А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Мэр немецкого курорта на Балтике потребовала разъяснений по планам добычи нефти в Польше
Руководство немецкого курорта обеспокоено возможным запуском добычи нефти и газа рядом с природной зоной у границы с Польшей, заявила мэр города Херингсдорф на побережье Балтики Лаура Изабель Марискен.
Мэр курортного города Лаура Изабель Марискен выступила с требованием разъяснений по поводу планов по освоению нового месторождения нефти и газа, обнаруженного в Польше, сообщает РИА «Новости».
Месторождение Wolin East, по информации представителя компании Central European Petroleum, содержит 22 млн тонн нефти и конденсата, а также 5 млрд кубометров газа.
Город Херингсдорф расположен на границе с Польшей, в особо охраняемой природной зоне федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Мэр Лаура Изабель Марискен заявила, что муниципалитет требует от правительства земли четкой и активной позиции по защите региона в свете возможной добычи полезных ископаемых в непосредственной близости от природных территорий.
По ее словам, любые промышленные работы по добыче нефти и газа в этом районе могут привести к необратимым последствиям для природы, водных ресурсов и климата Балтийского побережья. Марискен подчеркнула, что курорт не должен становиться ареной для промышленной политики. Обеспокоенность разделяют и другие представители местных властей.
Ранее главный геолог Польши Кшиштоф Галос утверждал, что открытие и освоение этого месторождения позволит Польше вдвое увеличить собственную добычу нефти, что может существенно изменить ситуацию на региональном энергетическом рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии крупного газового месторождения в Черном море. Объем новых запасов составил 75 млрд кубометров.