Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.7 комментариев
СК завел дело после вспышки кишечной инфекции в «Орленке» под Саратовом
Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления воспитанников и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Саратовской области, сообщил информационный центр СК РФ.
Глава СК России поручил оперативно доложить о ходе расследования. В сообщении подчеркивается: «В СМИ сообщается, что 18 июля текущего года в Саратовской области с признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников одного из детских оздоровительных лагерей», передает РИА «Новости».
В областном следственном управлении уточнили, что вспышка заболевания произошла именно в лагере «Орленок». Следователи выясняют обстоятельства происшествия и причины массового отравления. Решается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, а также проверяется соблюдение санитарных норм в учреждении.
В пятницу в детском лагере «Орленок» на территории Пугачевского района Саратовской области зафиксировали случаи острой кишечной инфекции среди детей и сотрудников, заболевшие изолированы.
Ранее в Саратовской области умер второй ребенок, госпитализированный с отравлением в райцентре Ровное. До этого в детском лагере «Дубки» в Саратовской области начали эпидемиологическое расследование после вспышки кишечной инфекции у детей.