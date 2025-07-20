СК завел дело после вспышки кишечной инфекции в «Орленке» под Саратовом

Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода

Tекст: Ирма Каплан

На турецких пляжах Коньяалты в Анталье, в курортном районе Датча, у города Мугла и в акватории Мраморного моря стали все чаще замечать агрессивных, нападающих на людей, акул, пишет Hurriyet.

«Два вида акул – Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus, которые в нормальных условиях обитают в водах глубиной более 200 метров или даже в районах Мармарского моря, но на глубине более 1 тыс. метров», – сообщил доктор наук, ихтиолог и консультант по хрящевым рыбам WWF-Турция (Фонд охраны дикой природы) Хакан Кабасакал.

Он напомнил, что Мраморное море полузамкнутая экосистема, в которую ежедневно направляются отходы жизнедеятельности тысяч людей, живущих на его берегах.

«Помимо городов, в окрестностях моря наблюдается интенсивная индустриализация, особенно на побережье Измитского залива. Кроме того, воды, содержащие пестициды и удобрения, которые попадают в ручьи с сельскохозяйственных угодий вокруг ручьев, в конечном итоге попадают в Мармарское море», – пояснил он газете Hurriyet.

По данным Статистического управления Турции на 2021 год, 28% населения Турции (около 24 млн человек) проживает в семи провинциях, расположенных на берегу Мраморного моря.

От поверхности до самой глубокой (яма Чинарджик около 1390 м) области Мармарского моря значения растворенного кислорода отслеживались в течение многих лет. Теперь в некоторых регионах начинает формироваться аноксия, что означает «нулевой кислород». В феврале 2024 года в восточной части моря аноксия была заметна на уровне 375 метров.

«Из-за ухудшения условий окружающей среды, особенно из-за оскудения донных вод кислородом, мы обнаружили, что фауна хрящевых рыб в восточной части Мармарскогго моря сократилась до 11 видов», – сказал ученый.

Из-за снижения кислорода в морской воде акулы и скаты идут на мелководье, где отдыхают люди. Кроме того, другие морские животные, бывшие когда-то кормом для них, уходят в другие моря, и им приходится искать еду на новых территориях.

Кабасакал допустил, что насыщенность воды кислородом в Мраморном море может достичь нормы в течение 6 лет, если антропогенные и наземные загрязняющие факторы, будут снижены хотя бы на 40%, но гарантии того, что местная экосистема полностью восстановится, нет.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, по статистике, наибольшее число страховых случаев с россиянами связано с массовыми туристическими направлениями, включая Египет, Турцию и Таиланд.В июне в Уссурийском заливе Приморского края

акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов.



