После того, как предложение, внесенное крайне правым румынским депутатом Европарламента Георге Пиперей, прошло необходимые процедурные проверки, инициатива была официально представлена на прошлой неделе с 74 подписями, сообщает портал Euractiv.

    Хотя несколько депутатов Европарламента позже отозвали свою поддержку данной инициативе, Пиперя объявил в среду, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

    Источник в парламенте подтвердил Euractiv, что президент ЕП Роберта Метсола проинформировала Конференцию президентов, орган, определяющий повестку дня парламента, о том, что предложение соответствует всем требованиям правила 131 регламента парламента Европы.

    «Предложение будет рассмотрено в понедельник, 7 июля, перед голосованием в четверг на пленарной сессии в Страсбурге», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    До этого Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, уволят ли фон дер Ляйен с должности главы ЕК после инициативы европарламентария Пепери.

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